¿Los jóvenes son culpables del repunte en los contagios?

Covid-19 en México y Estados Unidos

Muchos mexicanos no creen que pueden contagiarse

Ciudad de México.- En Estados Unidos los funcionarios de salud han culpado a los jóvenes por los rebrotes de Covid-19 en al menos 30 de los 50 estados de aquel país, ya que al no presentar síntomas se convierten en un potencial riesgo de contagio, un peligro que no es ajeno a México, donde, si bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el alarmante aumento de casos entre esta población, los jóvenes siguen sin creer que pueden enfermarse.

Se especula que no solo el ser asintomáticos, vuelve a los jóvenes menores de 25 años un riesgo de contagio para el resto de la población, sino el hecho de que han bajado la guardia y no respetan las recomendaciones sanitarias como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social.

Es por lo anterior que se ha emitido una petición realizada por personal sanitario para que los jóvenes atiendan las recomendaciones de los profesionales de la salud, asimismo se insta a las autoridades a restringir el consumo de bebidas alcohólicas y la apertura de bares y antros, donde se concentran grandes cantidades de jóvenes y así evitar la propagación del virus.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, Robert Redfield, afirmó que las personas más jóvenes son a menudo asintomáticas o tienen síntomas leves, pero pueden transmitir fácilmente el virus a otros más vulnerables.

Jóvenes mexicanos se creen inmunes

Una encuesta reciente de UNICEF aplicada entre jóvenes de América Latina y el Caribe muestra que sólo un tercio de los encuestados elige las respuestas correctas cuando se les pregunta sobre la transmisión del Covid-19.

La encuesta también arrojó que de los 10,500 jóvenes evaluados y de los cuales 2,896 son mexicanos, aproximadamente una tercera parte están seguros de que no corren ningún riesgo de contraer la enfermedad, esto a pesar de que el continente americano es el nuevo epicentro de la pandemia mundial.

Lamentablemente, menos de la mitad de los jóvenes encuestados están informados sobre el acontecer de esta pandemia, por lo que el resto se convierte en un peligro para el resto de la población, ya que no se cuidan, ni cuidan a los demás.

Por otra parte, el 45% de las y los jóvenes creen que en México no se están tomando las medidas necesarias para prevenir el Covid-19 y sólo el 54% indicó conocer sobre la página https://coronavirus.gob.mx/ que da información oficial sobre la epidemia del Covid-19 en el país.

“En este momento, no conocer hechos reales sobre la pandemia pone en peligro la vida de los jóvenes y sus familias. Pero no se debe culpar a los jóvenes por estar mal informados. Estos inquietantes hallazgos resaltan la importancia y la urgencia de llegar a los jóvenes de América Latina y el Caribe con la información correcta, especialmente a aquellos que no están bien conectados digitalmente”, dijo Bernt Aasen, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

“Es importante conocer el virus, sus consecuencias y las medidas para evitar el contagio, es necesario dimensionar de manera correcta lo que ha estado sucediendo con el Covid-19, solamente así superaremos la pandemia”, manifestó un joven mexicano de 23 años, no obstante, sólo el 55% de las y los jóvenes mexicanos declaró sentirse medianamente informados.

La encuesta, se llevó a cabo en 31 países de América Latina y el Caribe a través de mensajes SMS y redes sociales, indica una falta de conocimiento sobre los síntomas, la prevención y la transmisión de la enfermedad.