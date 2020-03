López Obrador mantiene giras hasta que le prohíba Salud

Es cuestionado sobre sus visitas a los estados

Las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantienen hasta que la autoridad sanitaria le indique al mandatario las suspenda o las realice de otra manera.

Durante su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre sus visitas en los estados del país y si pese a la pandemia las realizaría, y respondió:

“Voy a actuar de manera muy responsable, voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas en esta materia, todo el protocolo que se está aplicando (…) que Hugo (López-Gatell) informe aquí cuándo me va a ordenar que ya yo no me mueva”.

“Cuándo me va a recomendar que yo ya no tenga contacto con la gente; porque él es el que me va a decir, o sea, no un politiquero o un columnista de la prensa vendida, como decíamos antes”, refirió el mandatario.

Al respecto el subsecretario de salud, afirmó que la cancelación de las giras requiere un análisis técnico y no de la “connotación política de las giras”.

“Y brevemente, respecto a la pregunta de en qué momento podrían las giras necesitar cancelarse, eso también tiene un análisis técnico que no depende de la connotación política de las giras (…) entonces, básicamente el principio general, las reglas específicas por supuesto, se van identificando día con día”.

“De acuerdo con la situación, es que ahorita estamos en la fase uno, en el escenario uno, nos aproximamos a lo que hemos llamado el punto de inflexión, que se refiere al momento en donde la cantidad de casos por día puede empezar a crecer más aceleradamente”, indicó López-Gatell.

“Que no se politice”, pidió al desmentir primer deceso por Covid-19

El presidente López Obrador desmintió esta mañana que en el país ya se haya registrado el primer deceso por Coronavirus, luego de que ayer trascendió la presunta muerte del empresario mexicano José Kuri Harfusch, de 71 años de edad.

“Lo que quiero es que no se politice el asunto porque es evidente de que hay un interés político y eso no ayuda. Afortunadamente, el señor no ha fallecido y deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos”, expresó.

Hizo un llamado para que “nos unamos y no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda.

“Hay que actuar con ética y con responsabilidad, insisto. Entiendo el por qué es la molestia que provocan los cambios que estamos llevando a cabo, sobre todo el combate a la corrupción, eso es lo que los tiene como desquiciados, pero este es un asunto muy importante que hay que atenderlo de manera responsable”, enfatizó.

El mandatario pidió no politizar el tema, hacer a un lado las diferencias partidistas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general referente a la salud del pueblo.

“Es el amor al prójimo. ¿Cómo desearle la muerte a alguien nada más por razones políticas? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está el humanismo? No puede ser que la ambición al dinero los obnubile al grado de que se actúe en contra del prójimo. Eso sí es una enfermedad peor que el coronavirus”, expresó.

Cabe recordar que la noche del domingoel periodista Joaquín López-Dóriga difundió a través de sus redes sociales (@lopezdoriga), que el ex director del Banco Imbursa había muerto, anuncio que fue retomado por varios columnistas y medios de comunicación.