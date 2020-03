Se incrementan a 27 los casos de coronavirus en Quintana Roo

José Luis Montañez

Confirma Sesa el primer contagio en Othón P. Blanco

Los casos de coronavirus incrementaron a 27 en Quintana Roo, según informó la Secretaría de Salud ayer, al corte de las 9 de la mañana, además de que se confirmó el primer caso en Othón P. Blanco, por lo que exhortan a la población a continuar atendiendo las medidas preventivas, a fin de detener la propagación del virus.

En conferencia de prensa, emitida desde la Casa de la Cultura de Benito Juárez, Aguirre Crespo y el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dieron a conocer los nuevos casos positivos, siendo Cancún la ciudad con más infectados.

Del total de casos, 22 están en el municipio de Benito Juárez (Cancún), 4 casos en Solidaridad y 1 en Othón P. Blanco, mientras que el total de casos notificados en la entidad es de 128, de los cuales 92 han resultado negativos y 9 continúan en estudio.

Del total de casos confirmados, se informó que 16 son varones y 11 mujeres. 25 casos se encuentran en aislamiento social y sólo hay dos personas hospitalizadas. 11 son mexicanos y 16 extranjeros.

Gobernador reitera medidas de higiene

El mandatario quintanarroense reiteró que la aplicación de las medidas de prevención e higiene y el respeto absoluto al distanciamiento social son fundamentales para evitar los contagios. “Entiendo que podemos entrar en una fase complicada a nivel social, derivada de problemas económicos y de salud. Por eso debemos cuidar muchísimo esta situación”, manifestó y aseveró que entre mejor se enfrente la situación, más rápido se podrá salir de esta contingencia.

Añadió, que se trabaja en un “Pacto de Solidaridad para Quintana Roo”, con el que convoca a los empresarios a que cuiden su planta laboral y mantengan el empleo, que se solidaricen con las familias “y que puedan devolverle algo a Quintana Roo de los mucho que les ha dado”, para efecto de lo anterior, afirmó que desde el gobierno del estado buscan fórmulas para ayudarlos a mantener la plantilla laboral y que los trabajadores puedan estar en distanciamiento social domiciliario con los recursos que les permitan subsistir.

Isla Mujeres cierra su puerto a lanchas

El gobierno en Isla Mujeres implementa nuevas medidas preventivas para contener el Covid-19, por lo que ha anunciado que ninguna embarcación como catamaranes y lanchas provenientes de Puerto Juárez, así como grupos turísticos que pasan por las diferentes navieras, podrán atracar.

Lo anterior fue confirmado por el director de Turismo, Gustavo Rodríguez Orozco, al señalar que se tiene el firme compromiso de proteger la salud de las familias isleñas, “las corridas que ofrece la empresa Ultramar desde la Zona Hotelera de Cancún hacía la isla, también se verán suspendidas temporalmente”, insistió.

Afirmó que los prestadores de servicios tuvieron buena disposición desde operadores de catamaranes, lanchas y hasta comisionistas, con lo que se suma en gran medida a las recomendaciones de las autoridades sanitarias tanto federales como estatales y municipales.

Poblado de yucatán cierra su paso con Q. Roo

La carretera entre la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas y Tizimín, en el vecino estado de Yucatán, ha sido cerrada cerrada por decisión de pobladores de la comunidad de Luis Rosado Vega, que instalaron un filtro de forma unilateral, de modo que solo le permiten el acceso a residentes y proveedores de servicios.

Cabe aclarar que la frontera entre Quintana Roo y Yucatán sigue abierta, únicamente es en este paso, por Luis Rosado Vega, donde los automovilistas se topan con este filtro. Solo quienes tienen credencial de elector de Yucatán pueden continuar adelante.

El filtro se suma a los que surgieron en los últimos días en Lázaro Cárdenas, en el camino a Holbox, tanto en Kantunilkín, como Solferino y Chiquilá, donde ciudadanos temerosos por el Covid-19 solo dejan pasar a residentes de estos poblados.

Por lo anterior, se corrió noticia de que Yucatán había cerrado su frontera con Quintana Roo, lo cual es falso, pues lo que realmente sucede es que habitantes de Kantunilín que desean ir a Yucatán, deben desviarse hacia el sur, a la carretera Cancún-Mérida, ya que el paso por Nuevo Xcan permanece abierto.

Caída histórica en ocupación hotelera

Al iniciar esta semana se reportaba una ocupación hotelera promedio del 63 por ciento, no obstante, ayer miércoles, se registró una caída histórica, pues la ocupación se hundió al 10.2 por ciento. Cancún reporta 16.9 por ciento; Puerto Morelos, 8.4 por ciento y la zona continental de Isla Mujeres, 5.4 por ciento, según información de la Asociación de Hoteles que agrupa a esos destinos turísticos.

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la asociación, declaró “Traíamos un buen año, con buenos porcentajes de ocupación en enero, febrero y hasta marzo, pero desafortunadamente la pandemia del coronavirus se aceleró y llegó rápido por algunos países que no tomaron medidas a tiempo, lo que influyó en el desplome de la ocupación”.

Recalcó que ya son 28 hoteles cerrados, con 9 mil 464 habitaciones vacías en total, mientras que aún quedan 75 mil turistas en la zona, sin embargo, se prevé que este número disminuirá con el paso de los días y con eso los porcentajes de ocupación.

Que no despidan a sus trabajadores

Por lo anterior, Cintrón ha hecho un llamado a los hoteleros para tratar que hagan todo lo posible por mantener la plantilla laboral el mayor tiempo posible y esperar que la pandemia pase lo más pronto posible. “Tengo la esperanza de que en julio y agosto tengamos una ocupación mediana y que en abril y mayo se mantenga el mayor número posible de colaboradores”, comentó.

Por otra parte, confirmó que muchos hoteles han hecho arreglos con los sindicatos y, si bien, reconoció que quizá a los trabajadores temporales no se les haya extendido su contrato, en el caso de los de planta han logrado acuerdos y avances para que puedan permanecer trabajando.

Finalmente, recordó que ya se anunció un paquete de estímulos a las empresas que decidan mantener a su plantilla de colaboradores, pues han sostenido pláticas con senadores y el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, a quien se le ha solicitado el apoyo para que los cobros por consumo de electricidad correspondientes a abril, mayo y junio se puedan realizar hasta el primer trimestre de 2021.

Prórroga en pagos de luz para poder pagar a trabajadores

Explicó que la nómina representa entre el 23 y 30 por ciento de los ingresos de un hotel, mientras que la energía eléctrica representa el 22-23 por ciento, “de manera que si no tenemos que pagarla en este momento, tendríamos más liquidez para conservar las plantillas laborales”, expuso. Añade que “hay una larga lista de estímulos fiscales que solicitamos, pese a que desde la Presidencia de la República se ha dicho que no habrá nada, así que agradecemos lo que se haga a nivel estado y municipios para evitar problemas sociales que traería consigo el despido de colaboradores”.

Y destacó, que “los trabajadores no tienen que recibir necesariamente el 100 por ciento de sus salarios, pero sí un porcentaje que les permita mantener el seguro social y que puedan pagar su vivienda del Infonavit, pero eso es lo que preocupa en estas situaciones”.

Cada hotel tomará sus propias medidas

Aclaró que, si bien, se les están extendiendo invitaciones y recomendaciones a los hoteleros, será cada complejo el que decisiones por su cuenta. “Seguro que hay casos en los que el 100 por ciento de los colaboradores tiene un decremento en sus ingresos para conservar la plantilla y habrá casos en los que se prescindió de los colaboradores eventuales y están dando permisos sin goce de sueldo, vacaciones y otras opciones para no poder en riesgo el trabajo de las personas”, aseveró.

Y concluyó: “Las cancelaciones están fuertes para lo que resta de marzo y abril, de modo que la Semana Santa no será lo que se esperaba, y si bien para mayo se mantienen algunas, todo dependerá de que la curva de contagios no se extienda a junio y julio. El problema es que México no entró a la par con otros países a tomar medidas y cuando otros estén saliendo, vamos a estar en la cúspide y nadie va a querer venir”.

