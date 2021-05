Rosy Arango prepara streaming junto a Carlos Cuevas y Pancho Céspedes

Retransmitirá el concierto que ofreció en Acapulco el Día de las Madres

Con su música, la cantante celebra a México todos los días del año

Arturo Arellano

Rosy Arango se ha consolidado como una de las representantes de la música mexicana más importantes de la actualidad, no solo por su carisma y talento, sino porque además de los sonidos de nuestro país, también defiende nuestros colores, tradiciones, vestimentas y representa a las mujeres trabajadoras de nuestro territorio, es por ello que se complace en anunciar que próximamente lanzará en streaming, el concierto que ofreció junto a Francisco Céspedes y Carlos Cuevas el Día de las Madres en Acapulco.

En el concierto “Serenata a Mamá”, en la Riviera Diamante, se contó con la asistencia de 350 personas, quienes al aire libre y con todos los protocolos sanitarios disfrutaron de la música de estos tres grandes intérpretes.

Rosy, en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos contó “la verdad estamos muy emocionados de regresar a los escenarios de forma presencial, reconstruyéndonos, y qué mejor que en el destino más hermoso del mundo que es Acapulco y en el rincón consentido de México, que es Mundo Imperial, donde realizamos el concierto ‘Serenata a mamá’, sin duda, fue un honor estar a lado de estos titanes, como los son Francisco Céspedes y Carlos Cuevas”.

Adelantó que “a mí me tocó cantar las rancheras con el mariachi, fue muy emocionante regresar en una fecha tan especial. Esperamos que, a partir de esto, las cosas ya no se detengan, que la industria que está detrás de nosotros se reactive de forma permanente. En cuanto a los intérpretes que participamos, creo que nos une el mismo corazón, y en mi caso no canté las mismas canciones que siempre, porque la música mexicana es muy vasta, tenemos canciones de Juan Gabriel, como ‘Amor eterno’ que elevamos al cielo. Cada quien tuvo su tiempo para compartir su trabajo en el mismo escenario como amigos”.

Al regresar a los escenarios en un día tan especial dijo “me significa esperanza, cantar el día de las madres es ir a la raíz, a la matriz, a las madres, a las mujeres, a la música y a la mexicanidad, fue muy simbólico. Es una catarsis musical, fue maravilloso en medio de la oscuridad, de la noche, de la música, me representó animar a mis compatriotas y creer en un México inmortal”.

Luego del lanzamiento de su disco “México Inmortal” destacó que “trabajaremos en el segundo volumen porque la crisis nos vino a decir ‘crece o ahí te quedas’. Iniciamos con el relanzamiento de ‘Cómo pájaros en el aire’, del folklor del mundo, es una canción que le dedico a mi madre y es grabada orgánicamente muy natural, también lanzaremos un video lírico animado espectacular, estamos trabajando duro para que ‘México inmortal 2’ sea un homenaje a los más grandes compositores del país”.

Al preparar el lanzamiento del concierto “Serenata a las madres” en streaming, dijo “este formato de conciertos llegó para quedarse. En mi caso tuve ya dos conciertos a beneficio de niñas de la calle y otro para niños con cáncer, y ahora preparamos este nuevo lanzamiento que es del concierto que dimos en Acapulco, que esperamos sea muy bien recibido por la gente”.

Rosy se encuentra en ardua difusión cultural, ya que esa es su misión como “Embajadora de la Música Mexicana” y lejos de hacer promoción de un solo disco, hace difusión cultural de México, sus tradiciones, así como su cultura.

