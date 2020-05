Piden que el ex gobernador Mario Villanueva salga de prisión y regrese a su casa debido a que está enfermo, es un anciano, y su vida corre peligro por coronavirus

José Luis Montañez

El ex gobernador, Mario Villanueva Madrid, quien lleva muchos años padeciendo de sus pulmones, ya cumplió un año y once meses de estar recluido en el Cereso de Chetumal y clínicas particulares, después de haber estado en una cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y en el penal del estado de Morelos trascendió que autoridades federales y locales tocarán el tema, para que termine su proceso en su domicilio.

Roberto Erales, diputado local, del Partido del Trabajo y colaborador durante el sexenio de Villanueva Madrid, dijo que siguen luchando por la libertad de este quintanarroense; “ofrezco todo mi respaldo a Mario Villanueva y a su familia, porque es una persona que padece mucho de su estado de salud y es bueno que recobre su libertad”, aseguró.

Enfatizó que Villanueva Madrid ha sufrido, por lo que es de seres humanos que recobre su libertad; “estamos de acuerdo que se le otorgue la condena domiciliaria, tanto por cuestiones legales, como por derechos humanos, considerando que el ex gobernador ya tiene una avanzada edad y su condición de salud es delicada desde hace mucho tiempo”, añadió.

Erales concluyó al manifestar que los amigos del ingeniero, junto con representantes y líderes de organizaciones, no dejarán de insistir, porque hay mucha gente que lo aprecia y lo quiere y es importante hacer valer su voz ante las autoridades, para que consideren el caso, incluyendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en algún momento se mostró a favor de respaldar al ex mandatario estatal, para que regrese a su hogar.

Con diez muertos más en las últimas 24 horas, Cancún se mantiene como el principal foco de contagio en Quintana Roo, que hasta ayer registraba casi mil contagios, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud estatal.

Este jueves, se reportaron 10 fallecimientos más para un acumulado de decesos en todo el estado de 167, mientras que se registraron 15 nuevos contagios para hacer un total de 994 personas enfermas. Del total de los nuevos casos, 12 se reportaron en Benito Juárez.

La primera semana del mes de mayo, periodo crucial para frenar la curva de contagio, se cerró en Quintana Roo con cerca de 200 personas hospitalizadas, hasta las 12 horas del 7 de mayo; se han notificado 991 casos negativos, 182 en estudio, 994 positivos y 464 personas recuperadas de la enfermedad.

Asimismo, 170 personas se encuentran en aislamiento social, 193 hospitalizados y que 363 son mujeres y 631 hombres están contagiados.

En el reporte por municipios, se indica que Bacalar mantiene un caso, ya recuperado, Benito Juárez, tiene 752 casos positivos, 129 defunciones y 357 recuperados, Cozumel, 22 casos, siete muertos y 12 recuperados, Felipe Carrillo tiene cuatro casos, un muerto y un recuperado, Isla Mujeres, ya tiene seis casos, uno recuperado, mientras que en José María Morelos, 3 casos, un muerto y un recuperado.

En Lázaro Cárdenas hay cinco casos positivos, en Othón P. Blanco 26 casos, cinco decesos y 11 recuperados, mientras que en Puerto Morelos hay 2 casos, en Solidaridad son 161 casos, 22 defunciones y 74 recuperados y en Tulum son 12 casos y dos fallecidos, así como seis personas recuperadas.

Cancún continúa siendo el municipio con mayor número de contagios y decesos, por lo que las medidas preventivas han sido reforzadas entre los habitantes, a quienes se les ha insistido a mantener la sana distancia y permanecer en sus casas a menos que alguna emergencia se los impida.

Aislados en su casa, 46.3% de los contagiados

El 46.3% de los casos de Covid-19 que continúan activos en Quintana Roo se encuentran en aislamiento en sus propias casas, pues al no presentar complicaciones, ni síntomas graves relacionados con el virus causante de esta enfermedad, no es necesario que sean hospitalizados; no obstante, las familias de estas personas deben extremar medidas de higiene para evitar más contagios.

Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud en el estado, indicó que, pese a que están en aislamiento en sus casas, éstos podrían contagiar a sus familiares, si no se toman las precauciones necesarias para su atención, lo cual va desde respetar la distancia social entre miembros del hogar, así como hasta realizar los procesos correctos de desinfección de las áreas comunes, como el baño y otros cuartos compartidos.

“Si llevamos a cabo estas medidas de prevención, es posible que no tengamos contagios probables dentro de nuestro domicilio, por lo que los invito a realizarlas de manera puntual y continuar con las medidas de higiene, lavado de manos y no salir a la calle si no es necesario”, comentó.

Agregó que otra medida de precaución que debe tomarse en cuenta es la separación de los residuos peligrosos, pues la basura doméstica no debe estar junto con la que genera el enfermo, como cubrebocas, pañuelos y papel, que deberán depositarse en una bolsa plástica con una leyenda que advierta también a quienes recogen la basura para llevarla a los depósitos.

Si bien, se recomiendan estas medidas a quienes están cuidando a un enfermo, Aguirre Crespo destacó que no se limitan solo a ellos, pues la misma práctica debe ser aplicada con las mascarillas que utiliza la población en general, ya que contienen restos de saliva y fluidos que podrían contener no sólo el SARS-CoV2, sino otros virus.

Asimismo, se recomienda no compartir toallas, cubiertos ni vasos, además de lavar la ropa de manera frecuente, ya que esta también puede conservar el virus.

IMSS lanza estrategia para cuidar a embarazadas

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó tres estrategias para evitar el riesgo de contagio ante la pandemia por Covid-19, reducir la concentración de personas en las unidades médicas y cuidar la salud de mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, principales grupos de riesgo en esta emergencia sanitaria.

De entrada durante la pandemia de coronavirus, los servicios de salud sexual y reproductiva, y de manera particular, la atención durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, serán clasificados como servicios esenciales en apego a las medidas de prevención y mitigación de la transmisión de Covid-19.

Por lo anterior, emitió el Lineamiento para la prevención y mitigación de Covid-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida.

En el documento afirma que todas las mujeres embarazadas, con sospecha, o diagnóstico confirmado de Covid-19, incluyendo quienes se encuentren en aislamiento domiciliario, deben tener acceso a servicios de calidad, incluyendo atención obstétrica, neonatal, aborto seguro, anticoncepción post evento obstétrico, prevención y atención de la violencia y apoyo psicosocial o en salud mental.

Garantizan acceso a la información

En el mismo documento destacaron que es fundamental garantizar el acceso a la información para la toma de decisiones en el marco de los derechos sexuales y reproductivos.

Dado que una mujer embarazada con Covid-19 puede ser asintomática, tener síntomas leves o llegar a una condición más grave, como cualquier otra persona, es necesario extremar las precauciones y medidas de sana distancia. No se ha confirmado la transmisión vertical toda vez que las muestras de líquido amniótico, tejido placentario, sangre de cordón umbilical y exudado faríngeo en los recién nacidos fueron negativas en las series de casos publicadas hasta ahora.

No hay transmisión por leche materna

Ante la notificación del caso de un recién nacido confirmado a las 36 horas de vida extrauterina, las medidas de higiene y precauciones basadas en la transmisión deben estar garantizadas durante la atención del parto y después del nacimiento, para evitar la propagación del virus.

El Covid-19 no se ha asociado a un mayor riesgo de aborto, muerte prenatal o efectos en el desarrollo fetal, mientras que en las investigaciones clínicas realizadas, las muestras de leche humana también han sido negativas, por lo que no hay evidencia de transmisión por leche materna ni contraindicación para la lactancia materna, si la condición de salud de la mujer lo permite.

Si el estado de salud de la persona recién nacida amerita traslado y estancia en cuidados intermedios o intensivos neonatales, es posible realizar la extracción de leche materna, así como otorgar el apoyo para iniciar la lactancia posteriormente, siempre tomando las medidas de prevención necesarias.

