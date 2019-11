Edgar Estrada es el primer productor contratado para el nuevo canal de televisión abierta: La Octava

El exitoso comunicador es el productor de grandes proyectos de esta televisora que es la nueva apuesta de Juan Aguirre Abdo

Egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, joven creativo, emprendedor y dinámico, es el audaz periodista Edgar Estrada, quien tras dos décadas de trayectoria histórica ha escalado alto, ahora nos cuenta en entrevista con DIARIO IMAGEN cómo es que se suma a uno de los proyectos más importantes de la nueva televisora de señal abierta La Octava.

“Creo que toda historia comienza en mi crianza, mis abuelos vieron en mí el hijo que no tuvieron juntos, él conoció cuando Cantinflas le daba dinero a los niños, cuando el espectáculo era más cercano. Fue justo en la universidad que empecé a hacer cosas de comunicación, llegaba a la casa para hacer tarea, un día dejé en TV Azteca mi currículo y el día que llegué me dijeron pásale a la entrevista y me quedé a trabajar.

El 1 de noviembre de 1999 ingresé a Radio Centro, y es así como este 2019 cumplí 20 años de carrera profesional, también estuve laborando en el Auditorio Nacional con Adriana Calera, de ella aprendí mucho”.

EL INICIO DEL ÉXITO

“Fui tocando piedra poco a poco, con promotores, con relacionistas públicos, con disqueras, pero desde aquella época en que no había nada de tecnología, literalmente marcaba el 040 y entonces eran días enteros localizando a la disquera, al promotor, para lograr una entrevista. Después se abrió el espacio, hubo restructuración en Radio Centro y me dijeron “entra en vivo los sábados”, después se fue Jorge Berry con su equipo y me dijeron queda su espacio libre y yo feliz por estar con Lupita Juárez y me decían prepárate hoy 20 minutos de sección, así comenzó todo”.

“Llega Elizabeth Torres Álamos con Sergio Sarmiento y al mes se fue, ahora iba a ser parte del equipo de Sergio Sarmiento, en ese inter preparé mi piloto de Noches de Red y la gerente de Radio Red me dijo solamente serán tres programas en vivo de Noches de Red, pero se sumaron promotores, artistas, aquello se extendió y este 2019 cumplimos 13 años de Noches de Red”.

ÉXITOS Y MÁS ÉXITOS

“A todo esto se sumaron dos obras de teatro que produje y escribí, entonces ahora ya eran más proyectos, La Mermelada, la revista, y ahora llega el canal de televisión La Octava, pero arribo a La Octava como productor de tres programas, fue Juan Aguirre quien me invitó, ahora me sumo al trabajo de Jorge Mettey, quien es el director de televisión de La Octava, quien cuando lo vio me dijo: cuidado con lo que sueñas porque se puede hacer realidad”.

Ahora Edgar Estrada es el primer productor contratado para el canal de televisión La Octava, y así se lo informó el director tras una charla y ser contratado, gracias a la suma de sus esfuerzos de su persistencia y de su entrega día a día, la misma que en ocasiones le obligó a estar alejado de su familia.

“Se está viviendo una revolución muy fuerte en los medios de comunicación, entre ajustes con compañeros que se han quedado sin trabajo, con reajustes en los equipos, en la manera de contar las historias en el periodismo. Es hora de cambiar muchas cosas, ahora es distinta la forma de hacer las relaciones públicas. En La Octava, la media de la voz es que la gente sea tomada en cuenta, esa calidez humana entusiasma. La Octava va a lograr una transformación en televisión, en acercase con la gente, eso es lo que va a distinguir a esta televisora de las demás”.

“Gabriel Escamilla, la cabeza de la estación La Z, es creador de estos conceptos, y sí aquí es tomado en cuenta lo que dice la gente, dentro de las programaciones tenemos el programa ‘Guerreros’, que trata de resaltar a esa parte humana”.

“Otra propuesta es ‘Entrevistas sobre ruedas’, donde se van haciendo dinámicas, concursos; y el otro es ‘Reporteros ciudadanos’, que es como los súper cívicos, ese civismo que hace la gente diferente, me parece que es un canal que está iniciando con personas comprometidas”.

EL 8, EL NÚMERO DEL ÉXITO DE LA FAMILIA AGUIRRE

“La Octava se sintoniza en el 8.1 y e Grupo Radio Centro tiene como frecuencia 8.1, es un número importante de la familia Aguirre. Desde que arrancamos este proyecto duermo tres o cuatro horas, porque estoy con el programa de radio Noches de Red y también estoy dando clases en la Unitec en materia en línea; estoy muy contento de estar en La Octava porque es un canal de televisión donde se harán cosas ciudadanas, cosas que le importan a la gente; también está la parte entretenimiento con ‘Noches de bohemia’, conducido por Gabriel Escamilla, que es algo más acústico. Yo defino a La Octava como un renacer”.

¿Qué les respondes a las críticas que ha tenido La Octava?

“Cada cabeza es un mundo, y dicen que solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla, hay gente muy valiosa como personas y como profesionistas, gente que tiene un trabajo que de entrada hay que valorarlo, hay que aplaudirlo y hacer una crítica, pero para criticar hay que tener las bases suficientes como para tener una base. Es como cuando haces una sopa, y se te quema, no quiere decir que siempre se te va a quemar”, apuntó

SUS MAESTROS

DEL PERIODISMO

“Una de ellas sin duda es Adriana Calera, es de mis granes maestras, Guadalupe Juárez, y Sergio Sarmiento, al igual que Elizabeth Torres, quien me enseñó en la parte humana, también ellos son mis grandes maestros, además mi familia, ha sido una base para esto”, afirmó

SI VOLVIERA A NACER SERÍA PERIODISTA PORQUE NOS GUSTA SUFRIR

“Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue ver partir a quien más amé en la vida, como lo fue mi abuela, que en realidad fue mi mamá, pero bueno, si volviera a nacer sería periodista nuevamente, porque creo nos gusta sufrir (risas), no sabes la emoción el día que llevé a mi sobrinita por primera vez a la cabina de radio, y ver su carita, todas las noches que me dijera mi mamá-abuela ‘te oí, te estuve escuchando’. Cuando entrevisté a Thalía, pensaba en que dirá mi mamá, otro momento emotivo para mí fue cuando Reyli Barba, pidió una copia de la entrevista que hicimos porque le gustó demasiado”.

De igual manera comentó que Fey fue otra de las personalidades que le dijo: “gracias por tocar mi corazón. Ahora por ejemplo, Flor Amargo, es una gran amiga, que tendrá también programa. Así que imagínate el recorrido, soy hijo de una madre soltera y me crían mis abuelos, mi abuela fue de un pueblo de Michoacán, donde no había casi nada y mi bisabuelo creció en pobreza en el barrio bravo de Tepito”.

“Mis abuelos me enseñaron que hay que luchar. Fueron seres muy valientes, muy arriesgados, amaban a su familia y amaban lo que hacían, Miguel Estrada y Genoveva Bravo, ella no estaba muy de acuerdo en la carrera, mi abuela creía que andaba en malos pasos por los horarios de trabajo, las salidas y todo lo que implica esta carrera, pero antes de morir, mi abuela me exclamó: “perdón por creer que andabas en malos pasos; te felicito porque no te equivocaste en elegir esta carrera”, concluyó.

SINTONIZA LA OCTAVA, LA NUEVA ALTERNATIVA EN TELEVISIÓN

Abre tu mente, saca prejuicios, y para esto no necesitas llamar a ningún programador.

Sólo prende tu televisión, toma tu control, porque tú tienes el control, tú decides…

Busca al menú de ajustes, selecciona la búsqueda automática de canales, puede aparecer como sintonización automática o autoscan…

ACTÍVALO !!!

Y ¿qué crees?, con estos sencillos pasos ya podrás disfrutar de la programación de la Octava, en el 8.1 de tu televisión abierta.

Imagínate aquí encontrarás contenido informativo, con periodistas reconocidos como Julio Hernández Astillero, quien además es el director editorial de noticias, Vicente Serrano quien le quita la censura a la manera de decir las cosas en televisión, también forman parte del equipo los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.

La Octava cuenta una programación cercana a la gente, porque aquí el público se respeta y es tomado en cuenta.

De lunes a domingo podrás disfrutar programas como El Guajolotero, Guerreros, Gorrones, Play 8, Noches de Terror, Noches de Bohemia, Bajo la manga, Reconciliaciones, y muchos más. Y si te parece poco, hay también programas infantiles coproducidos con Africam Safari que tratan contenidos sobre la conservación de las especies animales y la naturaleza.

La Octava alternativa en televisión abierta y sólo hay que reprogramar la televisión para ver el 8.1.

