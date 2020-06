Pobres no están a salvo de los secuestros

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Se supone que el secuestro es un delito que afecta fundamentalmente a personas y familias de los más altos estratos económicos, pero la realidad ha demostrado que nadie está a salvo y así lo expone Alto al Secuestro, la organización especializada en la defensa de las víctimas de ese terrible delito.

En su reporte mensual, Alto al Secuestro advirtió:

“La realidad supera al discurso, no nos confundamos, el secuestro es un delito que no distingue clases sociales, edad, género u ocupación. Los cientos de víctimas que sufren este delito cada año pueden confirmar que no es exclusivo de ricos o pobres”.

El documento añade que, “si bien es cierto que, hasta hace algunos años, el secuestro era un delito orientado hacia la clase alta y los grandes empresarios, hoy lo sufren primordialmente los trabajadores, asalariados, estudiantes y comerciantes informales, debido a que los delincuentes obtienen una menor cantidad de dinero, pero en un tiempo mucho más corto”.

En su comunicado, Alto al Secuestro, organización presidida por Isabel Miranda de Wallace, menciona en particular el caso del secuestro del general del Ejército Mexicano José Guillermo Lira Hernández, quien fue atacado cuando viajaba solo por una carretera de Puebla.

“Ello es una muestra más que los delincuentes no distinguen ninguna condición”, sostiene el reporte de Alto al Secuestro correspondiente al mes de mayo de 2020, en el cual se registró una disminución en el número de carpetas de investigación, pero un incremento en el número de víctimas de este delito, en virtud de dos secuestros masivos, uno ocurrido en la Ciudad de México y otro en Nayarit.

“Estas cifras seguramente siguen siendo consecuencia del aislamiento de la población ante el incesante incremento de contagios de coronavirus. Sin embargo, la falta de articulación de una estrategia eficaz contra este delito puede llevarnos de regreso a una nueva normalidad mucho más violenta”.

Al detallar el descenso de esa clase de delitos en mayo, los especialistas detallan que en ese mes se abrieron 78 carpetas de investigación, contra 99 del pasado mes de abril, lo que representa una disminución de 21.2 por ciento.

Pero en el número de víctimas se registró un incremento de 4.5 por ciento, ya que durante mayo hubo 116 víctimas mientras que en abril fueron 111.

También se registró un descenso de 29.6 por ciento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en mayo fueron detenidas 88 personas por este delito mientras que en abril fueron detenidos 125 presuntos responsables.

Los estados con mayor incidencia en mayo 2020 fueron: 1.- México (con 14 casos); 2.- Veracruz (13); 3.- Michoacán y Morelos (5 cada uno); y 4.- Chihuahua y Ciudad de México (4 cada uno).

Los estados que reportaron cero secuestros fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Este reporte incluye un apartado especial referente al secuestro de mujeres, en el cual se destaca que de enero de 2018 a abril de 2020 hay registro de 4,277 víctimas de secuestro, de las cuales 828 son mujeres, lo que equivale al 19.3 por ciento.

En el primer cuatrimestre del presente año fueron secuestradas menos mujeres que en el mismo periodo de 2019. En los meses enero-abril 2020 han secuestrado a 88 mujeres, y en el mismo periodo de 2019, 151 sufrieron este delito.

En lo que va de 2020, un 15 por ciento de las víctimas de secuestro son mujeres.

Los estados donde se secuestra a más mujeres son: Veracruz (160 víctimas), México (127 víctimas) y Ciudad de México (82 víctimas).

El PAN propone una alianza con PRD y MC para las elecciones de 2021

A pesar de los malos antecedentes, en particular la desastrosa derrota que le infligió Morena en las elecciones federales de 2018, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marko Cortés Mendoza, anunció haber propuesto al PRD y Movimiento Ciudadano (MC) ir en coalición para los comicios de 2021 en algunos distritos electorales para en la renovación de la Cámara de Diputados, donde actualmente la mayoría legislativa la detenta el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al parecer, la dirigencia del partido azul y blanco olvidó que a pesar de su alianza con el PRD en 2018 quedó en segundo sitio nacional, a gran distancia de Morena que, hasta la fecha, disfruta de su amplia mayoría en la Cámara de Diputados.

El principio del fracaso de la alianza se incubó dentro de los dos partidos, pues muchos militantes de Acción Nacional consideraron una aberración unir fuerzas con la izquierda, mientras que en el sol azteca se consideró un error histórico aliarse con conservadores.

Ahora esos resabios parecen superados, sobre todo porque se considera esencial quitar a Morena el control de la Cámara de Diputados y así evitar reformas que cada vez concentran más poder en el presidente de la República.

Tampoco parece haber tenido ningún efecto la “denuncia” desde Palacio Nacional de la existencia de una alianza de “fuerzas conservadoras” que tratan de bloquear la llamada Cuarta Transformación. Por el contrario, parece que la acusación presidencial ha renovado las intenciones de formar una alianza opositora.

“Formalmente he planteado al PRD y a Movimiento Ciudadano que en algunos distritos en específico pudiéramos ir coaligados para la elección en la Cámara de Diputados, no una coalición total en 300 distritos federales electorales, sino parcial en algunos distritos que sea conveniente la suma y determinante para lograr este objetivo de construir una nueva mayoría para reconducir la política económica, social y de seguridad en nuestro país”, manifestó el presidente del PAN en conferencia de prensa virtual en la que lo acompañaron los coordinadores en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y del Senado, Mauricio Kuri.

Cortés Mendoza indicó que esta decisión se toma ante las circunstancias que vive hoy el país, las cuales ameritan un esfuerzo de todos los mexicanos.

Añadió que, “en lo local, estaremos abiertos a las diferentes propuestas que nos hagan llegar los comités directivos estatales, en el caso de las 15 gubernatura y de todos los ayuntamientos y congresos del país”.

CEPAL y FAO pronostican aumento de la pobreza en México

Los avances durante 20 años en el combate a la pobreza extrema y al hambre en América Latina podrían quedar anulados en apenas unos meses, advirtieron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con las estimaciones de esos organismos, al cierre del año se prevé que 83.4 millones de personas no tengan los ingresos suficientes para una canasta básica. Para México esta cifra oscila entre 18.9 millones y 21.7 millones.

“Hay un aumento en la posibilidad de una crisis alimentaria”, comentó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Por lo pronto, 10 millones de niños en la región han dejado de percibir su principal fuente de alimento al no acudir a las escuelas y no tener acceso a las comidas que se distribuían por esta vía, advirtió Julio Berdegué, agrónomo mexicano representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

La situación se agrava en el medio rural, donde 25 por ciento de las personas, es decir uno de cada cuatro, estarán en situación de pobreza extrema al cierre del año, agregó Berdegué.

En lo que respecta al medio urbano, los analistas señalan que las personas no sólo dejan de comer o de comer suficiente, sino que también optan por dietas malas por su menor costo.

Hasta ahora la región no ha resentido una interrupción en suministros, pero sí ha registrado un impacto en los precios. Entre enero y mayo de 2020, el arroz aumentó 15.7 por ciento; por el contrario, cayeron los precios del trigo (-8.3 por ciento) y del maíz (-16.2 por ciento). A ello se suman la devaluación de las monedas de la región –los más afectados fueron Venezuela, Brasil y México– aunque ya hay visos de una recuperación.

Berdegué subrayó que sería un “error garrafal” cerrar fronteras y no permitir que fluya el curso del comercio internacional de alimentos. Sostuvo que ésta “no es una crisis de corto plazo”, por ende, los gobiernos deben garantizar que la agricultura de autoconsumo siga funcionando, ya que es “mucho más barato promover la producción que financiar el hambre”.

