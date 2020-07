Senado, gobernadores, SCJN, IP y sociedad civil van por abolir puerta giratoria del sistema penal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El diagnóstico de los mexicanos a la más reciente reforma penal, es de que ésta se hizo pensando en la realidad de Finlandia y Noruega y no en la de México, afirmó ayer Omar Fayad a nombre de la Conago al participar en un encuentro con el cual el Senado inicia una nueva reforma para abatir la llamada puerta giratoria que ha anulado la lucha contra la impunidad en México.

El gobernador de Hidalgo y vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Conago afirmó que no se trata de revertir la reforma penal, sino readecuarla para evitar que los delincuentes tarden más en entrar a la cárcel que en salir de ella, gracias a lo establecido en el Código Penal.

Ello, indicó Fayad, crea una enorme desesperanza y frustración entre los mexicanos quienes atribuyen ese procedimiento a corrupción de jueces y magistrados y no a una estricta aplicación de las normas.

Al abrir el debate como promotor del encuentro plural y amplio hacia una readecuación de las leyes penales, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pidió a gobernadores, empresarios, representantes de organizaciones ciudadanas y en especial de las mujeres, a miembros de la Suprema Corte, ir a un análisis a fondo del problema y ponderar una propuesta de reformas que terminen con la impunidad que genera el actual marco penal.

“La intención es clara: buscar unidos erradicar la llamada puerta giratoria o los huecos legales del actual marco de justicia penal”, subrayó.

Durante un encuentro presencial realizado bajo estrictas medidas sanitarias de sana distancia y cubrebocas, con separadores de plástico entre unos y otros, los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; de Hidalgo, Omar Fayad, y de Veracruz, Cuitláhuac García y con la asistencia de la presidenta del Colectivo 50+1, María Elena Orantes, y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin, Francisco Cervantes, se presentó una primera propuesta de reforma:

Una que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, con 5 ejes guía: 1) El fortalecimiento del sistema procesal penal; 2) el respeto y defensa de los derechos humanos; 3) el enfrentamiento contundente de la impunidad; 4) el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y 5) la protección a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de México.

Ésta fue del grupo de gobernadores asistente y a nombre de la Conago.

Se trata de ir, se dijo: “Hacia una reforma penal de todos y para todos”, que estará impulsada por Monreal, dentro del Senado, como cámara de origen.

El zacatecano se comprometió a reunirse con los otros coordinadores parlamentarios para instalar la comisión mixta que se requiere para trabajar todos los temas presentados a fin de obtener el consenso y mejorar la seguridad en los estados.

Sin embargo, reconoció que son los gobernadores, quienes tienen mayor dificultad porque son quienes enfrentan a diario la inseguridad y el crimen organizado.

Algunos de los objetivos específicos de la propuesta son:

Rescatar la institución del Ministerio Público, redimensionar el peso de la denuncia anónima, ampliar el tiempo de las medidas de protección a víctimas, clarificar el control judicial para detenciones en flagrancia, precisar y desagregar los supuestos de flagrancia; Concretar una enunciación expresa en la ley de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que bajo ninguna circunstancia debe ser revisable y ampliar los supuestos de peligro de sustracción del imputado. Igualmente, se busca ampliar la procedencia de los acuerdos reparatorios, permitir el aseguramiento de los vehículos que utiliza la delincuencia sin necesidad de control judicial, robustecer el criterio de oportunidad para el Ministerio Público, redimensionar el ingreso a domicilios en persecuciones en flagrancia y permitir la efectiva obtención de información protegida por el secreto bancario, entre otros objetivos.

En su intervención, Fayad consideró que los diputados y senadores que aprobaron la más reciente reforma penal, idealizaron a México y dejaron de lado la realidad del país que requería de otro marco penal.

Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, indicó que los delincuentes y sus abogados han encontrado que la ley les abre todo un abanico de posibilidades para evadir la justicia, lo cual crea mayor impunidad.

Cuitláhuac García, de Veracruz, relató el caso de una banda que fue detenidas para salir casi de inmediato, a matar a 10 personas que los habían señalado y a continuar delinquiendo.

Francisco Cervantes, dirigente de Concamin, agradeció la oportunidad que se da a la iniciativa privada para participar en estas reformas y consideró que frente al aumento de la inseguridad y la incertidumbre, de la desconfianza en todos los niveles y perspectivas generadas por la reducción del presupuesto en políticas públicas se requiere de un esfuerzo de todos los sectores para fortalecer el sistema penal, combatir la impunidad, la corrupción y evitar que los delincuentes usen la famosa puerta giratoria, que lesiona los derechos de los mexicanos. Los industriales están convencidos en contar con un estado de derecho sólido, que genera un estado de bienestar para la población, precisó.

Finalmente, María Elena Orantes se comprometió a generar propuestas desde la sociedad civil, en especial desde las asociaciones de mujeres, para intentar perfeccionar los instrumentos penales existentes.

A 4 años de terminar, ya se rindió…

Ayer, por primera vez, Andrés Manuel López Obrador aceptó que quizá no pueda cumplir una de sus promesas: terminar la carretera iniciada hace 18 años por el gobernador José Murat Casab, padre del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, destinada a unir la capital del estado con la costa y que no excede los 300 kilómetros.

Con un 70 por ciento de avance, esta construcción ha sido una de las más sinuosas desde sus aspectos social, geográfico y presupuestal, al grado de que han pasado tres presidentes y cuatro gobernadores sin que se pueda concluir.

Durante su campaña electoral, AMLO comprometió a ser quien finalmente la inaugurara, pero el domingo, en un acto en Oaxaca, dijo que posiblemente la tenga que dejar inconclusa al terminar su mandato en 2024.

Podría, dijo, no haber condiciones para concluir en este sexenio dos obras carreteras en este estado y corresponderá impulsarlas a otros gobiernos, señaló.

El caso es que a AMLO le faltan 4 años para terminar su sexenio y no son más de 70 kilómetros los que faltan por construir en la que va de la capital a la costa.

Durante un recorrido por la Autopista Barranca Larga-Ventanilla reconoció que podría no tener ya tiempo para hacer la carretera Oaxaca-Tuxtepec y la construcción de un ramal que conecte Juquila con la nueva autopista que va de la capital oaxaqueña a la costa del estado.

“En el caso de Oaxaca, pensando hacia adelante, nada más que ya les va a corresponder a otros gobiernos, ya no nos va a alcanzar el tiempo a nosotros porque es sufragio efectivo no reelección.

“No descartemos esa posibilidad (de las dos obras) todavía para este sexenio, siempre y cuando podamos terminarlo, porque no queremos dejar ninguna obra inconclusa; si no se termina, mejor no iniciarla, se le deja el proyecto a los gobiernos que tendrán que llegar, que tendrán que ocupar los cargos y hacerse responsables de la función pública”, comentó.

Consideró que la nueva autopista, que se prevé inaugurar en marzo de 2022, permitirá detonar el desarrollo turístico.

“Baste decir que de seis horas y media que se hacían o se hacen por el camino de Pochutla o por el camino antiguo a Puerto Escondido, seis horas y media, ahora dos horas y media de Oaxaca a la costa”, indicó.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa