No hubo acuerdo con empresarios por recolecta de basura en Cancún

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Sesionará el Congreso estatal sobre cobro de contenedores

No hubo acuerdo con empresarios ante la imposición del cobro de nuevas tarifas de recolección de basura a través de los llamados contenedores “inteligentes”, que operaría Eco’Ox, filial de Intelligencia México SA de CV. Por lo que esta medida se someterá a aprobación del pleno del Congreso de Quintana Roo, cuya cesión se celebrará este martes 18 de febrero, a las 12:00 horas.

La tarea será encontrar una iniciativa conjunta para revertir o modificar el Artículo 135 que implica la imposición de los contenedores “inteligentes”.

Diputados locales subrayan algunas precisiones

“En el segundo párrafo de la fracción primera eliminan la obligación de realizar el pago de este derecho a los inmuebles dejando solo la obligación para los locales”

“En el tercer párrafo de la fracción primera es donde se establece la tarifa por los residuos y la cuota por el servicio del contenedor, especificando lo desglosado en la tabla. Anteriormente, por este derecho tanto inmuebles como locales debían pagar 1.50 pesos por kilogramo de basura”…

“De la misma manera dejan exentas de este pago a las casas habitación, sin embargo, la redacción no es clara porque pudiera interpretarse que el Ayuntamiento de manera discrecional podrá fijar tarifas para aquéllas al momento de expedir las reglas de carácter general”.

Finalmente, destacan “En cuanto al sexto párrafo de la fracción primera, se le adiciona que los derechos serán autodeterminados por el contribuyente de manera mensual dentro de los primeros días de casa mes. Asimismo, establece que si existen adeudos la empresa concesionaria será quien los cobre y que los procedimientos para que la empresa pueda cobrarlos estarán determinados por Siresol”.

Concesionaria tiene prohibido recolectar residuos peligrosos

El Congreso, entre sus observaciones, afirma que la concesionaria Intelligencia México SA de CV tiene prohibida la recolección de residuos peligrosos, como escombros, residuos de hospitales y demás, según el contrato de concesión.

“LA CONCESIONARIA” tiene prohibido la recolección de residuos peligrosos escombros de construcción, biológico infecciosas, hospitalario no peligroso y/o industrial no peligrosos, en la operación de recolección y transportación de residuos sólidos al sitio de disposición final.”

Asimismo, en el cuerpo de dicho contrato se pueden leer una serie de cláusulas en las que se puntualiza que “la única razón por la que la concesionaria puede cobrar o suspender el servicio es con la autorización de Municipio de Benito Juárez”.

Operativo en BJ para evitar venta de predios irregulares

El ayuntamiento en Benito Juárez arrancó un operativo para ubicar y clausurar un aproximado de 15 mil lotes que se comercializan de manera irregular, dado que al no estar contemplados en el Plan de Desarrollo Urbano, ni contar con acceso a servicios públicos como agua, luz o drenaje van en contra del crecimiento ordenado del municipio.

El secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Hugo Alday Nieto, refirió que con la reforma del Artículo 268 del Código Penal del Estado (que entró en vigor el 13 de septiembre de 2019) se considera como delito contra el Desarrollo Urbano, la formación de asentamientos irregulares por medio de la venta de predios que no cuentan con autorización de fraccionamiento.

“En este sentido, iniciamos los operativos, que van a estar todo el año con la intención de contener el fraude contra particulares, que nos genera un daño en la organización del desarrollo urbano y que además se traduce en un riesgo ambiental porque no cuentan con drenaje todos estos desarrollos”, declaró Alday Nieto.

15 mil lotes clausurados en 2019

El funcionario informó que en 2019 fueron clausurados 15 mil lotes, de modo que para este año en curso la meta es similar, dado que han detectado una gran cantidad de inicios de desarrollos que no están establecidos conforme a la ley.

Alday Nieto agregó que el principal móvil que empuja a las personas a caer en este tipo de fraudes, es que les prometen la compra de un terreno a bajo costo y en mensualidades, no obstante, esto puede desembocar en la pérdida del lote que fue mal adquirido, y por lo que ya se han interpuesto ocho denuncias penales por el delito de ilícito.

“Es muy complicado que puedan llegar a escriturar esa propiedad porque al no tener ningún permiso, ni la subdivisión, ni poder tramitar ningún tipo de autorización, los notarios no van a poder realizar la escritura porque no se puede vivir ahí, pueden llegar a pasar más de 30 años sin tener certeza jurídica de su tierra”, aseveró.

Las áreas del municipio más susceptibles a este tipo de fraudes son la avenida Huayacán, en el ejido Alfredo V. Bonfil, y en la entrada de la laguna Chacmuchuch, que además es considerada un Área Natural Protegida estatal y federal al pertenecer a la Reserva de la Biosfera del Caribe mexicano, por lo que esta prohibido cualquier desarrollo urbano.

Finalmente, Alday Nieto invitó a la población a constatar la legalidad del lote en que estén interesados, para lo cual pueden acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano, o bien acceder a la página del municipio y descargar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), que contiene todas las zonas de carácter habitacional que tiene disponibles el municipio, de modo que si el lote o terreno ofertado se encuentra fuera de estas áreas, se puede asegurar que es irregular.

Coronavirus: continúa vigilancia epidemiológica en Quintana Roo

La Secretaría de Salud estatal (Sesa) reiteró la recomendación a los quintanarroenses para mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el desarrollo de la alerta por coronavirus en el mundo y sobre todo, invitan a no hacer caso de información engañosa que se ha distribuido en redes sociales, sobre la presencia del virus en la entidad, dado que son mentiras.

Durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud sobre Nuevo Coronavirus, la titular del sector en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, destacó la importancia de fortalecer la difusión de información oficial generada por la Sesa, con lo que brindarán a la población datos fidedignos y recomendaciones a seguir para prevenir esta y otras enfermedades respiratorias.

Aguirre Crespo dijo que durante este encuentro fue presentado el panorama epidemiológico y Quintana Roo continúa libre de casos, mientras que a nivel nacional hubo 15 casos sospechosos pero todos hasta ahora resultaron negativos después de realizar las pruebas de laboratorio correspondientes, de manera que no hay motivo de alarma en nuestro país.

Q. Roo y Belice trabajan en la prevención

La funcionaria afirmó que el fortalecimiento de las acciones de coordinación también ha implicado que las autoridades sanitarias de Quintana Roo y Belice trabajen de manera conjunta, compartiendo información y distribuyéndola entre sus habitantes de todo su territorio, pero principalmente en la frontera.

Asimismo, pidió a los integrantes del CESS trabajar unidos y cooperar en las labores de difusión de medidas de prevención de infecciones respiratorias para que tanto los residentes como los viajeros tomen conciencia de la importancia de mantener hábitos de higiene, en el caso de los segundos, antes de su viaje, durante el mismo y durante su estancia en la entidad.

Se informó que las personas que presenten alguna enfermedad respiratoria aguda y que cuenten con antecedentes de viaje a China 14 días antes del inicio de los síntomas, o que hayan estado en contacto con un caso confirmado o en investigación, deben comunicarse a los teléfonos 800 004 4800 / 800 832 9198 para recibir las indicaciones de atención necesaria.

Alejandra Aguirre dijo que la presentación del panorama actualizado de esta Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) busca la implementación de acciones y estrategias en conjunto, con lo que pretenden disminuir las probabilidades de que la enfermedad entre al país por esta entidad.

Aclaró que todas las instancias que conforman el comité recibieron de manera puntual los datos actualizados sobre la enfermedad, así como los protocolos de actuación en caso de presentarse un caso sospechoso que cumpla con la definición operacional.

Y por último, insistió en que redoblar los esfuerzos en la difusión de las medidas de prevención de las infecciones respiratorias será una manera altamente efectiva para mantener la salud individual y colectiva de los quintanarroenses.