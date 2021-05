Lo que se juega, ni más ni menos, es la Nación, el futuro y un proyecto de vida: Ricardo Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado sacudió ayer desde Puebla a los suyos. No sólo les exigió unidad, humildad y doble esfuerzo y trabajo.

Les advirtió:

“Se juega mucho… es el país, es la patria, es un proyecto político, no son las personas, es un proyecto de vida para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso hay que luchar, hay que luchar mucho y no descansar”.

Obvio, hablaba del proceso electoral del 6 de junio. Agregó:

“… los tiempos no son fáciles. No es que ´oye, tú tienes la obligación de que me apoyes’; ¡no!, eso ya no existe. O que ‘te amenazo y si no vas a ver’, ¡no!, eso ya no existe.

“Ahora hay que ir con humildad a platicar con la gente, a caminar, a actuar en consecuencia.

“Ahora las etapas electorales son más complicadas, mucho más complicadas y los compromisos son casi personales con cada ciudadano.

“¡Claro!, no es tan fácil recorrer los pueblos en 30 días, tampoco se podría; es una campaña muy corta a la que estamos sujetos, o a la que están sujetos los candidatos y candidatas. Pero yo estoy seguro de que, van a abarcar con la ayuda de las redes, de los medios”.

Monreal anda en campaña. Y se vale, El pretexto es la presentación de su libro más reciente, el 33, donde aborda el tema de las causales de nulidad en los procesos electorales. Por demás vigente.

Ayer estuvo con los candidatos de Morena en Puebla, y acompañado por su gallo político en ese estado, el senador Alejandro Armenta.

Ahí aprovechó para ratificar su percepción de que varios consejeros del INE se han ido por la libre y violado ética y legalidad en sus resoluciones.

“… he dicho que frente a los desaciertos de algunos consejeros del INE o de los órganos electorales, incluso locales, o del Tribunal, es inevitable que una vez transcurrido el proceso y declarada la elección como válida, tengamos que iniciar un proceso de reforma política profunda para sujetar a los órganos electorales, al principio de legalidad y al Estado de Derecho.

“No pueden, los consejeros electorales, invadir funciones de otros poderes; no pueden, los consejeros electorales, violar el principio de legalidad al que están obligados a cumplir; no puede, el Tribunal Electoral, aplicar criterios distintos y dispares sobre las mismas resoluciones; y no puede, la Corte, abusar de su mandato constitucional.

“Por eso, creo, lo digo con toda responsabilidad: independientemente del resultado que se tenga, vamos a ir a una reforma electoral profunda, y ahí vamos a invitar académicos, a estudiosos del derecho electoral, a jueces, a miembros de la Judicatura y a la sociedad, porque es indispensable y es muy importante.

“Y ahora, que estamos en un proceso inédito, con un Presidente de la República invariablemente distinto a cualquier otro que haya pasado, los que creemos en las fuerzas progresistas debemos cerrar filas con él, no debemos dejarlo solo”.

Recordó el inicio y el transcurso de sus 44 años en la política y pidió a quienes como él han vivido este tiempo, revisar si han visto a un Presidente de la República al que se le haya atacado tanto.

“Yo no lo recuerdo, eran figuras sacrosantas, y luego decían los medios: mira, puedes pegarles a todos, menos al Águila; menos al Presidente… yo nunca había visto una embestida mediática tan fuerte contra un Presidente de la República en funciones”.

Por eso y más, afirmó, este momento es clave en dónde no cabe la confusión. En y desde Morena se vive, indicó, la necesidad de entender que se debe luchar no por cuestiones personales sino por el movimiento.

“… no es un asunto de personas, somos un movimiento, somos una corriente histórica única en el mundo y los procesos de transición duran. En el mundo los procesos de transición cuestan vidas incluso. México no, México ha pasado una transición tranquila, pacífica y por eso no titubeen. Nada de que ahora por aquí, no, es parejo; y también hay que hacer nosotros nuestra parte… yo les pido se sumen todos, ayuden todos como un sólo equipo y llamen a la unidad; incluso a los que quedaron lastimados con los procesos internos de selección de candidatos, nos hacen falta. Háblenles con humildad”.

Recordó que él mismo es un ejemplo de lo que pide:

“Yo quería ser Jefe de Gobierno y no pude, y míreme dónde ando: ando trabajando”.

