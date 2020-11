Jueza de EU retira cargos al general Salvador Cienfuegos

José Luis Montañez

El ex titular de Sedena regresa en calidad de “ciudadano en libertad”: Ebrard

Este miércoles, la jueza federal de Brooklyn, Carol Amon, concedió la petición del gobierno de Estados Unidos de desechar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, luego de más de un mes de su detención en el aeropuerto de Los Ángeles.

La jueza señaló que la decisión se tomó al más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos para permitir que México investigue y para mantener “la fuerte sociedad en materia de procuración de justicia”que existe entre México y Estados Unidos.

Con esta resolución judicial, el militar queda libre de acusaciones en ese país y volverá a México donde estará en libertad.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, anticipó que el general Cienfuegos Zepeda será repatriado como “ciudadano en libertad”.

Llegará en calidad de lo que es: un ciudadano mexicano más, no con orden de aprehensión, así lo detalló el secretario de Relaciones Exteriores, tras anunciar que la decisión de la Fiscalía estadounidense, de desestimar los cargos en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, son vistos con simpatía en México.

“¿Su estatus? Un ciudadano mexicano, no tiene cargos”, aseguró Ebrard Casaubon.

Una vez que llegue a México, será la Fiscalía General de la República la que determine si se lleva a cabo un proceso en contra de Cienfuegos Zepeda, o no.

La audiencia en Brooklyn

Durante la audiencia del miércoles en Brooklyn, la jueza preguntó si la decisión de desechar el caso se tomó “en los más altos niveles”, por lo que el abogado que representó al gobierno estadounidense, Seth DuCharme, confirmó que esa decisión la tomó el fiscal general, William Barr.

Ed Sapone, defensa de Cienfuegos Zepeda, confirmó que ya se había revisado el acuerdo de retiro de cargos con Cienfuegos Zepeda y que éste lo aceptó y firmó.

Posteriormente, la jueza le pidió a Cienfuegos que se pusiera de pie y jurara decir la verdad. Le preguntó si estaba de acuerdo con la moción de que se retiren los cargos en su contra en Estados Unidos y ser enviado a México. “¿Entiende y está de acuerdo?”

Cienfuegos Zepeda respondió: “Sí, señora”.

La juez subrayó que el acuerdo indica que Cienfuegos Zepeda abandonará de forma expedita Estados Unidos, bajo custodia de alguaciles.

Luego de la resolución, la cancillería mexicana se pronunció en ese sentido.

“La jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, aceptó la petición del gobierno de Estados Unidos para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del gobierno de México para su investigación en nuestro país”, destacó la cancillería en sus redes.

El martes, la Fiscalía General de Estados Unidos anunció que desestimaría los cargos por petición de México , lo cual fue confirmado por las autoridades mexicanas, minutos después.

No hay planes para que Capella Ibarra regrese: Carlos Joaquín

Luego de la represión contra manifestantes feministas en Cancún, donde incluso hubo disparos y golpes; Alberto Capella Ibarra fue separado de su cargo, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, de entrada se dijo que sería de manera temporal, sólo mientras duraba la investigación, sin embargo, ahora ha sido el mismo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien salió para confirmar que la destitución es definitiva.

De esta manera, Carlos Joaquín, confirmó que Capella Ibarra ya no está dentro de la nómina estatal y que no está dentro de sus planes que regrese como secretario de Seguridad Pública. Asimismo, detalló que el ex mando policial se encuentra sujeto a investigación y que mientras ésta no concluya, mantienen contacto con él, hasta que se determine cual fue su participación en el desarrollo de estos estragos.

“El ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, ya no está en la nómina del Estado. En este momento no regresará… no hay planes para que regrese, pero está sujeto a investigación y mantienen el contacto mientras dure el proceso de investigación”, declaró Carlos Joaquín.

De la misma manera, el mandatario estatal rechazó que el gobierno del estado haya hecho una propuesta para la dirección de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Benito Juárez (Cancún). De hecho, aseguró que desconoce dicha información respecto a la presunta propuesta de que sea la Secretaría de Marina la encargada de proponer nombres para dicho cargo “Leí varios nombres pero no sé de donde salieron”, concluyó.

AMLO celebra actuar del gobernador

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como justa la demanda de las mujeres en busca de más seguridad y celebró el actuar del gobernador Carlos Joaquín, frente a los estragos que se han suscitado últimamente en el estado, a razón de las manifestaciones y la represión policial que sufrieron algunos participantes.

“Creo que actuó bien el gobernador Carlos Joaquín, porque se castigó a los que dieron la orden o permitieron que se disparara al aire cuando se estaban manifestando las mujeres de estos colectivos feministas”, declaró.

De igual manera, el Presidente reiteró su respaldo a la decisión de cesar al secretario municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, y la separación del cargo del titular de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, por la represión policial registrada en Cancún. “Hizo muy bien el gobernador al ordenar el cese de los mandos policías estatales y municipales”, sentenció.

Sobre los disturbios del pasado fin de semana, donde hubo destrozos en inmuebles del gobierno quintanarroense, López Obrador, coincidió con el gobernador Carlos Joaquín en que no habían sido obra de las feministas. “Hay personas que se quieren montar en los movimientos que tienen una demanda justa, por ejemplo el manifestarse en contra del feminicidio y por la protección a las mujeres, es justo y hay que garantizar el derecho de manifestación y protesta, el derecho a disentir, eso está bien, pero de repente aparecen oportunistas de toda índole, como en el caso de Cancún y otros”, mencionó.

Dado lo anterior, instó a no caer en la trampa de la violencia e “ir resolviendo nuestros problemas con el diálogo, el entendimiento y la aplicación de la ley”. Finalmente, sobre la detención de dos presuntos responsables del feminicidio de la joven Alexis, aplaudió “eso es lo que se tiene que hacer, dar resultados y no caer en provocaciones”.

Mil dosis para pruebas de vacuna Anti-Covid en Q. Roo

La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó que será en los próximos días, cuando alrededor de mil habitantes de Quintana Roo recibirán la vacuna contra Covid-19 como parte de la fase III de los ensayos clínicos realizados por la farmacéutica CanSinoBIO.

De manera que, la dependencia sólo está a la espera de la notificación formal, tras el acuerdo entre las autoridades federales y la empresa farmacéutica, aunque por lo pronto ya arrancó la organización de todo el proceso para la aplicación de la vacuna y como elegirán a los candidatos.

De acuerdo con información de Sesa, actualmente se trabaja en la logística del proceso de selección de los candidatos, así como en la definición de las ciudades en las que se aplicarán.

El gobernador Carlos Joaquín confirmó la cantidad de personas que participarán en la etapa de pruebas de la vacuna y manifestó que es una buena noticia para la entidad para hacer frente a esta contingencia sanitaria “Quintana Roo es uno de los estados donde los laboratorios CanSinoBIO están iniciando el proceso de evaluación. Hay una organización para determinar el grupo de personas que serán voluntarios para la aplicación de la vacuna y las pruebas arrancarían a partir de los próximos días, serán entre quinientas y mil, las que se aplicarán en el estado”, dijo.

El lunes pasado, las autoridades de Quintana Roo se reunieron con la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Martha Delgado Peralta, en el marco del inicio del protocolo de pruebas de la vacuna candidata contra el coronavirus.

Se reducen contagios y muertes por Covid en el estado

El subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, destacó el trabajo realizado en Quintana Roo en torno al virus del SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad de Covid-19 y confirmó que existe una importante reducción en el numero de contagios y muertes en la entidad.

“A Quintana Roo lo hemos felicitado por el éxito que ha logrado en medio de una complejidad económica que depende mucho del turismo y el turismo, lo hemos destacado, es una actividad de contribución importante a la transmisión debido a la movilidad de las personas en múltiples sitios”, dijo López-Gatell, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que, a pesar de ese inconveniente, la entidad ha conseguido una importante reducción sostenida en los contagios, lo mismo que en la mortalidad, que empezó a descender desde la semana 27 y lo cual pone al estado muy cerca de avanzar en el semáforo epidemiológico hacia el color verde, ya que actualmente está homologado todo en amarillo.

El vocero de la pandemia en México, sostuvo que Quintana Roo es el segundo de tres estados que pasó de naranja a amarillo y continúa en buen control, por lo que pronto podría seguir avanzando. “Lo mismo en hospitalización, va en descenso continuo, tiene una amplia reserva hospitalaria, menos del 14 por ciento en ocupación de camas normales y 10 por ciento de camas especiales para la intubación de los pacientes”, concluyó.

No hay vacuna contra tuberculosis y tétanos

No obstante, aunque hay un importante avance en el tenor de la contingencia por Covid-19, Quintana Roo ya suma tres meses sin vacuna contra la tuberculosis y el tétanos, que se aplica en menores de edad y recién nacidos, por lo que se ha suscitado un incremento en el número de casos de la primera enfermedad mencionada.

Según información de la Secretaría de Salud en la entidad, el principal problema con la aplicación de estas dosis radica en que a pesar de que el estado cuenta con recursos para una adquisición no ha podido hacerlo, pues con las modificaciones hechas a los procesos de adquisición de fármacos, por parte del gobierno federal, se excluye de esta responsabilidad a los gobiernos estatales, por lo que la compra recae en la federación.

“Tenemos un problema de rezago, pero es a nivel nacional, BCG y DPT son las que están en desabasto. Estamos a la espera de que nos lleguen por parte de la federación y en cuanto tengamos la posibilidad de aplicarlas lo haremos”, dijo Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia estatal.

Cabe recalcar, que esta problemática también ha alcanzado al sector privado, pues a través de diversas llamadas, se comprobó que los nosocomios y clínicas que ofertan sus servicios al público de manera privada, no cuentan con el biológico y argumentan que es un desabasto que podría alargarse hasta marzo de 2021.

De acuerdo con expertos, la disminución de las coberturas de vacunación podría complicar el estado de la pandemia, ya que se rompe la inmunidad de rebaño que se tenía en enfermedades controladas, provocando un aumento de pacientes y en la saturación de los sistemas de salud. Y es que con la llegada de la contingencia sanitaria por Covid-19, hubo un claro descuido a nivel general de los sistemas de salud, sobre el control de otras enfermedades.

La estadística del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) indica que hasta la semana 46 se han diagnosticado 947 pacientes con tuberculosis, casi 200% más que los registrados en 2019, cuando se contabilizaron apenas 331 en el estado. En cuanto al tétanos, la dependencia indica que no se han registrado incidencias.

