Asegura el presidente López Obrador que ya hay abasto de medicamentos

Destaca avance en acuerdo con ONU

Ya hay abasto de medicamentos en el país debido a que se están adquiriendo a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU (Unops), anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pasamos situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de medicamentos, estos monopolios vinculados a políticos llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones que tomamos pero era la única manera de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma”, dijo en la conferencia mañanera de Palacio Nacional.

El mandatario reconoció que al principio de su administración no había medicamentos para los menores enfermos de cáncer debido a que se presentó este sabotaje de las empresas distribuidoras porque querían mantener los contratos con el gobierno.

“Imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones que no se les atendía y que no había medicamentos y en efecto había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje porque lo que querían eran los contratos y resistimos. Es como el huachicol, pero en medicamentos, pero vamos a informar de cómo vamos, cuántas claves se han adquirido en el extranjero en México, cómo va lo de la Unops y cuánto se ha pagado”, agregó.

López Obrador aseguró que “se ha avanzado mucho” en la compra de medicamentos, sin embargo, no entregó ninguna cifra del estado que guardan las licitaciones realizadas a través de la Unops. Por tanto, pidió al secretario de salud, Jorge Alcocer, preparar un informe sobre la compra de medicamentos en el país.

“La Unops es la encargada de la compra de los medicamentos que requiere salud en nuestro país y ya se firmaron contratos y se están comprando los medicamentos en mejores condiciones. Un contrato para llevar a cabo licitaciones y cuidar que no hubiera corrupción. No hay instancia de gobierno que compre de manera directa, es la Unops, es la ONU”, explicó.

Pide no exagerar frente a suspensión de

clases en Campeche y Nayarit por Covid

En otro tema, López Obrador dijo que “no se debe exagerar”, luego de que las autoridades de Campeche y Nayarit decidieran suspender las clases presenciales ante el retroceso de verde a amarillo en el semáforo epidemiológico de ambas entidades.

Indicó que no se pueden cerrar nuevamente las escuelas pese a que se presenten contagios de covid-19, pues significan casos aislados y las cifras oficiales siguen indicando que la pandemia está disminuyendo en México.

“Hicieron bien, pero no se debe exagerar. Hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar, tenemos información que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos que pueda venir una tercera ola, si no lo diríamos. Sí pueden darse casos aislados, pero esto no puede ser algo de preocupación nacional”, subrayó.

Aseguró que es importante que los estudiantes regresen a las aulas para garantizar su derecho a la educación. Y agregó que se debe regresar lo antes posible a clases presenciales para poder realizar un diagnóstico del nivel en que vuelven los niños a su salón de clases, pero además para saber qué impacto tuvo la pandemia en el abandono escolar.

“Que no se nos vuelva costumbre que los niños tienen que estar frente a la televisión al internet, recibiendo clases en línea, eso no es lo mejor, no solo son niñas y niños, adolescentes.

“Es muy importante lo de la educación, no podemos quedarnos rezagados, entonces hacer un esfuerzo en los estados, entre todos, autoridades, gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de Gobierno, padres de familia, maestras, maestros todos, es muy importante la educación”, puntualizó.

Dejó en claro que se debe tener cuidado y aplicar buenos protocolos en las escuelas, “pero no decir hubo en un afectado de un contagio y cerramos de nuevo toda la escuela, no, vamos tratando, buscar la forma”.

Celebra récord de inversión extranjera a México, en primer trimestre

Sobre economía, el mandatario celebró que México sea de los países más atractivos para la Inversión Extranjera Directa, luego de que el país pasara del lugar 11 al lugar siete como receptor en el mundo y se lograra un récord en el primer trimestre del año.

Explicó que hay este tipo de buenos indicadores porque la economía está creciendo y empresas, calificadoras y bancos tienen buenos pronósticos al perfilar un crecimiento económico nacional de hasta 5 por ciento.

“Espero que se tenga más crecimiento económico, inversión extranjera, y el primer trimestre del año fue récord en llegada de inversión extranjera al país, ayer se dio a conocer que México ocupaba el lugar 11 como receptor de inversión extranjera en el mundo y ahora el 7, es de los países más atractivos para la inversión extranjera”, dijo.

López Obrador explicó que se están recuperando los empleos perdidos por la pandemia y no ha habido depreciación de la moneda mexicana.

Además, dijo que pronto se va a dar un informe de cómo actuó el país en materia económica frente a la crisis sanitaria.