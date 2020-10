Avanza la segunda ola del coronavirus

Punto por punto

Augusto Corro

En un sinnúmero de países avanza la segunda ola de contagios del coronavirus; en otros aún no se sale. Parece inevitable el regreso de la pandemia y sus efectos devastadores en millones de personas. Mientras no se tenga la vacuna que elimine a Covid-19 la población mundial continuará con la amenaza de padecer el contagio mortífero. La sociedad se encuentra indefensa ante el embate del virus. El control de la enfermedad depende en gran parte del cuidado personal en la aplicación de las medidas sanitarias. No hay otra. Se necesita una mayor reflexión para no cometer errores en nuestra manera de actuar que nos predispongan a convertirnos en víctimas de Covid-19.

Es importante plantarnos de cara a la realidad e informarnos que es lo que realmente ocurre en torno al Covid-19 y su avance devastador en el mundo. Mientras ya se presentó la segunda ola de la pandemia en un sinnúmero de países, en otros aún no se sale de la primera invasión. Lo más grave de la situación es, como lo señalamos líneas arriba, que no se tiene la medicina, el arma para enfrentar al virus. Se trata, pues, de una lucha desigual en la que se pierden miles de vidas humanas y coloca a la economía mundial en el descontrol total. En estas condiciones los gobiernos se desesperan o se fatigan y optan por relajar las normas sanitarias.

Por ejemplo, las autoridades permiten que se abran negocios o empresas cerrados por la pandemia y la actividad comercial o empresarial activa la presencia de la gente, que sin la aplicación de las medidas sanitarias, se expone al contagio. Si no hay responsabilidad, solidaridad para enfrentar al virus, este seguirá con su paso destructor. Es, pues, necesario el mejor esfuerzo de las autoridades, como es el caso de México, para salir lo mejor librados de la primera ola de la pandemia y esperar más preparados el arribo de la segunda. Por cierto, varios gobiernos no quisieron comprender que el retorno a la nueva normalidad representaría problemas gravísimos como el resurgimiento del coronavirus. Dieron por terminada la pandemia y permitieron el regreso de la gente a sus actividades cotidianas.

En el panorama internacional tenemos que analizar los resultados de la lucha contra la pandemia. Son pocos los que se pueden ufanar de sus avances del control de la epidemia. La gran mayoría fracasó. Ahí están las cifras que nos muestran el número de contagios en el mundo, que en los últimos siete días llegó a casi tres millones de casos de coronavirus en los últimos siete días. Europa fue la región con mayor proporción de contagios; las muertes aumentaron cerca del 35 por ciento. Por otra parte, Estados Unidos se encuentra en la oleada de otoño de Covid-19, impulsada por la socialización en interiores, los brotes en las escuelas y la llamada fatiga pandémica.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, el martes (anteayer), México llegó a 89 mil 814 decesos y a 901 mil casos de contagio por Covid-19. Nuestro país ocupa el décimo lugar con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, según la Universidad Johns Hopkins. El coronavirus se consolidó en el territorio mexicano como la cuarta causa de muerte detrás de enfermedades del corazón, de la diabetes, y de los tumores malignos. En la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, van 14 mil 837 muertes confirmadas por el virus, aunque la cifra de muertos podría ser mayor. Es muy complejo, por no decir imposible, que la población entienda que es importantísimo cooperar en la lucha contra la pandemia. ¿Cómo? En este espacio lo hemos repetido hasta el cansancio: lavarse las manos constantemente, usar el cubre bocas, guardar la sana distancia y quedarse en casa. Si tiene que salir a la calle hágalo correctamente protegido. En fin, vamos a esperar pacientes la llegada de la vacuna antivirus, antes del arribo de la segunda ola de contagios. ¿Usted qué opina amable lector?

