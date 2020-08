Playas favoritas de turistas extranjeros están en Q. Roo: portal Booking.com

José Luis Montañez

Cancún, Playa del Carmen y Tulum, entre las más buscadas por viajeros

Para el turismo internacional, las playas mexicanas son consideradas entre las más hermosas del mundo, pues según un análisis del portal de viajes Booking.com, Quintana Roo tiene las tres más buscadas por los viajeros, eso sin contar otros destinos del Caribe mexicano, que también se posicionan entre los preferidos.

En datos que se recabaron entre mayo y junio, aún enmarcados con las grandes restricciones que han habido en el país debido a la pandemia por Covid-19, se arrojó que los turistas nacionales prefieren las playas de la Riviera Maya, como son las de Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Asimismo, turistas de países latinoamericanos señalaron las playas de Quintana Roo como sus preferidas, pues en Chile, Colombia Argentina y Perú, han estado viajes para realizar apenas pase la contingencia.

La primera opción de los colombianos, peruanos y chilenos es Cancún, para los argentinos está antes que todo visitar Playa del Carmen. Teniendo como principales distracciones las actividades al aire libre, como las de aventura o acuáticas.

Cabe recordar que por el momento la Zona Norte de Quintana Roo está abierta en un 30% para recibir a los turistas al estar en semáforo naranja, mientras que la Zona Sur tiene la oportunidad de albergar el 15% de ocupación en sus hoteles, al ubicarse en color rojo.

Campañas virtuales para promover la Riviera Maya

La Secretaría de Turismo en Playa del Carmen activará un plan de promoción de manera virtual a fin de acelerar la reactivación del turismo en la zona y comenzar a hacer un contrapeso sobre los estragos económicos que se han derivado de la baja ocupación.

Informaron que el plan es reactivar los modelos de promoción del destino, tal como ocurría en meses anteriores a la pandemia. “El sector turismo es el más castigado no sólo en México, sino en todo el mundo, entonces esto se está reactivando poco a poco, se va abriendo gradualmente, lo que nos está haciendo enfrentar a esa competencia feroz, por ello necesitamos estar a la altura de esa promoción y poder posicionar a Playa del Carmen en la vista de los turistas, cómo, con la promoción”, dijeron autoridades turísticas.

Antes de que se declarara la contingencia sanitaria, promotores turísticos enfrentaron la cancelación de ferias de turismo, como la de Berlín y desde entonces no habían retomado la promoción del destino en ninguna plataforma, no obstante, con la nueva normalidad preparan una intensa campaña en complicidad con otros organismos como el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Las campañas de promoción, contrario a la que realizaban antes de la pandemia, serán exclusivamente virtuales, lo cual es un buen medio para no seguir con una promoción pasmada, a fin de que los turistas conozcan los destinos del Caribe mexicano y su gran oferta cultural, natural, gastronómica y de aventura.

La Riviera Maya registró su más alta ocupación el pasado 31 de julio con un 24.5% en más de 47 mil cuartos de hotel; como tal, la disminución comenzó desde el pasado mes de marzo, cuando llegó a niveles del 2%, algo nunca visto en la historia.

Asimismo, esperan que la población se cuide para que pronto avanzar del semáforo naranja o por lo menos no descender a color rojo. “Tenemos que cuidarnos porque eso nos va a permitir pasar al semáforo verde. Con la nueva normalidad tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que tener la distancia, tenemos que guardar ciertos protocolos, va a ser así ahora, pero vivir más tranquilos y vivir bien”, escribieron en un comunicado.

¿Saturación en Hospital General de Cancún?

Si bien, los indicadores del geoportal del gobierno del estado indican que hasta ayer en todo Cancún el porcentaje de capacidad hospitalaria se encontraba en 41%, la realidad en el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez es otra, pues los ciudadanos han denunciado que se está al borde del colapso y tan es así, que los pacientes que acuden por razones ajenas a Covid-19, no reciben la atención en tiempo y quienes logran ingresar de emergencia como es el caso de las mujeres embarazadas, son puestas en riesgo al hacerlas esperar largas horas en un lugar de alto contagio.

Aunque las estadísticas del gobierno estatal indican, que particularmente el Hospital General se encuentra apenas en un 29% de ocupación hospitalaria, familiares de pacientes que reciben atención por parto, denunciaron que la saturación del nosocomio es evidente y que la información que reciben es a cuentagotas, por lo que temen que sus embarazadas pasen mucho tiempo ahí ante el riesgo de contagiarse.

El domingo, por ejemplo, una treintena de familiares se encontraban afuera del hospital esperando información de sus familiares y reclamaron que independientemente de que no pueden ingresar para ver a sus pacientes por las restricciones que son necesarias para evitar contagios, la información que les dan es muy escasa y en algunos casos les han dicho una fecha para dar de alta a sus familiares y se las cambian en repetidas ocasiones.

Sofía Guzmán, habitante de la delegación de Leona Vicario, manifestó que tres días atrás ingresó su hija y que debió haber salido el sábado al tener un parto natural, no obstante, el domingo le informaron que sería hasta el lunes cuando podría ser dada de alta. “Me dijeron que hasta mañana otra vez, nosotros no somos de aquí, somos de Leona Vicario y no tenemos familiares acá y no tenemos a veces para comer y como yo hay mucha gente que tenemos la necesidad de estar aquí todo el día y toda la noche y no es justo que si ya te dijeron que un paciente va a salir y después te dicen que hoy no sale, hasta mañana, no podemos estar viajando diario”, denunció.

Otra paciente a quien le practicaron una cesárea y cuyos familiares no pudieron interesar a verla, manifestaron “Entendemos la situación de no poder ingresar a la zona para evitar poner en peligro la vida de las madres y los bebes, pero el personal médico debería brindar mayor información a los familiares, información real para no tenernos esperando aquí tantas horas, porque incluso es un peligro que tanta gente se aglomere aquí afuera. Si dieran información real, incluso nos iríamos a casa y regresaríamos cuando nos indiquen, pero ni siquiera nos dicen en que momento van a dar información, por eso todos tenemos que esperar aquí”.

Y tienen razón, en el tenor de que las aglomeraciones también se vuelven un foco de riesgo de contagio, al haber tantas personas en un solo lugar y muchas de ellas sin respetar los protocolos sanitarios.

Confirman traslado de pacientes a la Guarnición Militar

Mientras los familiares denuncian una saturación en el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, reiteramos que el geoportal del gobierno estatal lo coloca con apenas 29% de su capacidad, no obstante, por otro lado se confirmó que la guarnición militar de Cancún recibirá a pacientes no graves de Covid-19 procedentes de este nosocomio, lo cual podría evidenciar que realmente sí, están sobrepasando su capacidad y no necesariamente de camas, sino de personal.

Sea por esta razón o cualquier otra, se celebra que tomen acciones para liberar el flujo de pacientes en el Jesús Kumate Rodríguez y de este modo se pueda brindar la atención adecuada a cada ciudadano que lo requiera.

El doctor Aurelio Espinoza, director del Kumate Rodríguez, dijo que serán los pacientes en recuperación quienes serán trasladados a la Guarnición Militar

“Como apoyo nos ofrecieron un espacio que fue adaptado para recibir a personas adultas en tratamiento, próximas a ser dadas de alta, para que ellos les den seguimiento en la unidad operativa hospitalaria y puedan concluir ahí su recuperación”, explicó.

Tienen camas, pero no suficiente personal

Aseguró que en el Hospital General se tienen camas suficientes, “esto no quiere decir que no tengamos camas, pero si estamos escasos de personal, entre enfermeras y médicos, por diversos motivos, muchos de ellos se han tenido que ir de incapacidad, otros han sido enviados a casa por estar dentro del grupo de riesgo y algunas también están de vacaciones, de modo que esta acción nos permitirá dar una mejor atención a los pacientes, sin llegar a una sobre saturación”.

Y aunque aún no hay una fecha definida para el traslado de los pacientes Covid, las instalaciones ya están con los últimos detalles para recibirlos, respecto al Hospital General, continúan atendiendo a cualquier persona que requiera atención médica, aunque, como han denunciado, muchas veces el tiempo de espera es bastante prolongado.

