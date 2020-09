Consulta y rifa, el verdadero referéndum

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Se desfondó. Los resultados indican que el pueblo bueno lo abandonó. Ni logró vender los 6 millones de boletos de lotería para los del avión, ni logró el millón 800 mil firmas para la consulta.

Los hechos indican que de los 33 millones que votaron por él en 2018 y del 55 por ciento de apoyos que las encuestadoras afirman tiene, no logró emocionar ni al 2 por ciento.

Su dura realidad indica que los mexicanos no le creen ni en lo de la rifa ni en lo de la consulta. Referéndum final, devastador. Se hundió, naufragó a menos de 2 años formales de su mandato.

Hoy, como en el cuento del dinosaurio de Monterroso: cuando despertó el avión todavía estaba ahí.

Y todos los que realmente saben de cuestiones constitucionales afirman que la consulta para enjuiciar a los ex presidentes no se realizará. Porque no tiene bases legales y porque sólo parte de una animadversión personal de YSQ. Y porque la Suprema Corte la tirará a la basura por inconstitucional.

En fin.

Una frase de estos días en The Economist pone la puntilla a todo esto: El avión presidencial, símbolo de excesos pasados, es signo de la ineptitud actual.

Corto, contundente, cierto como el cuento de Monterroso.

Hoy, todos los días AMLO se levantará y el avión presidencial de sus odios estará ahí.

Mientras, todos los conflictos y problemas, efectos de sus ineptitudes, le crecen, le brotan por todos lados.

Y él se resguarda en una actitud basada en el principio de que: “la perfecta democracia es aquella en la que sólo mando yo”.

Y desde esa autosuficiencia, como afirma el periodista Raymundo Riva Palacio: “… a López Obrador no le gusta que lo llamen autoritario, pero no hay otra descripción que le venga como anillo al dedo. Definitivamente no es un demócrata, y ha dado pruebas incontrovertibles de ello, ni está interesado en la construcción de un país de leyes y un Estado que funcione a través de contrapesos, rendición de cuentas y transparencia”.

Eso lo confirma en un video que corre en redes Andrés Pascoe, director de Cuestione, quien afirma que el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), por más que lo ha pedido al gobierno de López Obrador, no ha logrado que le informe por ejemplo dónde está la carta que dijo envió al Rey de España, y la otra que simultáneamente envió al Papa Francisco, exigiéndoles un relato de agravios de ese país y la Iglesia hacia los mexicanos, para que luego pidan perdón a los mexicanos.

A pesar de que en varias mañaneras habló de eso, su oficina afirma que las cartas se perdieron y no las encuentran.

Y así tampoco nadie sabe dónde está la lista de empresarios que fueron citados a cenar tamales de chipilín para ser extorsionados bajo la amenaza velada de que podrían ser sujetos de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera si no cooperaban en la compra de boletos del avión presidencial.

La misma respuesta se da al destino que tuvieron las miles de toneladas de insumos y medicamentos traídos en 25 vuelos desde China para ser usados contra la pandemia del coronavirus. Nadie sabe ni dónde están ni cuánto costaron.

Eso mismo ocurre con los miles de pipas compradas de urgencia el año pasado a sobreprecio en Estados Unidos para combatir el huachicol. De todas esas, no aparece ni una.

Se sabe que el 70 por ciento de las multimillonarias compras realizadas por este gobierno se hacen por la vía de la asignación directa. Las adquisiciones por licitación se han hecho a un lado. Unas muestras de que algo sucio ocurre ahí, son las compras del IMSS de respiradores al hijo de Bartlett.

No se sabe qué ocurrió con el sistema de ventanilla única para realizar adquisiciones, tan festejada por AMLO al inicio de su gobierno, justo para evitar la corrupción.

Los hechos concluyen que esa ventanilla fue sólo un sueño guajiro, atole con el dedo al pueblo, ya que cada dependencia hace sus propias compras a quien quiere al precio que ellos quieren.

En contraparte nos ha arrollado con cancelación de proyectos y programas esenciales para el desarrollo del país y para el sostenimiento de sectores esenciales. Uno doloroso, fue la cancelación de las instancias infantiles, otro el de los recortes del sector salud, que derivaron entre otras cosas en la falta de medicamentos para niños con cáncer.

Así sus recortes por la austeridad republicana han derivado -según califican sus propios colaboradores- no en una austeridad franciscana, sino en una calcutiana (por aquello de la miseria en que vivía la madre Teresa, en Calcuta), han sumido en el caos y la desesperanza, inoperatividad a sectores como el de cultura, la promoción turística, la promoción de exportaciones, el campo, la educación, todos…

Lo de la Presa de La Boquilla, en Chihuahua, pinta mal. Si como dicen origen es destino, el asesinato, ejecución por la Guardia Nacional de una agricultora y las heridas a su marido que formaban parte de la protesta y el asedio a que se ha sometido a los agricultores que mantienen bajo su control esas instalaciones, va para un desastre histórico.

Y así pinta lo de la toma del Zócalo por parte de Frena el domingo próximo, para quedarse ahí, afirman, hasta que AMLO renuncie.

Mientras el número de muertos por Covid-19 crece todos los días como aumenta el número de ejecutados debido ambos casos por la ineptitud del gobierno.

Ya ni hablar del desastre económico reflejado hoy ya en el aumento insospechado del hambre y pobreza en amplios sectores de la población.

Y no llevamos ni siquiera dos años cumplidos de esta administración.

Por lo pronto, va lo de la consulta

Así como va, luego de que Julio Scherer Jr., del jurídico de Presidencia, entregó el martes a Eduardo Ramírez, presidente del Senado, la solicitud de Andrés Manuel López Obrador para la realización de la consulta popular para enjuiciar a los últimos 5 ex presidentes de México, así se envió a la Suprema Corte de Justicia.

Todo dentro del límite legal establecido por la fracción I, del artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular.

A partir de este momento, la Suprema Corte tiene hasta 20 días naturales para responder.

Al parejo el presidente del Senado instruyó la publicación de la solicitud en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores.

Como lo establece la norma, AMLO propuso la siguiente pregunta como base de la consulta:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

López Obrador afirma en su solicitud que la consulta “es en sí mismo un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales”.

Y afirma que su la petición no contraviene lo establecido en el 35 de la Constitución y en los tratados internacionales que indica “que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, ni las garantías para su protección”.

Con este paso, la moneda está hoy en manos de los ministros de la Suprema Corte.

