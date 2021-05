History estrena su nueva producción original “Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo”

Gran estreno: Miércoles 19 a las 21:00 hrs, tiempo de México

Esta primera temporada dará luz a misterios como El Chupacabras, el Milagro de los Andes, la Piedra Negra de Zacatecas, Chico Xavier, la Vuelta a Sudamérica de 1978 y muchos más

History se complace en anunciar el estreno de su nueva producción original “Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo” conducida por el reconocido actor colombiano que triunfa en Hollywood y basada en la exitosa franquicia original de History “Inexplicable con William Shatner”, que profundizará en los eventos más misteriosos de América Latina y dará a conocer hechos sorprendentes sobre lo inexplicable.

Cada historia tiene un enigma; y esta vez, ocurren aquí en Latinoamérica. Con John Leguizamo como anfitrión, esta primera temporada de ocho episodios, traerá en cada entrega varias historias que intentan echar luz sobre cómo puede ocurrir lo aparentemente imposible. Testimonios de científicos, historiadores y expertos, investigadores en fenómenos paranormales y en fenómenos ovnis aportan su mirada en cada misterio para que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones de los eventos más inexplicables. A través de material de archivo, recreaciones y testigos de más de los 40 casos latinoamericanos que expone la serie, se profundizará en estos inexplicables misterios de nuestra historia latina que aún no tienen respuestas.

John Leguizamo es un actor norteamericano nacido en Bogotá, Colombia. Actor, productor y guionista, además de comediante de stand up, Leguizamo tiene más de 150 créditos en películas de Hollywood y se ha destacado en roles tan versátiles como Carlito’s Way, Moulin Rouge, Romeo + Julieta, The Fan, ¿Reinas o Reyes? o John Wick, donde compartió cartel con actores de renombre como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, Ewan McGregor, Patrick Swayze, Nicole Kidman, entre otros. HISTORY se enorgullece de sumar a este prestigioso actor a su pantalla para llevar adelante, por primera vez en su carrera, el rol de presentador de esta franquicia local de INEXPLICABLE con los misterios más atrapantes en América Latina.

“Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo” recorrerá enigmáticos lugares y rincones de la región para presentarnos los casos que van desde el hotel de los suicidios en Colombia; misteriosas sociedades que permanecen en las entrañas de la Tierra, como el inframundo Maya en México; la cueva de los Tayos en Ecuador o los túneles de Lima en Perú hasta el caso de la familia Gill en Entre Ríos, Argentina que misteriosamente desapareció en una región conocida por ser un punto caliente para el avistamiento de OVNIs; la Vuelta de América del Sur de 1978, una ambiciosa carrera de rally sudamericana que iba desde Buenos Aires hasta Caracas en la que dos pilotos repentinamente se desvanecen en la carretera viviendo una experiencia paranormal, la famosa región del Triángulo de las Bermudas; la piedra negra de Zacatecas en México, la carta de Ocampo en la Argentina o el barco maldito de Hitler.

Pero además de penetrar en recónditos lugares, misteriosos tesoros, o inexplicables eventos que ocurrieron en regiones particulares de América Latina, esta serie profundizará en seres monstruosos de la región, personas latinoamericanas con habilidades mentales que logran conectarse con distintos planos de la existencia humana, sanadores, o casos de gente que no estaba predestinada a morir. Dentro de estos eventos que tratará.

El primer episodio de “Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo, “Sin Rastro”, ahondará en aquellas misteriosas e inexplicables desapariciones en distintas regiones latinoamericanas, como hombres y mujeres que se pierden en un instante, civilizaciones enteras que se desvanecen, personas que se esfuman o el caso de una familia entera que desaparecen. ¿Dónde están? ¿Por qué se fueron? ¿O acaso alguien se los llevó?