Yo hubiera cuidado a nuestra gente, fuerte mensaje de Andrea Meza sobre el COVID-19 en México

Fue así como la bella chihuahuense, que se convirtió en la tercera mexicana en ganar Miss Universo, respondió a la pregunta: “Si fueras la líder de tu país, ¿cómo habrías enfrentado la pandemia del COVID-19?”

Andrea Meza se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2021, luego de afrontar complicadas pruebas entre las que destacaron una pregunta sobre la pandemia y un discurso final.

Una vez en la final, entre las cinco mejores aspirantes a ganar el certamen, Andrea Meza tuvo que someterse a una pregunta por parte del jurado y otra pregunta final, que fue escogida vía Facebook, y fue la misma para todas las finalistas.

La pregunta que respondió fue la número ocho, leída por Brook Lee, Miss Universo 1997, y decía: “Si fueras la líder de tu país, ¿cómo habrías enfrentado la pandemia del COVID-19?”.

Al respecto, Meza reveló que desde su perspectiva, hubiese sido importante cuidar la vida de las personas que hemos perdido, en referencia a las 220,433 muertes causadas por la enfermedad de coronavirus en México.

Algo que yo hubiera hecho sería una cuarentena, un encierro, antes de que esto creciera, porque perdimos muchas vidas y no podemos enfrentar eso. Yo hubiera cuidado a nuestra gente. Esa es la razón por la que hubiera cuidado de ellos desde el principio

Pero no fue todo, la mexicana cerró su participación con un mensaje sobre los estereotipos, un discurso final que aparentemente habría emocionado a los jueces, pues a los pocos minutos le entregaron la corona.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no sólo radica en cómo nos vemos. Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tienen valor”, dijo Andrea como cierre.

Cuando se dio a conocer que Andrea Meza fue seleccionada como Miss Universo 2021, las dos finalistas, Miss México y Miss Brasil, Julia Gama, se tomaron de las manos de forma simbólica, ya que por la actual pandemia de COVID-19, se mantuvieron sanas distancias durante la celebración del certamen.

El conductor del concurso, Mario Lopez, dio a conocer el resultado con la frase “¡Viva México!”. La mexicana recibió la corona y banda de manos de la sudafricana Zozibini Tunzi, quien, por la situación, retuvo el reinado desde 2019.

