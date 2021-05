Salma Hayek casi muere por Covid-19

Estuvo aislada por siete semanas con tanque de oxígeno

El médico le rogó que fuera a un hospital, pero ella dijo “no, gracias, prefiero morir en casa”

La estrella mexicana Salma Hayek confesó que su contagio de Covid-19 fue tan severo que llegó a pensar que moriría en su casa.

En entrevista con el medio Variety, la actriz veracruzana compartió por primera vez cómo fue su experiencia batallando contra el SARS-CoV-2. Relató que llegó a pensar en su propia muerte por lo complicado que fue su caso y lo comprometida que se vio su salud.

Dijo que fue aislada por siete semanas en una habitación de su casa en Reino Unido, la cual comparte con su esposo y su hija. Fue conectada por todo ese tiempo a un tanque de oxígeno y sólo pudo esperar a que ocurriera lo mejor.

“Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal. Dije ‘no, gracias, prefiero morir en casa’”, reveló Hayek.

Tras esas difíciles semanas, regresó el pasado abril a su trabajo con las grabaciones de “House of Gucci”, de Ridley Scott, en donde tendrá un papel especial junto a Lady Gaga y Adam Driver.

Hasta el momento, Salma aseguró que no se ha recuperado completamente, pues todavía no recobra su energía, pero su participación en la cinta de Scott ha sido perfecta para su condición. “Fue fácil. Fue el trabajo perfecto para volver a hacerlo. Había empezado a hacer Zooms (videollamadas) en un momento, pero solo podía hacer algunos porque me cansaba mucho”, confesó.

Hayek interpreta a una clarividente, Pina Auriemma, encargada de convencer a Patrizia Reggiani (Lady Gaga) de orquestar el asesinato de su ex-esposo Maurizio Gucci (Adam Driver).

En marzo de 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia, Salma compartió una reflexión a través de redes sobre lo que había significado para ella pasar ya algunas semanas de encierro.

“Sé que la mayoría de nosotros estamos haciendo todo lo posible para permanecer adentro y distanciarnos, pero al menos estamos en esto juntos y pensando en las personas más vulnerables”, escribió en una publicación en Instagram.