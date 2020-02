Critica López Obrador excesos en asignación de obras públicas

Descarta investigación contra el empresario Hinojosa Cantú

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes en la conferencia matutina en Palacio Nacional, que no hay ninguna investigación abierta contra el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, aunque indicó que en la asignación de obras hechas en los estados “hay excesos y cobros onerosos”.

“Son las asociaciones público-privadas, pero no tenemos ninguna investigación, aclararlo, porque fue una propuesta que se hizo en aquel entonces al Congreso, el Congreso lo aprobó, y es legal.

“Claro es un exceso, es un gasto oneroso, porque no sólo cobran de más en la construcción, sino cobran de más en los intereses, por eso son obras carísimas”, precisó el mandatario.

Explicó que uno los proyectos que está a cargo de ese empresario es el hospital Zumpango, en el Estado de México, por el cual se autorizó el crédito y la construcción de la obra por la que tienen que aportar alrededor de 200 millones anuales, para pagar los siete mil millones. “20, 25 años que van a estar pagando, son cosas abusivas”, expuso.

Indicó que esos acuerdos entre los anteriores gobiernos y empresarios, autorizados por los congresos locales, representan deudas para las actuales administraciones estatales.

“A mí me tocó hacer el hospital de Iztapalapa, 350 millones de pesos, y son 150 camas; este de Zumpango se construyó poco después, pero son 125 camas, siete mil millones, estamos hablando de como 20 veces más”, precisó.

El presidente López Obrador añadió que en su administración este tipo de negociaciones no se permiten, porque implica corrupción.

“Sí fueron los segundos pisos y así todo, lo que estamos haciendo nosotros es no repetir lo mismo, por eso es el enojo que tienen, ayúdenme a que no estén tan corajudos.

Sencillamente ya se acabó la robadera y pues aunque me digan, lo que me digan (los periódicos), El País, ya nos volvimos famosos… Wall Street Journal, no vamos a cambiar. La transformación del país pasa por acabar con la corrupción”, concluyó.