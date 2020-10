Persigue la lumbre a Mancera

Arturo Ríos Ruiz

Catean a uno de sus cercanos

Los hermanos Serna, una calamidad

Mal y de malas Miguel Ángel Macera, ex titular del gobierno de la Ciudad de México en la pasada administración; le pisan los talones por serios cargos de corrupción. Santiago Nieto Castillo, de la UIF, presentó ante la Fiscalía General de Justicia capitalina denuncia contra integrantes del famoso cártel inmobiliario que operó durante el sexenio pasado, incluyendo cercanos al ex jefe de Gobierno y hoy senador de la república. Los delitos que les imputan son operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, la Contraloría General de la Ciudad de México inhabilitó por un año al ex jefe de Gobierno y senador de la república, para ocupar empleos, de todo tipo en la administración pública de la capital, a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por transgredir las normas electorales en 2018. De inmediato, el senador Mancera Espinosa rechazó la inhabilitación por un año que le fue impuesta y dijo que fue una falta administrativa. Otro aviso serio es el cateo en un domicilio de Luis Serna, ex secretario particular del ex jefe de Gobierno, luego de que un juez del Tribunal Superior de Justicia local les otorgó la orden judicial para la inspección del inmueble.

La diligencia se realizó el miércoles pasado en la vivienda ubicada sobre la calle Calero No 7, en la colonia San Ángel, de la alcaldía Álvaro Obregón. Los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez llaman “hermano” al senador Miguel Ángel Mancera desde que eran niños. Como jefe de Gobierno de la Ciudad de México fueron sus hombres de confianza y ahora la Fiscalía General de Justicia capitalina los tiene en la mira. Esa dependencia presentó una denuncia contra ambos, debido a que omitieron información sobre sus millonarias propiedades, lo cual puede derivar en la imputación de enriquecimiento ilícito.

Sus “hermanos” Serna, hicieron lo que quisieron en la gestión de su protector, corrían y daban de alta a quien fuera y se crearon muchas enemistades por su prepotencia. Se hablaba de sus inmensos negocios. Si afirma que hoy son multimillonarios los tres.

AL CIERRE: No olvidemos el mega-fraude por 47 mil millones de pesos que se presentó en la Línea 1 del Metro del que Mancera le cargó la acusación como responsable a Marcelo Ebrard, que tuvo que irse a vivir a París por casi todo el sexenio y regresó con la llegada de AMLO al poder. Ahora la situación es al revés, Mancera, con fuero, a ver si alcanza a librar lo que se viene en su contra.

