Carta de los pueblos indígenas a Santa Claus (Sheinbaum)

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El gobierno de esta ciudad tiene una cuenta pendiente con la población indígena a la que han preferido ignorar, antes que resolver sus demandas.

A través de una carta que le hicieron llegar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalan que esta población, compuesta por más de 784 mil personas, han reclamado desde hace años, como ahora lo hacen con la 4T, que el presupuesto destinado a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de esta capital, sea proporcional, progresivo, digno y suficiente. Desafortunadamente no ha sido así.

Tanto en el presupuesto federal como en el local hay los han olvidado, señala en un comunicado el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la CDMX. Explica que durante el obligado confinamiento por Covid-19, muchos proyectos y programas se quedaron sin poder realizarse, o bien fueron recortados en el presupuesto, “lo cual entendemos, pero para el ejercicio 2021 la SEPI esperaba una respuesta mejor, acorde a las circunstancias actuales, pero sucedió todo lo contrario: sufrirá un recorte de más de 22 millones de pesos.

La Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en su artículo 62 señala que el o la titular de la Jefatura de Gobierno incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos anual, las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo los programas de gobierno orientados a atender los derechos de los pueblos, barrios y comunidades.

Además, que el Gobierno, el Congreso y las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, pondrán en marcha políticas específicas, transversales y asignarán un presupuesto para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos, barrios y comunidades, así como los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para que los pueblos participen en el ejercicio y vigilancia de éstos” (sic).

En su comunicado, el Movimiento informó que recientemente varias organizaciones indígenas de la Ciudad realizaron pronunciamientos con una propuesta de perfil para encabezar la SEPI, sin embargo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de las facultades que tiene, nombró a una académica experta en temas sobre los pueblos indígenas, pero tendrá la difícil tarea de atender las demandas históricas de las organizaciones indígenas.

Entre los muchos problemas que enfrentan, el de la vivienda es uno de los más importantes, y también sufrió un sustancial recorte.

MH, gobierno currupto: Tabe

Mauricio Tabe solicitó este sábado ante el PAN su registro como precandidato a la alcaldía Miguel Hidalgo y ahí dijo que en alianza con la ciudadanía y otras fuerzas buscará cambiarle el rostro a la demarcación.

Señaló que los vecinos están dispuestos a luchar contra el gobierno corrupto y represor del alcalde Víctor Hugo Romo.

Reconoce que la batalla contra el aparato de gobierno en esta demarcación no será fácil, pero lo llena de energía dar la lucha por los ciudadanos a un gobierno que utilizará todos los instrumentos a su alcance, como el chantaje, la presión y las amenazas para intimidarnos.

La batalla, recalcó, es para que la alcaldía sirva a todos y no solo a los “cuates; para que los programas sirvan para resolver los problemas de la gente y no para andar arreando votos; para que el presupuesto sirva y no sea para hacer “cochinitos” o dispendios propagandísticos.

Quebrarán 10 mil empresas

Ante las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de la Ciudad de México, a consecuencia del repunte de contagios y fallecidos por Covid-19, el Centro Empresarial advirtió que eso pone en riesgo de “muerte” a más de 10 establecimientos mercantiles.

Este nuevo cierre de actividades no esenciales hace evidente la importancia de que las autoridades capitalinas hagan suyas las propuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México, por generar apoyos directos para el mantenimiento de los empleos y las empresas formales.

Para el sector empresarial es lamentable regresar al confinamiento para intentar resguardar a la población ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19.

De cerrar los cerca de 10 mil establecimientos, estos se sumarían a los casi 49 mil que, de acuerdo con el Inegi, se perdieron en el último año.

Para la Coparmex, decretar semáforo rojo en el Valle de México es una medida desesperada, pero necesaria para detener los contagios y las muertes, pero al mismo tiempo pone en evidencia los esfuerzos insuficientes de las autoridades federales y locales por ejecutar acciones más contundentes que eviten los contagios en espacios públicos, especialmente en las actividades de la informalidad, donde se relajaron las medidas básicas.

lm0007tri@yahoo.com.mx