Acusado de trabajar a futuro para beneficiar a su ex jefe en el Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, se esfuerza por dejar constancia de que no sólo acata la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que procura adivinarle el pensamiento y con ello allanar su camino hacia la presidencia nacional del partido creado por el actual primer mandatario.

Hace dos días recordamos que en su afán de obtener más recursos para sus programas sociales, el presidente López Obrador decidió cancelar todos los fideicomisos y que, por ello, se disgustó cuando diputados y senadores cedieron ante los reclamos de los afectados -académicos, científicos, cineastas, deportistas y otros muchos sectores más- y decidieron dejar en operación muchos de esos fideicomisos.

La mayor parte del tiempo se hade que el total de fideicomisos destinados a desaparecer era de 44. Al respecto, la vicepresidenta de Cámara de Diputados, Dolores Padierna -esposa del marginado René Bejarano- se apresuró a presentar una iniciativa al respecto, por lo cual tuvo que aguantar una andanada de críticas que obviamente no le conmovieron, pues aseguró que los recursos trasladados de los fideicomisos al erario federal servirían para mitigar la emergencia sanitaria de la Covid-19.

En ese aspecto, parecía que Padierna se adelantaba a su coordinador, con el cual ha tenido varios desencuentros, pues desde el inicio de la actual Legislatura ella también buscó ser la coordinadora, pero fue superada por Delgado Carrillo, quien ahora trata de dar el salto desde la Cámara de Diputados hasta la presidencia nacional del partido mayoritario, Morena, y por tanto tener capacidad de decisión en la selección de candidatos a los ya mencionados más de 21 mil cargos que estarán en disputa en las elecciones de 2021, entre los cuales destacan 15 gobiernos estatales y la renovación total de la Cámara de Diputados federal. Respecto de este último organismo es de tenerse en cuenta que se “estrena” el derecho a la reelección de esos legisladores federales, pero para lograrlo se requiere el beneplácito de la respectiva dirigencia nacional partidista.

En ese esfuerzo por alcanzar la dirigencia nacional de Morena, Delgado Carrillo ha dado muestras de que no sólo sigue al pie de la letra las instrucciones del Presidente de la República, sino de que es capaz de adelantarse a su voluntad y presentarle panoramas mucho más positivos.

En este sentido, debe tomarse el anuncio el anuncio del coordinador de Morena en la Cámara, al anunciar que se amplía el número de fideicomisos públicos que habrán de liquidarse, de 55 a 109, con un saldo de 56 mil millones de pesos. Ya era notable que el número de fideicomisos destinados a desaparecer hubiese aumentado de 44 a 55, pero lo que nadie pudo prever, además del coordinador legislativo y se equipo de trabajo, es que se pudiera llegar al sorprendente número de 109.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comentó que la iniciativa respectiva casi seguramente se aprobará en la sesión de mañana, jueves, a condición de que la iniciativa quede lista en la Comisión de Presupuesto, en donde “Morena y asociados” tiene los votos necesarios.

En el eventual caso de no quedar listo el proyecto de decreto, en esa sesión se aprobará la reforma al artículo 19 Constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa.

El coordinador “moreno” en San Lázaro señaló que la desaparición de los fideicomisos se asume en concordancia con la autoridad hacendaria, que habrá de disponer de los recursos y reasignar el gasto.

“Es un ajuste del cinturón, hay austeridad bastante dura, pero dentro de esta revisión está entrarles a fideicomisos, que es compromiso del gobierno. No significa la desaparición de obligaciones legales del gobierno de algunos apoyos, habrá reorganización administrativa sin fideicomisos. ¡Ni siquiera se van a enterar del cambio!”, aseguró Delgado Carrillo.

En cuanto a la mencionada cantidad que representan los fideicomisos, estimada en 56 mil millones, el legislador explicó que la reforma no “no quiere decir que es la cifra que se va a reintegrar por completo; algunos están comprometidos y otros sí se van a reintegrar para la atención de la emergencia sanitaria. No necesariamente significa la desaparición de apoyos. Señaló, por ejemplo, que los apoyos a la cinematografía quedarán a cargo de la Secretaría de Cultura, mientras que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Conade será la responsable de atender a los deportistas.

Cuando se pidió al coordinador precisar el total de los recursos que implica la desaparición de los fideicomisos, se le recordó que se había manejado una cifra de alrededor de 150 mil millones de pesos.

Respondió que efectivamente había un poco de confusión, pues unas veces se incluye, y otras no, el fondo de salud para el bienestar, que es uno de los fideicomisos más grandes. Pero esto no es definitivo, ese fondo no está incluido en la reforma planeada, pues tendría que realizarse otro cambio en la Ley General de Salud y hasta el momento no hay iniciativa al respecto.

Reiteró que conforme a la iniciativa a revisión, el saldo de los 109 fideicomisos incluidos en el dictamen asciende a 68 mil millones de pesos.

“Lo que cambia es la administración que ya no será a través de fideicomisos”, afirmó Delgado Carrillo.

Adicionalmente, una nota informativa de la Cámara de Diputados especificó que la iniciativa de Morena busca atender los efectos de la pandemia en temas de salud y economía, además de asegurar la operación de los programas sociales del bienestar.

Que se mantendrán fideicomisos para defensores de derechos humanos y periodistas

En las prisas por sacar adelante un asunto que interesa primordialmente al presidente López Obrador, parece que son mayores las dudas que lo reconocido por el coordinador parlamentario.

Esto, porque la Secretaría de Gobernación (Segob), responsable de la operación del fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, advirtió que esta figura no debe desaparecer y subrayó que el plan de extinción contradice acuerdos y análisis previos.

Por ello, la mencionada dependencia hizo un llamado, “con todo respeto”, a los legisladores a reconsiderar la desaparición del mencionado fideicomiso del mecanismo de protección, “por los impactos negativos que tendría en la protección de las personas defensoras y periodistas que hoy están bajo su resguardo.

“Entendemos la importancia de garantizar la transparencia de los recursos públicos, por lo que garantizamos establecer los mecanismos necesarios para su supervisión”, dijo la dependencia mediante un comunicado.

También se aclaró que esta petición tiene el respaldo de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrada por el Consejo Consultivo Ciudadano; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la propia secretaría de Gobernación (Segob).

Gobernación recordó que, de acuerdo al parlamento abierto realizado el 8 de junio de 2020, hubo consenso acerca de a conveniencia de respetar el fideicomiso del Mecanismo de Protección, “por lo que sorprende este cambio que incluso contradice el dictamen recién aprobado en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

En particular, el área adscrita a la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración señaló que la Junta de Gobierno del mecanismo federal realizó un análisis de las implicaciones que el cambio legal podría tener en la operación de las medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

“Tras dicho análisis se concluyó que actualmente el fideicomiso continúa siendo la figura más adecuada para la gestión rigurosa, transparente y flexible de los fondos destinados a la implementación de medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

