“Tour Perras del Mal” llega al teatro Aldama

Los próximos 21 y 22 de mayo

Las drags más famosas de México, en un espectáculo multidisciplinario único

Arturo Arellano

Raga Diamante, Rudy Reyes, Mista Boo, Madison Basrey y Letal, como invitada especial, son las mejores drags y representantes del transformismo en la actualidad, mismas que ofrecerán un espectáculo denominado “Perras del Mal”, los días 21 y 22 de mayo en el Teatro Aldama, hasta donde llegarán para dar una muestra artística multidisciplinaria digna de los mejores eventos.

Las hermosas y talentosas artistas platicaron en entrevista para DIARIO IMAGEN, los detalles de esta presentación “será nuestra primera gira nacional, la gente está esperando ver lo que vamos a presentar, vamos a hacer baile, danza, es un espectáculo lleno de emociones, pirotecnia, acróbatas, es un show muy completo y estamos listas para dar lo mejor de cada una de nosotras”, dijo Madison.

Recordó que “empecé muy joven, estuve trabajando en teatro infantil, luego me formé en una escuela de danza y más tarde trabajé en un programa de televisión como conductora, después en el reality show de ‘La mas draga’, llevo 6 años en el arte del transformismo, he trabajado en certámenes de belleza, donde me ha ido muy bien y ahora junto a mis compañeras montamos este espectáculo”.

Por su parte, Mista Boo, explicó “el espectáculo de ‘Perras del Mal’ es un muy completo, cada una de nosotros creó y diseñó sus números, los cuales hilamos en una historia, que muestra espectacularidad en una presentación en formato de concierto. También hay efectos especiales, mucho visual. Nada mas somos nosotras cuatro y de invitada especial Letal, quien es jurado de ‘La mas draga’ de donde venimos. La respuesta ha sido positiva, ha sido que se quedan con ganas de más, la gente sale y quiere ver mas”.

A esto, Rufy agrega que “cada una ya tiene su carrera hecha como artista independiente, nos topamos en un drag show internacional, el más importante y de ahí nace el nombre de las ‘Perras del Mal’, así nos decían por envidiosas. Somos las finalistas del programa y nos invitan a hacer gira nacional, de modo que no pudimos decir que no, y cada una sabe lo que va a ofrecer”.

Raga Diamante aseguró que “lo más importante es que estamos parándonos en un escenario como artistas, se trata de cortar los tabúes, que creen que solo nos dedicamos a los antros y la noche, ya no es así, incluso en los meet & greets llegan mamás con sus hijos, apoyando a la comunidad y al género no binario. La gente está respondiendo muy bien”.

Y añade que “en realidad es más fácil que hace 10 o 15 años, ahora las puertas están abiertas, aunque aún falta demasiado, la libertad de expresión es grande, antes no se podría presentar este tipo de espectáculos en teatro, pero ahora no se no niega la oportunidad, incluso hemos estado en escenarios de gente religiosa y se dan cuenta de que es un trabajo igual de digno que todos, salimos de las sombras de los antros para regresar al teatro, lo cual nos tiene muy contentas”.

A esto añaden que “en antro se permite el acceso, pero no es tan restringido como en el teatro, es decir, que acá solo pueden entrar con cubrebocas, respetando la sana distancia y sobre todo no hay alcohol, de modo que la gente nos pone más atención, al menos la atención que pedimos y necesitamos”-

De tal manera, que para su espectáculo en el Teatro Aldama “pueden entrar familias, pueden entrar niños a partir de los 10 años de edad con sus papás, no restringimos la entrada, porque está dirigido el arte a todos, estamos tratando temas que son sociales, que tienen que ver con nuestra comunidad, con más conciencia social. Lo mezclamos con el espectáculo, ofrecemos entretenimiento, pero la gente se lleva un mensaje”, concluyó.