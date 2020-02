Superan los mil muertos por coronavirus en China

Según cálculo científico, llegarían a 3 mil los decesos

El número de muertes en China por la epidemia del nuevo coronavirus alcanzó la cifra de mil 11 en todo el país, después del anuncio de 103 nuevos decesos en la provincia de Hubei, informaron las autoridades. La comisión de salud de Hubei confirmó también otros dos mil 97 nuevos casos de infección en esta provincia del centro de China, en cuya capital Wuhan surgió el brote en diciembre.

El coronavirus ya causó mil 12 muertos en China continental, donde el número de infectados sobrepasa los 42 mil 372, informaron las autoridades, confirmando que la progresión de la epidemia se estabiliza.

El virus que apareció en diciembre en un mercado de Wuhan, también mató a otras dos personas en el mundo, una en Hong Kong y la otra en Filipinas.

El balance global de mil 12 fallecidos sobrepasa el del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) que en 2002 y 2003 dejó 774 muertos en todo el mundo.

El sábado la OMS aseguró que el número de casos de contaminación diaria en China se había estabilizado, pero que era demasiado pronto para afirmar que la epidemia había superado su punto culminante.

Llega misión especial para coronavirus a China

Una “misión internacional” de expertos, dirigida por el veterano Bruce Aylward, que ya trabajó en otras emergencias sanitarias, partió hacia China la noche del domingo, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aylward, llegó a Beijing para unirse a sus colegas chinos en el estudio y las posibles medidas a tomar contra la epidemia, como acordaron él y el presidente chino, Xi Jinping, hace dos semanas.

El equipo iniciará los preparativos para recibir a más expertos en los próximos días, hasta un total de diez o quince, explicó Tedros, quien subrayó que estos especialistas tienen libertad total para decidir qué lugares visitar y cómo planear sus estrategias.

Coronavirus podría causar 3 mil muertos en el mundo

Según un modelo matemático desarrollado por científicos españoles, en el mundo el coronavirus podría afectar a entre 60 mil y 80 mil personas y provocar entre 3 mil y 4 mil muertes, la mayoría en China.

Los responsables son Benjamín Ivorra y Ángel Manuel Ramos, del grupo de investigación MOMAT del Instituto de Matemática Interdisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quienes han realizado una modelización matemática sobre la dinámica de la difusión de la epidemia a nivel internacional.

El informe revela que a nivel internacional la neumonía de Wuhan podría todavía afectar a hasta 47 países (actualmente se han registrado casos en 28 países) y podría durara hasta julio de 2020, informa la UCM en una nota de prensa. El mayor número de positivos por coronavirus se registraría en China, con un mínimo de 57 mil 660 casos y un máximo de 78 mil 422, y morirían a causa de esta infección un mínimo de 3 mil 287 personas y un máximo de 4 mil 175.

Se trata de un impacto de corta duración: Xi Jinping

Mientran tanto, el presidente chino, Xi Jinping, declaró este lunes que los órganos del Gobierno y del Partido deben hacer lo posible por reducir el impacto de la situación epidémica en la economía de China.

“Se necesita reforzar la regulación de la actividad económica en la medida que sea posible, reducir el impacto de la situación epidémica en la economía nacional y poner los esfuerzos para alcanzar este año las metas del desarrollo económico y social”, dijo Xi en una declaración publicada en la web del Consejo de Estado de China.

En su opinión, se debe fortalecer la confianza en que los cimientos de la economía nacional “no sufrirán por el impacto de la epidemia” y que se trata de un impacto de corta duración “que no podrá atemorizarnos”. El mandatario chino destacó además que urge emprender todos los esfuerzos para continuar los proyectos ya iniciados y lanzar otros nuevos.

En lo referente al trabajo de las empresas nacionales, Xi llamó a asegurar todas las condiciones necesarias para la vida y el trabajo de la población, en particular, subrayó la importancia de prevenir los despidos masivos.

“Es necesario contribuir activamente a la reanudación del trabajo de varias instituciones y de la producción de las empresas, debemos reforzar el apoyo a las grandes empresas afectadas por la epidemia, sobre todo, en términos de la financiación y el personal, ayudarlas a superar las dificultades”, dijo el líder chino.

Al mismo tiempo, el presidente chino destacó la importancia de garantizar la seguridad de los médicos y ayudarles a resolver problemas, al recordar que muchos de ellos también fueron infectados por el coronavirus y algunos perdieron la vida.

“Los comités de los partidos y las autoridades a todos los niveles deben cuidar a los médicos, ayudarles a resolver dificultades y problemas concretos y garantizar la protección de su vida y su seguridad”, declaró Xi.

El nuevo tipo de coronavirus fue detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. Hasta la fecha ha causado más de 900 muertes en China y más de 40 mil contagios.

La plaga 2019-nCoV traspasó además las fronteras chinas, al confirmarse casi 400 contagios en una veintena de países.

El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia internacional por la propagación del 2019-nCoV.

“Es un trabajo difícil y desgarrador”: enfermera de Hubei

Cuando el brote de coronavirus surgió en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado, los medios de comunicación del país asiático podían informar sobre la epidemia a detalle.

Pero a medida que la emergencia se ha ido agravando, superando las 900 muertes en China, las plataformas de internet han eliminado varios artículos que critican el trabajo del gobierno por frenar el virus.

Las autoridades también trataron de tomar medidas enérgicas contra las advertencias compartidas por un médico cuando el coronavirus comenzó a extenderse.

“Murió un héroe”: la oleada de críticas e indignación en China tras la muerte del joven doctor que advirtió sobre el nuevo coronavirus

En un caso excepcional, la BBC pudo hablar con una trabajadora de la salud en Hubei, la provincia en el epicentro del brote donde también se localiza Wuhan.

Para proteger su identidad, pidió solo ser identificada por su apellido, Yao.

Yao trabaja en un hospital en la segunda ciudad más grande de Hubei, Xiangyang.

Describe el lugar como una “clínica de fiebre”, donde analiza muestras de sangre tomadas para diagnosticar a cualquier persona sospechosa de tener coronavirus.

El coronavirus ha sido confirmado en China en decenas de miles de personas y ha dejado cientos de muertos.

Antes del brote de coronavirus, Yao había planeado viajar a Guangzhou para pasar el Año Nuevo chino con su familia.

Su hijo y su madre se adelantaron a ella en el viaje, pero cuando estalló la epidemia, Yao decidió ser voluntaria en Xiangyang. “Es cierto que todos tenemos solo una vida, pero había una voz fuerte dentro de mí que decía ‘debes hacerlo’”, relató a la BBC. Al principio tuvo que superar sus dudas sobre la decisión.

“Me dije ‘Prepárate y protégete bien’”, explica Yao. “Incluso si no hubiera un traje de protección, siempre podría usar un impermeable. Si no hubiera una máscara, podría pedirles a amigos de toda China que me enviaran una. Siempre hay una manera”, señala.

A medida que la emergencia ha crecido, la falta de equipo de protección también se ha vuelto un problema en China.

Pese a que el gobierno ha aportado recursos, y empresas privadas han donado material para ayudar, todavía hay escasez de máscaras y trajes protectores, y no todos los miembros del personal están debidamente protegidos.