Estados Unidos comparte dosis de vacuna a Latinoamérica

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El IMSS cuenta con la capacidad de tratar enfermedades lisosomales

Barreras que impiden el acceso al trasplante de médula ósea

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, agradeció el compromiso del gobierno de los Estados Unidos a través de su plan para compartir dosis de vacunas contra la Covid-19 mediante el sistema COVAX.

“Las acciones anunciadas por la Casa Blanca son un buen paso en nuestro esfuerzo por hacer llegar vacunas a las poblaciones en América Latina y el Caribe”, afirmó la doctora Etienne. “Estamos agradecidos por esta iniciativa para compartir dosis y exhortamos a otros países con excedentes de vacunas a seguir su ejemplo”. El gobierno estadounidense tiene previsto enviar una primera ronda de 25 millones de dosis -incluyendo 19 millones suministrados a través del mecanismo COVAX- a países de todo el mundo. Esto implica “alrededor de 6 millones para los países de América del Sur y Central: Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países de la comunidad del Caribe y República Dominicana”. Especificó la Casa Blanca: “Inicialmente facilitamos dosis para nuestros vecinos más cercanos: Canadá y México. La prioridad es América Latina y el Caribe sobre una base per cápita”. “Esta pandemia está lejos de finalizar y está golpeando severamente a América Latina y el Caribe, afectando nuestra salud, nuestras economías y sociedades enteras. Sin embargo, sólo el 4% de nuestros ciudadanos ha completado su esquema de vacunación”, enfatizó la doctora Etienne. “La región es un epicentro del sufrimiento por la Covid-19. Debería ser también un epicentro de vacunación”. Hasta el momento, más de 18.9 millones de dosis de vacunas anti-Covid-19 han sido entregadas a través del mecanismo COVAX a 31 países de las Américas. La OPS y su fondo rotatorio trabajan con gobiernos, productores y otros socios para asegurar que más vacunas puedan llegar a dichas regiones, donde se necesitan urgentemente para salvar vidas.

******

Juan Diego tiene 10 años y lleva 9 con la enfermedad de Gaucher, que se caracteriza por el crecimiento del hígado y bazo. Ha visto mejoría en su salud gracias al tratamiento que recibe por especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” del IMSS. El doctor Erick Alberto Rivera, especialista del instituto, refirió que Juan Diego es atendido en la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo a través de terapia donde le suministran cada 15 días una enzima que su cuerpo no produce. Subrayó que el Instituto cuenta con la capacidad de tratar enfermedades lisosomales como la de Gaucher, que está catalogada como una enfermedad poco frecuente o rara. “Juan Diego llegó aquí con abdomen prominente, sin lograr caminar, tenía ya más de un año y no había recibido tratamiento; de no haber llegado con nosotros su padecimiento hubiera sido mortal”, expuso el doctor Rivera. Una vez iniciado el tratamiento se vio una respuesta positiva del estado de salud del menor, quien actualmente hace una vida normal. Su mamá señaló que el padecimiento de su hijo comenzó con sangrado nasal y crecimiento del abdomen cuando tenía un año tres meses. Originarios del estado de Michoacán, decidieron trasladarse a la Ciudad de México y acudir al IMSS, donde le brindaron la atención que necesita

*****

Barreras que impiden el acceso a trasplantes de médula ósea para los pacientes de enfermedades oncohematológicas: Hay escasos centros de trasplante, hay que concientizar a las instituciones para la instalación de más unidades que realicen estos procedimientos. La baja plantilla de médicos hematólogos sumada a la baja especialidad de médicos en trasplante, señala la necesidad de abrir más especialidades concentradas. El principal reto para los pacientes es encontrar un donador compatible. Se debe promover la cultura de la donación a nivel nacional, con ello se reducirían los costos de los estudios de compatibilidad. El proceso para recibir un órgano suele ser largo, hay pacientes que están en lista de espera más de un año para ser trasplantados. Mayor número de unidades y camas, para atender la demanda de pacientes que lo requieran. Acceso a medicamentos. Los inmunosupresores, antivirales y antibacterianos son vitales.

