Nueva reforma fiscal

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anunció que necesariamente tendrá que realizarse una nueva reforma fiscal, pero no para beneficiar a la burocracia dorada ni para favorecer la corrupción, sino para consolidar los programas sociales en marcha que requieren del financiamiento apropiado para ello.

De la misma manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado la necesidad de impulsar reformas constitucionales que permitan sostener a largo plazo los beneficios para los sectores vulnerables en el país, los cuales en estos momentos tienen apoyos importantes no sólo en becas para los jóvenes estudiantes, sino para adultos mayores y personas con discapacidad.

Como se sabe, actualmente los recursos que se obtienen, son los derivados del ahorro al suprimir gastos superfluos, reducir salarios a altos funcionarios, subastar bienes incautados a la delincuencia organizada, y la venta de la flotilla y escandalosa flotilla aérea, entre otros rubros, pero llegará el momento en que éstos resultarán insuficientes para ese propósito.

Para ello se requiere de impulsar medidas legislativas, hacer obligatorio esos apoyos, que cuenten con la protección constitucional a efecto de que los beneficiarios sigan gozando de los mismos y a la vez cuenten con un respaldo para impulsar actividades productivas, una vez que los apoyos iniciales cumplan su cometido y estén en condiciones de impulsar otras actividades productivas.

TURBULENCIAS

Sembrando discordia

El programa insignia del sexenio, Sembrando Vida, que incluso abarca a países centroamericanos, dio sus primeras muestras de discordia con la sorpresiva renuncia a la coordinación del programa del subsecretario Javier May, renuncia que no fue aceptada por el presidente López Obrador que dio marcha atrás a la nueva reglamentación que dejaba fuera a May del programa y del manejo millonario del programa. Como el presidente AMLO dijo en Chiapas, más que ver por intereses personales se tiene que ver los intereses de la comunidad y de las miles de familias beneficiarias… Las empresas Calzados Congrio S.A de CV, Selitex S.A de CV, Herpay S.A de CV y Textiles Lopagui S.A del Grupo Protactic Security, que mantiene el monopolio de la confección de uniformes en la Sedena desde hace 12 años, fueron ahora beneficiadas con las licitaciones para los uniformes de la Guardia Nacional, pese a que hubo participantes que ofrecían productos de mejor calidad y menos precio…Para el segundo año consecutivo de la entrega la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en la Cámara de Diputados, la convocatoria está en la página diputados.gob.mx/sorjuana y se cierra el próximo 16 de marzo. Entonces, pueden hacer sus propuestas por escrito, por Internet, mandar los documentos de las personas propuestas y pueden proponer hombres o mujeres, asociaciones, universidades, empresas, quienes consideren que hay una mujer que hizo algo por los derechos de las mujeres y que trabajó en bien de las mujeres, hay muchas en el país, hay muchas valiosas indicó la diputada Sara Rocha Medina, secretaria de la Cámara de Diputados… El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, inauguraron el vuelo Aeromar Tuxtla Gutiérrez -Oaxaca y Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez, y que integrará a Oaxaca al circuito turístico de Mérida, Yucatán; Villa Hermosa, Tabasco; así como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que permitirá tener más mundo en Oaxaca y más Oaxaca en el mundo…

