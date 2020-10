Batman y Robin

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

En 1940 se produjo en Estados Unidos la primera aparición pública del personaje Robin que se convertiría en el inseparable amigo del súper héroe Batman a quienes los creadores de ambos personajes les ponían escenarios para que lucieran luchando contra el mal.

¿Por qué hago historia?

Mire usted. Alguna lengua de doble o triple filo equiparó la lucha que aún no termina en el partido Morena equiparando a Mario Delgado con Robin y a Porfirio Muñoz Ledo con Batman, quien había ganado de calle las truculentas encuestas mandadas hacer por Morena al servil INE, quien finalmente consiguió hacer que las encuestadoras Parametría, Demotecnia 2.0 y Covarrubias y Asociados hicieran el traje a la medida, con un costo de más de 15 millones de pesos como lo querían en Palacio Nacional para ungir a Robin como el nuevo jerarca nacional de Morena, sólo que Batman seguirá en pie de guerra y Morena caminará al naufragio con el pequeño Robin a la cabeza. ¡Un personaje chiquito, muy chirrris! Y parafraseando al Presidente diríase que “hay mucho partido, muy partido para tan poco dirigente” que tiene cinturita de mantequilla y obedece ciegamente lo que le ordenan desde Palacio Nacional, lo que no ocurriría con Batman, es decir Muñoz Ledo un dinosaurio que tiene mucha ciencia política.

En Palacio Nacional ya están listas las listas de los listos, es decir de los cuatachos y amigochos de AMLO para que Robin acate ciegamente las candidaturas a gobernadores, diputaciones federales y locales, alcaldías y regidurías en todo el país. En la lista de los listos, ya está anotado para Sonora un personaje que es más pequeño que Robin llamado Alfonso Durazo, quien como titular de Seguridad y Protección Ciudadana prometió bajar al 50% la criminalidad en México, pero nomás no pudo y ahora cínicamente será enviado o premiado por el que quita y pone como candidato al gobierno de Sonora.

Me pregunto: ¿Qué pecado habrán cometido los sonorenses? Y aquí vale la pena recordar aquella inmensa frase de Mahatma Gandhi de que “si en el poder hay un idiota, es porque quienes lo eligieron están bien representados”. Deverás qué cinismo de Alfonso Durazo, un auténtico nacido para perder. Como secretario particular de Colosio se convirtió en una viuda de Colosio; como secretario particular de Fox fue grisito, grisito a grado tal que hoy el paisano de las momias de Guanajuato dice irónicamente que “las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco”.

¿Algo le sabrá Fox a Durazo que no sepamos los sencillos habitantes? ¿Se referirá Fox a los 12 millones de pesos que desaparecieron de la caja fuerte de Colosio, después de que fue asesinado en Lomas Taurinas en 1994? La cuestión es que ese pequeño Robin que no ha logrado cuajar en su vida inútil, si se duermen los sonorenses podrían convertirlo en su próximo gobernador.

Y en las listas de los listos en Palacio me aseguran que ya están Cristóbal Arias, para Michoacán, y no dudan que será el sucesor del inútil Silvano Aureoles Conejo y para suceder al gandul Antonio Echevarría, en Nayarit, está anotado el senador Miguel Ángel Navarro Navarro un ex priista con mucho arrastre e intachable curricular, quien dejará con la carabina al hombro a don Leopoldo Domínguez González, actual líder del Congreso local y tío de Toñito Echevarría, ése que según muchos nayaritas le han escuchado decir cuando se levanta para ir a Palacio de Gobierno “hay que hueva”. Dicen por aquellos barrios que hay un pacto de familia para que Toñito le entregue en bandeja de plata la gubernatura a su tío, pero todo indica que el PAN será echado del paraíso en Nayarit.

Pronto, el pequeño Robin de Morena tendrá en su escritorio la lista de los listos que le llegará de Palacio Nacional y aquí le diré quienes están anotados como sobrinos, mejor dicho, como amigochos o cuatachos del Presidente para que le sirvan de manera abyecta y servil en los próximos 4 años.

