Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El güerito anda herido. Lo agarraron en el brinco, es decir, con las manos metidas en la bolsa de recursos no comprobables, los que vienen del cohecho, el moche, el chayo. Y ahora no lo calienta ni el abrazo de Eréndira. En su sobrerreacción, que demuestra que a pesar de tener muchos años en México no ha entendido a los mexicanos, pretende entrar a un callejón que con un contendiente de un peso que lo rebasa en mucho.

Él está ofuscado. No entiende nada. Quiere pelea y ya amenazó con denunciar quien sabe de qué en los más altos tribunales de México y EU (en dónde él nació) a Carlos Loret por el reportaje de las propiedades bajo sospecha. Y en esta su guerra reclama apoyos de la chairiza menor y mayor (quiere desesperadamente una señal de su amigo, no hombre, amiguisísimo Andrés Manuel López Obrador) para batirse en un combate cuerpo a cuerpo con quien crea que lo que expuso Loret es cierto.

El caso es que el académico y conductor novato de TV con fuertes rasgos de activista y golpeador de la 4T, John Ackerman, fue pillado junto a su esposa Irma Eréndira Sandoval, titular nada más y nada menos que de la Secretaría de la Función Pública -la instancia gubernamental de primera instancia al combate de la corrupción dentro de las filas de la burocracia-, con una serie de propiedades, cuyo monto de adquisición rebasa en mucho sus ingresos comprobables.

Aquí entra la lógica e irrefutable reflexión popular de que: “si camina como pato, si grazna como pato, si tiene plumas de pato y parece pato… pues mis queridos señores, es PATO”.

No pocos han hecho el ejercicio primario de sumar los ingresos de Ackerman y su esposa como académicos y confrontar la suma de eso al monto de las propiedades, y pues simplemente no da para una transacción limpia, clara.

Si Ackerman y señora, dicen que 2 más 2 son 16, pues Pitágoras seguro respondería: no me jodan.

El caso es que a Ackerman se le atragantó la entrevista que Loret le hizo hace unos días a Ricardo Monreal, quien durante su conversación coincidió con varios de puntos de vista del comunicador.

Ufff!!!, una respuesta que ardió como si le hubieran puesto chile piquín a la herida del ego lastimado del güerito. De inmediato Ackerman pidió a la bandada de Morena en el Senado cambiar de coordinador.

No pos’sí, diría el vecino.

“No voy a confrontarme”: el zacatecano

La respuesta indirecta pero clara a Ackerman vino rápido del presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría del Senado, quien ayer se reunió con Andrés Manuel López Obrador como lo hace con frecuencia.

“(Fue)… para analizar la agenda legislativa del próximo periodo extraordinario de sesiones que vamos a llevar a cabo el lunes 29 y martes 30…

“Queremos armonizar y actualizar toda la legislación, o parte de la legislación secundaria, para que estemos en igualdad de circunstancias cuando inicie la vigencia del P-MEC…

“Ahí estamos encaminados a fortalecer toda la legislación reglamentaria para que los empresarios, y aquellos que se dedican a las actividades económicas estén en una ventaja natural, y que en los tres países estén las reglas, similares…

“Escuché al Presidente, lo vi de muy buen ánimo, con una actitud siempre muy positiva, optimista muy firme en la toma de decisiones y eso me alegro…

“Por eso me parece que, en este momento, lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento, debemos buscar de qué manera podemos todos impulsar la fuerza del país para enfrentarnos al etapa post-Covid.

“Yo voy a seguir hablando con todos, voy a seguir reuniéndome con empresarios, me voy a seguir reuniendo con comunicadores de distintas ópticas y de distintas vertientes, creo que nosotros como movimiento debemos ocupar todos los espacios, en política los espacios vacíos se llenan…

“Nunca me voy a confrontar con quien es simpatizamos en la construcción de este movimiento, los respeto, respeto su forma de actuar, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie… si no lo hago con la oposición menos lo haría con mis compañeros que están en el movimiento luchando por la Cuarta Transformación… a todos les expreso mi respeto y les mando un abrazo de solidaridad, a todos, porque la lucha nos une, porque los principios nos unen porque tenemos que actuar con mucha seriedad y responsabilidad defendiendo lo que creemos impulsando esta profunda transformación está llevando a cabo el presidente de la república…”

O sea, un mensaje en el que nunca menciona a Ackerman, pero todo saben que es para él. Y en que aprovecha para advertir en forma más amplia que no dejará que nadie le imponga censuras ni agendas. Llama a los morenistas a dejarse de tonteras y cuidar el frente interno.

Como perros y gatos

Donde la cosa está color de hormiga es en San Lázaro. Mario Delgado y sus morenos andan como Ackerman, como apaches pintados de guerra contra la presidenta Laura Rojas y la oposición por haber interpuesto ante la Suprema Corte el recurso de anticonstitucionalidad al decreto presidencial para mantener a los militares en las calles como agentes contra la delincuencia.

En encuentros internos, los diputados de Morena encabezados por Dolores Padierna, buscan la forma de anular ese recurso. Y han amenazado con echar de la presidencia de los diputados a la panista Laura Rojas por haberse atrevido a dar ese paso.

El sainete amenaza con cancelar el acuerdo de que la próxima presidencia de los diputados caiga en un priísta, como parte de la tercera fuerza en San Lázaro.

El asunto escalaría en forma natural hacia el señalamiento de que en el Congreso los legisladores lopezobradoristas se quieren agandallar los cargos internos.

Desde hace meses, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, un diputado con un peso histórico y político que a veces rebasa al resto del grupo, salió ahora para advertirles a los de su bancada que lo procedente en este caso es dejar que la Suprema Corte decida sobre el recurso interpuesto por la presidenta Laura Rojas.

Vía su cuenta de twitter, Muñoz Ledo les recetó a los diputados de Morena cinco mensajes en que no hay ni ofensas ni recriminaciones, sino una reflexión limpia de un hombre de Estado con edad de ya no temerle nada a nadie.

“Leí esta mañana el manifiesto suscrito por el Grupo Parlamentario de Morena, en el que niega la competencia de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para interponer una Controversia Constitucional contra el acuerdo presidencial del 8 de mayo pasado…(1/5)

“Es dudosa la pertinencia de este rechazo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 Constitucional, el artículo 23 numeral 1 e incisos L) y P) de la Ley del Congreso, así como del artículo 233 numeral 2 del Reglamento. (2/5)

“Con independencia de la razón jurídica que asista a esta demanda, corresponde a la Suprema Corte de Justicia determinar su procedencia y resolver en consecuencia… (3/5)

“Sorprende por tanto, que nuestro grupo pretenda descalificarla de antemano con adjetivos: (de) “inadmisible”, “obstinación”, “obstaculizar”, “coartada”, “sabotear”, “oposición”, “desleal”, “maniobra”, “proceder furtivo”, ”facciosa”, “deplorable” y “degradó la dignidad de su cargo”. (4/5)

“Observo que en la lista de los diputados que suscriben este documento, se ha hecho omisión expresa del mío. Lo que considero una señal de respeto, ya que no fui consultado para su redacción”. (5/5)

Reflexión y precisiones que advierten que el hombre preparado que es Muñoz Ledo advierte que los diputados morenos están actuando más con el hígado que con la razón jurídica y deja en claro que los adjetivos sólo muestran la ignorancia y mal ánimo de quienes lo emiten. Esos adjetivos y descalificaciones no cuentan para los ministros de la Suprema Corte.

En fin, Muñoz Ledo deja ver que lo que expresan sus compañeros de bancada es más bien un pleito de perros y gatos.

