AMLO, enchilado por acuerdo BID-empresarios; esta negociación equivale a corrupción, afirma

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de que a regañadientes había aceptado que el acuerdo BID-Consejo Mexicano de Negocios para financiar con 12 mil millones de dólares a 30 mil pequeños y medianos empresarios en México, era bueno y aceptable por su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió en su mañanera de ayer a la carga y consideró que ese convenio “equivale a corrupción”.

Eso mismo veo, dijo, en la decisión del Banco de México de dar liquidez a la banca privada para que apoyen a empresas afectadas por el Covid-19.

A los miembros del Consejo del Banco de México les advirtió que las multimillonarias reservas en dólares que tiene México no son propiedad del banco ni del gobierno, sino de la Nación y como tales él “estará pendiente del manejo de las reservas… ese dinero lo tenemos que cuidar, todos “.

Evidentemente molesto, López Obrador insistió:

“De acuerdo a la experiencia, aunque sea para apoyar a la pequeña empresa, para el crecimiento económico, aunque sea utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates de arribas son equivalentes a corrupción, son sinónimos de corrupción”.

-¿Habría riesgo de corrupción en este plan del BID y CMN?, se le interrogó.

“¡Claro que sí!, si no se cuida y lo mismo, el dinero que va a disponer el Banco de México. Estar muy pendientes…

“Esos sofismas, pues solo los que tienen nostalgia de ese régimen corrupto, que defienden esos modelos -y respeto mucho ese punto de vista y no lo comparto, no ahora sino desde hace 30 años-, he escrito sobre eso. He documentado sobre eso, hice un libro sobre el Fobaproa, hace 20 años, y (si) llegó a la Presidencia y aplico lo mismo, sería un acto de traición al pueblo y a mí mismo”, subrayó.

Metido en el tema, el tabasqueño comentó que poco antes de presentar su más reciente informe de gobierno -ese que dio solo en el Patio de Honor de Palacio Nacional, y en el cual anunció su Plan de Rescate Económico que no pocos consideraron absolutamente incompleto y sólo dedicado a ratificar sus programas asistenciales y sus obras-, lo visitaron varios empresarios ante quienes propuso:

“… les dije: vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a ahorrar y vamos a liberar 25 mil millones para dar un millón de créditos a los pequeñitos, un millón de créditos, 25 mil millones, y me dice un representante de los hombres de negocios, ´es que eso puede ser garantía, los 25 mil millones, y se puede convertir no en un millón, sino en 8 millones de créditos si los 25 mil millones se aportan como garantía´, y dije “así sí”, y hasta hice mis cuentas y no importa que no sean ocho veces, cinco veces.

“Esto fue antes de que yo informará, acuérdense que informé el domingo que iba a dar a conocer el plan. Entonces me dicen: “le respondemos”, era como un jueves o un viernes, y el informe fue el domingo. Les dije ’adelante, consulten y tráiganme la propuesta y lo digo el domingo’, ¡imagínense anunciar 5 millones de créditos para las pequeñas empresas!.

“Me avisan el sábado que solo podrían dar, si entregaba los 25 mil millones, un millón 140 mil créditos, o sea que no daban nada. La garantía, el riesgo, la garantía, lo cubría todo, entonces lo que plantee fue así mejor lo damos directo nosotros a la tasa del 6%, de todas maneras, yo les planteaba tasa del 6% pero que ayudaran.

“No, el propósito era otro, era el que, lo siguen diciendo, que nos endeudáramos. ¿Ustedes creen que a la primera voy a solicitar crédito, sin hacerla la lucha, ahorrando para no caer en deuda?”, interrogó.

En este contexto, López Obrador no sólo reabrió sino que profundizó ayer su confrontación y descalificaciones con la cúpula del poder económico de México ya que en el Consejo Mexicano (de Hombres) de Negocios se encuentran los no más de 30 personajes más ricos de México.

Va a intentar boicotear el acuerdo

Este nuevo embate fue el aviso de que López Obrador intentará dos vías:

– Descalificar entre la población el proyecto de rescate de 30 mil pequeñas y medianas empresas con el dinero del crédito de 12 mil millones de dólares que aportará el BID Invest -la parte de inversiones privadas del BID-, para dar liquidez a 30 mil proveedores, y;

– Ir al boicot para reventarlo antes de que se aplique.

Y es que, afirman quienes lo conocen, AMLO no puede soportar que lo hayan puenteado. Aceptarlo sería mostrar debilidad en su liderazgo, admitir que existe un poder paralelo que puede hacer algo que él no consigue o no quiere hacer.

Al ser un crédito privado, no deuda pública, la secretaría de Hacienda de AMLO no tiene que avalar nada. Su supuesto “visto bueno”, es sólo una cortesía que bien no puede ocurrir, pues no compromete en nada al crédito otorgado.

Nada que ver con la formación de un nuevo Fobaproa, como pretende calificarlo muy forzadamente López Obrador.

Quienes saben de esto, afirman que es un factoraje inverso, es decir, una especie de pago anticipado sobre facturas futuras de proveedores de los grandes consorcios mexicanos, quienes así avalan créditos para que sus proveedores tengan liquidez para operar.

Es un pago anticipado, pues. Espero haber explicado bien este complejo mecanismo de financiamiento.

Visto así, AMLO no tenía vela en ese entierro. El Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest no necesitaron ni el aval ni la autorización ni de Hacienda, ni de López Obrador ni de nadie.

Bueno, el Consejo Mexicano de Negocios no desembolsarán nada. Sólo representa una garantía de solvencia que tienen de sobra con sus miles y miles de millones de dólares que representan sus capitales. Dirigido por Antonio del Valle, este Consejo actúa solo por solidaridad con los empresarios más chicos del país, y que son los que representan el 70 u 80 por ciento de las fuentes de empleo en el país.

Lozano irrita más a AMLO y seguidores

Sólo mencionar su nombre saca úlceras a los lopezobradoristas. Quizá por eso Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex contrató a Javier Lozano como vocero especial del organismo y “para la Defensa del Estado de derecho”.

Abogado, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, ha pasado por la Secretaría de Hacienda como Director de Autorización y Control de Crédito Externo, Coordinador de Asesores del Subsecretario de Normatividad y Control Presupuestal y Director General de Normatividad y Desarrollo Administrativo; Contralor General de Pemex; Subsecretario de Comunicaciones y Oficial Mayor de la SCT y titular de la Secretaría del Trabajo.

Pero con toda esa experiencia donde más ha destacado Lozano es como vocero de candidatos y partidos y por su agudeza en el debate.

No pocos afirmaron ayer que este es un grave error de Gustavo de Hoyos. Yo creo que la designación y reincorporación de Lozano a la vida pública y mediática del país, forma parte de un bien pensado plan para exacerbar y desgastar a López Obrador. Una cuña del mismo palo pues.

Foros necesarios: Higinio Martínez

Recién reincorporado a su escaño senatoria, el mexiquense Higinio Martínez, de Morena, explicó que la realización de foros públicos -bajo todas las medidas sanitarias necesarias, y a los que asistieron un promedio de 50 personas por convocatoria- representaron finalmente a más de 10 millones de desempleados a causa de la cuarentena obligada por la pandemia.

Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, indicó que estos encuentros buscaron aportar apoyo ciudadano a la “orientación de los presupuestos de los tres niveles de gobierno, para brindar los apoyos necesarios, además de cancelar algunos trabajos que no son indispensables por el momento”.

Estas propuestas serán presentaras en los siguientes días al gobernador Alfredo Del Mazo como una respuesta de alcaldes y legisladores en representación de sus comunidades a problemas como seguridad, alumbrado público y limpia.

Así, las reuniones presenciales eran indispensables, pues van más allá de los problemas de salud.

