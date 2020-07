México ya puede traer a Lozoya Austin, desde esta semana

Acuerda España extraditar al ex director de Pemex

El gobierno de México podría recoger en Madrid esta misma semana al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, al que se le reclama por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, luego que la Audiencia Nacional española acordara este lunes la extradición a México del ex funcionario federal para ser juzgado por un presunto fraude de 280 millones de dólares en su país, por lo que con esta decisión ya no es necesario que el proceso pase por el Consejo de Ministros. Una vez que seconfirme la resolución, cuyo plazo máximo es de tres días (a partir de este lunes), la Sala de lo Penal lo informa a Interpol para que se proceda a la entrega.

En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, y recuerdan que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país.

Las autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.

El presunto fraude se habría producido en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido supuestamente unos 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero pasado, cuando Lozoya Austin, director de Pemex entre 2012 y 2016 con el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga después de que en mayo de 2019 se emitiera una orden de captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de Odebrecht, a la que luego se añadieron nuevas denuncias.

El 13 de febrero fue enviado a prisión mientras se tramitaba la extradición, a la que finalmente no se opuso.