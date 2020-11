Muy mala resultó la asesoría de AMLO a Trump

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Que se vea en espejo de elecciones en EU el tabasqueño

“Esta fue una elección robada”, aseguró por Twitter el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado por la mañana recibió un durísimo revés que marcó su tumba en el ámbito político en cuanto se enteró de la victoria irreversible del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, con lo que el delirante mandatario tendrá que dejar la Casa Blanca, pese a que en una acción desesperada, se encontraba jugando golf, así como en un desdén; como intentando enviar el mensaje de que por él, no había problema alguno e incluso, repitió la escena ayer domingo en su club privado de Sterling. El problema es que los analistas coinciden en que el destino más probable para el todavía presidente, podría ser la cárcel y eso, saca de quicio a cualquiera.

La víspera de esta confirmación que coloca a los demócratas en la Casa Blanca y les da mayoría en el Congreso estadunidense, aquí en México, el mundo pareció volverse al revés, pues no sólo por las “benditas redes” se podía apreciar a los leales y ciegos seguidores ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo a Trump, ¿sería por aquello de que el tabasqueño asesoró y muy mal a su tan querido amigo?

Con una ignorancia supina, acusaron que los medios estadunidenses ejercían censura por no transmitir las necedades de Trump, que sin argumento sólido alguno, se la ha pasado alegando que hubo fraude porque no ganó él en los comicios que tardaron cuatro días en dar un resultado contundente.

Nada más faltaba que López Obrador se comunicara con el aún inquilino de la Casa Blanca para aconsejarle que demandara “voto por voto, casilla por casilla”.

Lo que tampoco deja de resultar increíble, es que varios presidentes y jefes de Estado -inclusive Nicolás Maduro, de Venezuela- ya felicitaron a Biden, mientras que el presidente mexicano se ha abstenido de hacerlo. ¿Será acaso que quiere comprobar si la estrategia electoral “vendida” a su homólogo estadunidense le resulta efectiva?, porque lo cierto es que se ve ya muy cuesta arriba y la desesperación ha obligado al tabasqueño a cometer por lo menos, un muy grave error político en ese sentido.

El caso es que las elecciones norteamericanas, resultarán una gran lección para López Obrador y si alguna duda se tiene, todo es cuestión de dejarlo al tiempo y un reflejo de ello podría verse en los comicios de 2021. Es evidente que el tabasqueño le apostó al triunfo de Trump y a la hora de la verdad le falló el cálculo, por lo que no le quedó más remedio que verse en el espejo de lo que le ocurrió a su amigo, que tanto afecto le tiene y sin embargo, tanto lo desprecia y ahora más.

Pero también el mandatario mexicano a pulso ha trabajado para arriesgar en los comicios del año entrante el voto a favor de Morena. Ahí está que sin Fondo de Desastres, porque todos esos recursos están a su disposición, el Presidente dejó a su suerte a sus paisanos, primero recomendándoles que ante las inundaciones que tienen ahogada a la entidad, se fueran a las partes altas. Como las circunstancias le obligaron a cancelar su gira por Nayarit y Sinaloa -donde quién sabe a quiénes dejó plantados-, pues ahora salió con que la tragedia se ha vuelto una politiquería.

Palmaditas en la espalda a sus paisanos y decirles que frente a las inundaciones, la van a librar, no les sirve de absolutamente nada a las víctimas de las aguas y -dicho sea de paso- de los errores del ineficiente titular de la CFE, Manuel Bartlett a quien el tabasqueño se ha empeñado en defender.

*** Un ejemplo de que la oposición le recomendó a López Obrador actuar con mesura y diplomáticamente, es el de la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, quien advirtió por las “benditas redes” que: “En tanto gobiernos del mundo felicitan y reconocen a @JoeBiden y @KamalaHarris, en México @lopezobrador coincide con @realDonaldTrump, que hasta q se resuelvan las impugnaciones, evidenciando la alianza q siempre ha tenido con él! No refleja el sentir de las y los mexicanos!”. Sin duda alguna.

