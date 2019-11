EU catalogará como terroristas a cárteles mexicanos de la droga

“Estamos bien metidos en ese proceso”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que designará a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico drogas y personas.

“Serán designados (…) He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”, dijo Trump en una entrevista divulgada este martes.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, consideraba que no esperaba que Estados Unidos hiciera tal cosa.

Apenas el lunes, Ebrard Casaubón rechazó la petición de la familia LeBaron al presidente Trump para catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, pues con ello se pondría en riesgo la soberanía del país y los esquemas de colaboración entre ambas naciones.

La familia LeBaron solicitó al gobierno de Estados Unidos catalogar al narcotráfico como terrorismo, luego que el 4 de noviembre pasado vivió el asesinato de nueve integrantes en un ataque armado en los límites de Chihuahua y Sonora.

En ese sentido, el canciller descartó que éste sea un escenario posible para ambas naciones ya que, en principio, se pondría en riesgo la soberanía de México, así como los esquemas de colaboración con Estados Unidos.

“El narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, se denomina a un grupo terrorista; entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa”, argumentó.

Ebrard Casaubón aseveró que eso, “México jamás los aceptaría”, y además “pienso que Estados Unidos no iría por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos”.

Hacienda congela 330 cuentas del cártel de Sinaloa

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que que se han congelado 330 cuentas a la organización de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con el fin demermar las finanzas de los cárteles de Jalisco y Sinaloa, que son objetivos prioritarios para contribuir a la estrategia de seguridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Tras presentar la estrategia contra el lavado de dinero de la Cuarta Transformación, Nieto informó que a la fecha se han bloqueado cuentas por un valor de 5 mil millones de pesos, de los cuales mil millones son del crimen organizado.

“El primer tema que hemos detectado es evidentemente delincuencia organizada es la principal amenaza en temas de lavado de dinero y está relacionada prácticamente con dos grupos de naturaleza supranacional el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación ”, remarcó.

Dijo que se tienen identificados por lo menos ocho grupos criminales en diferentes entidades que tienen actividades delictivas específicas que también se tienen que combatir. Puso como ejemplo el cártel de Santa Rosa de Lima que roba hidrocarburos o la trata de personas en la península de Yucatán.