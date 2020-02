Informe del IMSS sobre las compras consolidadas de medicamentos

En relación al proceso de compras consolidadas de medicamentos en el país, el IMSS informa lo siguiente: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Oficialía Mayor, es la encargada de realizar las compras consolidadas de medicamentos en el país. El IMSS forma parte de este esquema, por lo cual no es el responsable de coordinar ni llevar a cabo esta tarea. Esto se estableció a partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2018, las cuales facultaron a la SHCP para consolidar compras, en todos los mercados de bienes y servicios. Como parte de la política de austeridad y combate a la corrupción del Gobierno de México, la Oficialía Mayor y el sector salud han implementado un sistema de compras consolidadas para generar beneficios y ahorros para las finanzas públicas, con base en las mejores prácticas internacionales. Las compras consolidadas estandarizan los procesos, garantizan el abasto oportuno en beneficio de la población y, con éstas se obtienen menores precios y se evitan actos de corrupción. El mecanismo para que funcione la compra consolidada consiste en que cada hospital o institución pública envíe sus requerimientos en tiempo y forma, y es la Oficialía Mayor de la SHCP quien realiza esta operación.

En la boca hay millones de bacterias que no se ven y pueden afectar la salud. Estas bacterias pueden viajar a través del torrente sanguíneo y causar más de 50 enfermedades Además la pérdida de esmalte en los dientes es una lesión que está en incremento. En la actualidad, la erosión del esmalte afecta a una de cada dos personas, cuyos dientes se vuelven cada día más débiles y expuestos a problemas mayores como la sensibilidad dental, e incluso pérdida de los mismos. Además La mayoría de las personas no imaginan que buena parte de las pastas de dientes no ofrecen en su composición la protección suficiente contra la erosión del esmalte. Por eso los dientes quedan constantemente expuestos al ataque de los ácidos presentes en las comidas y bebidas consumidos diariamente. Los ácidos están presentes en los alimentos de la dieta diaria, aun cuando su sabor no sea ácido, como los refrescos, jugos, e incluso las verduras y frutas que consumimos. Estos ácidos pueden atacar la superficie de los dientes y debilitar el esmalte, lo que puede provocar la pérdida de hasta 10 % del esmalte dental cada año. Más del 90% de las pastas dentales del mercado no proporcionan suficiente protección contra la erosión del esmalte, no más allá de la que proporciona el fluoruro normal que contienen estas pastas. La nueva pasta Oral-B Pro-Salud Advanced es diferente, ya que incluye un fluoruro exclusivo desarrollado y patentado por la marca tras años de investigación. Este fluoruro de estaño estabilizado crea un escudo protector duradero sobre la superficie de los dientes para proteger mejor el esmalte y hacerlo más resistente contra los ácidos. También ayuda a remineralizar las áreas en las que el esmalte ya se ha debilitado para fortalecerlas desde la raíz. Su uso continuo mejora la salud de toda la boca y sobre todo crea dientes más fuertes y encías más sanas día tras día.

Durante la presente administración estatal, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), ha ofrecido más de 46 mil tratamientos de rehabilitación y medicina alternativa para mejorar la calidad de vida de la población mayor de 60 años del Valle de Toluca que padece enfermedades crónicas degenerativas o lesiones permanentes. Este organismo cuenta con fisioterapeutas, quiroprácticos y personal especializado en medicina alternativa, quienes atienden en áreas de ortopedia, terapia ocupacional, terapia física, programas de fortalecimiento y equilibrio, realidad virtual, mecanoterapia, masaje, termoterapia, aplicación de ventosas, acupuntura, auriculoterapia y electroterapia. Estos servicios se ofrecen a través de la Clínica de Salud con Atención a Adultos Mayores, de Metepec, el Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, de Toluca y en la Clínica de Acupuntura y Moxibustión del Centro Médico “Adolfo López Mateos”, de la capital mexiquense. Entre los padecimientos que se atienden de forma permanente, se encuentran estrés, depresión, alteraciones de la memoria, dolor en rodillas y espalda, artritis, manejo de secuelas por fracturas, enfermedades musculo esqueléticas, digestivas y respiratorias.

