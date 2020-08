Gobierno acepta revisar estrategia contra pandemia

Miguel Ángel Rivera

Aunque no se quiera admitir oficialmente, especialistas nacionales y extranjeros coinciden en que la política adoptada por México para combatir la pandemia de Covid-19 ha sido un fracaso.

Si las opiniones no fueran suficientes, allí están los datos duros: México ya ocupa, a nivel mundial, el tercer sitio por el número de muertes por el coronavirus.

Las dos naciones que ocupan el primero y segundo sitio en defunciones, Estados Unidos y Brasil, tienen poblaciones mucho mayores; nuestro vecino del norte, 331 millones y 212, el gran país sudamericano. México tiene aproximadamente 130 millones.

Los cálculos de porcentajes de muertes por número de infectados o por el total de la población se prestan a muchas polémicas y prácticamente cada quien saca el resultado que desea. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador procura destacar que el número de decesos en México, si se toma en cuenta el total de la población, es mucho más bajo que en Inglaterra y otras naciones. Y, efectivamente, así ocurre, pues en tal caso nuestro país está más allá del décimo puesto a nivel mundial.

Como sea, las diferentes interpretaciones estadísticas llevaron, por lo menos, a un enfrentamiento ente el vocero y comisionado federal para el tema de Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y nueve gobernadores inconformes por la forma como se manera el “semáforo” que marca las diversas etapas para la vuelta a la llamada “nueva normalidad”

El propio López-Gatell y, sobre todo, el presidente López Obrador restaron importancia a la inconformidad de los mandatarios estatales, pero lo importante es que, a final de cuentas, aceptaron revisar sus procedimientos.

Para empezar, el Presidente aceptó al fin un encuentro con los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que rehuyó durante casi un año. El presidente en turno, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, anunció que la reunión presencial de mandatarios estatales con el Presidente de la República se realizará el próximo 19 de agosto. En esa oportunidad se analizarán, además de la estrategia frente a la pandemia por el coronavirus, el tema hacendario-fiscal y el plan para el regreso a clases.

López-Gatell, por su parte, informó que ante los efectos económicos y sociales asociados a la larga duración de la pandemia por coronavirus, el gabinete replanteará la estrategia de la segunda etapa, a la cual denominó “lado B” de la contingencia.

El vocero para el Covid 19 dijo que las observaciones recibidas de la Conago, por ejemplo lo relacionado con el semáforo epidemiológico, serán analizadas el lunes 10 en la comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salubridad.

Aclaró que la revisión del “lado B” no significa un “arrepentimiento de lo ya vivido”, sino la necesidad de prepararnos para una etapa que por su duración y, por el peso en la economía, requiere otras acciones complementarias y, sobre todo, buscar el equilibrio entre las medidas sanitarias con las económicas.

Con todo, no dio su brazo a torcer y sostuvo que la política oficial durante la primera fase, durante los primeros cinco meses de la pandemia en México, fue acertada.

Explicó que ahora se refiere a un “lado B” para dejar claro que en la revisión de lo que hemos hecho hasta el momento identificamos elementos que nos permiten concluir que ha sido acertado el manejo desde estos primeros cinco meses y compatibles con las recomendaciones y estándares internacionales, de manera directa los de la Organización Mundial de la Salud”.

De acuerdo con una nota de La Jornada, en la videoconferencia encabezada por los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como del gobernador de San Luis Potosí, por la Conago, el subsecretario López-Gatell recordó que la pandemia será larga y, debido a rebrotes en distintas naciones, podríamos enfrentar la problemática hasta tres años o más.

Insistió en que, hasta donde llega su conocimiento, no se puede hacer una predicción específica de la duración o de la fecha de término, pero algunos escenarios identifican dos, tres o más años de duración de la pandemia con retornos, rebrotes, reingresos o repuntes en todos y cada uno de los países.

No hay duda que va a ser una epidemia larga, sentenció el funcionario, que al menos ya aceptó hacer una revisión de procedimientos.

Pero no todos aceptan los cambios. Ayer, durante su gira por Sonora, el presidente López Obrador mantuvo su decisión de no usar cubrebocas, mientras que la gobernadora Claudia Pavlovich se mantuvo siempre protegida y guardó la sana distancia.

Por el momento no hay renuncia

Tal vez precisamente por la necesidad de atender otros asuntos durante esa gira, el primer mandatario desechó de momento la posibilidad de pedir o aceptar la renuncia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo Manzur, quien causó revuelo en medios políticos y gubernamentales por unas declaraciones recogidas en una grabación ampliamente difundida en redes sociales y medios de comunicación.

En esa grabación no desmentida, el funcionario denunció contradicciones “brutales” y desacuerdos internos en el equipo de la llamada Cuarta Transformación.

Interrogado al respecto, ayer en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aprovechó para retomar otro de sus temas favoritos: aseguró que en su gabinete hay libertad para que todos opinen y consideró normal que existan discrepancias, porque no hay pensamiento único.

También destacó que, a final de cuentas, por encima de desacuerdos en su equipo, es él, al final, quien decide en función de lo que conviene más al pueblo.

El jefe del Ejecutivo federal comentó que no ha podido hablar con el secretario Víctor Toledo y adelantó que no le ha presentado su renuncia. No obstante, en la capital de la República circularon versiones en el sentido de que el titular de la Semarnat -que entró en lugar de Josefa González Blanco, que renunció luego de un acto de prepotencia- efectivamente envió su renuncia a la Presidencia de la República.

Estas versiones no han sido confirmadas. Además se debe recordar que el presidente López Obrador no ha tomado medidas precipitadas respecto a sus colaboradores, por lo cual es conveniente esperar a que retome sus actividades normales en Palacio Nacional, luego de la actual gira por el norte del país.

Reformas en defensa de la mujer y contra tránsfugas

Censurado porque recientes reformas a los estatutos, aprobadas por el Consejo Político Nacional (CPN) de su partido le conceden más facultades para centralizar la elección de candidatos a cargos de elección popular, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió indirectamente al señalar que esos cambios representan un avance en la consolidación de los derechos de las mujeres y, sobre todo, proscriben la violencia contra ellas.

También, de manera destacada, indicó que los candidatos a senadores o diputados, locales y federal, deberán comprometerse a permanecer en las bancadas del partido durante todo su mandato y, en caso de dejar sus bancadas, deberán dejar el sitio para el partido.

O sea, que se evitarán las fugas o “chapulineo”.

Mediante un comunicado, la dirigencia nacional del tricolor afirmó que las reformas aprobadas, además de poner a ese instituto político a la altura del México de hoy, como un partido moderno, democrático, plural, abierto y listo para 2021, establecen claramente que ninguna persona que haya cometido violencia política de género podrá ser postulada a un cargo de elección popular.

También comentó que los cambios garantizan que la integración de las listas plurinominales tenga por lo menos el 30 por ciento de candidatos jóvenes, tanto propietarios como suplentes. Igualmente, los comités nacional, estatales y municipales deberán incorporar a jóvenes.

Moreno Cárdenas subrayó que, ahora, las candidaturas plurinominales serán sólo para militantes y el PRI podrá aliarse con las fuerzas políticas que le garanticen el triunfo.

La dirigencia nacional del tricolor agradeció a la gobernadora y los gobernadores, a los coordinadores parlamentarios, a los Comités Directivos Estatales y a las y los consejeros políticos nacionales y estatales “por estas importantes reformas que, unidos, hemos logrado a favor de nuestro partido”.

