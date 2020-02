Pacto de impunidad

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La vorágine social y política desatada por diversas organizaciones feministas en México que hacían tambalear al presidente de la república, fue acallada por los “genios” propagandísticos de AMLO con una nota periodística publicada en el periódico The Wall Street Journal que decía que por corrupción se sigue contra el presidente, de triste recuerdo, Enrique Peña Nieto, versión que fue acallada por el propio AMLO cuando en la mañanera de este jueves dijo: “Que yo sepa, no hay ninguna investigación contra el ex presidente Peña”.

El rotativo norteamericano habló de una alta fuente gubernamental que filtró la información sobre la supuesta investigación por corrupción contra el copetes del grupo atracomucho. ¿Cuál esa alta fuente gubernamental, AMLO, Alfonso Durazo, Ebrard, Santiago Nieto o quién más, cuando sabido es que el Presidente es el todólogo y el vocero del Presidente? ¿Quién entonces?…

Ahora bien, en caso de que Peña Nieto fuese sentado en el banquillo de los acusados, ni siquiera pisaría la cárcel. Mienten con todos los dientes quienes afirman o creen ilusamente que Peña Nieto será juzgado por las tropelías que él y su grupo depredador realizaron durante el sexenio pasado.

La Constitución de México, en su artículo 108 reza: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. No se dice cuáles son esos delitos graves del orden común, ni tampoco la Carta Magna advierte que los ex presidentes sean juzgados, aunque no solo el caso de Peña Nieto, sino en el caso de todos los depredadores de la nación deberían ser juzgados por traición a la patria. ¿O qué no es traición robarse los dineros del pueblo de México?

Así las cosas, esta totalmente conjurado el peligro de que Peña Nieto pise la cárcel y de que Andrés Manuel López Obrador traicione el pacto secreto que garantiza la impunidad para Peña Nieto y su grupo de secuaces, entre los cuales se encuentra Luis Videgaray quien ya dejó de dar clases en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Miguel Ángel Osorio Chong o el cansado Jesús Murillo y tal y tal.

AMLO sabe que las traiciones en México son muy caras y macabras, así que él solamente jugará con las cortinas de humo para sofocar los fuegos que estén a punto de calcinarlo, como hoy ocurre con las mujeres que exigen acabar con los 11 feminicidios que se registran diariamente en México y de los cuales le choca al presidente hablar de ese macabro asunto, porque no tiene ninguna estrategia para solucionarlo.

Andrés Manuel López Obrador es un gobernante fuera totalmente de la realidad, que gobierna por impulsos, ocurrencias y desconoce mucho de la realidad que vive el país. No sabe y no hay entre sus paniaguados quien le diga que las mujeres conforman el 53 por ciento del padrón electoral y que como están las cosas, pero sobretodo, aprovechando la crisis de identidad política que afronta el partido Morena, que está bien partido, las mujeres se la podrían partir en las elecciones federales del 2021 quitándole la mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores y harían que López Obrador se siente a vender solamente cachitos de lotería para rifar el avión presidencial, viajes a la luna, a Marte o miércoles y a esperar a que en el 2024 se valla a su rancho que tiene un nombre impronunciable con mas pena que gloria, claro si antes es capaz de sortear las quemazones que lo obliguen a abandonar el Palacio Nacional.

