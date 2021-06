En los últimos meses se han realizado 29 trasplantes de médula ósea

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La vacuna contra Covid-19 y la detección del cáncer de mama

The Match® México, operado por el Programa Nacional de Donadores de Médula Ósea® (The National Marrow Donor Program®, que administra el registro de donadores de médula ósea más diverso del mundo, cuenta en México con una red de 14 centros médicos, donde pacientes con alguna enfermedad en la sangre pueden acudir para tener opciones clínicas para recibir el tratamiento más conveniente para su caso. En el marco del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, —cada 6 de junio— se destaca la importancia no sólo de regalar vida en vida a través de la donación de células madre, sino también contar con centros especializados. Gracias a esta red de instituciones hospitalarias Be The Match® ha podido realizar 29 trasplantes para pacientes en el país en los últimos meses, 7 de los cuales fueron de donador mexicano a paciente mexicano en territorio nacional; así como llevar a cabo más de 70 recolecciones de células madre en su centro de recolección aliado en Jalisco, cuyo destino es dentro de México, pero también cualquier parte del mundo. “La prioridad desde nuestra llegada a México en 2017 ha sido incrementar el número de hospitales miembros de la red para que los médicos puedan tomar una decisión clínica más efectiva para sus pacientes quienes también tienen una posibilidad más amplia de encontrar un donador compatible”, afirma Amaro Sánchez, Enlace de Centros de Trasplante LATAM de Be The Match®. Si los pacientes no encuentran donador en línea directa (padres, hermanos e hijos) pueden acceder a una compatibilidad en alguien del registro internacional. Cabe destacar que menos del 10% de las personas que necesitan un trasplante de médula ósea lo consiguen y de ellos sólo el 30% encuentra un donador genéticamente compatible en su familia; el otro 70% depende de la generosidad de un extraño (donador no relacionado). Los pacientes tienen acceso a becas complementarias para gastos operativos, como la preparación del donador, recolección y traslado de células hasta el hospital donde serán trasplantados, las cuales llegan a cubrir hasta 20 mil dólares del costo total. Los pacientes y sus familias también cuentan con el acompañamiento en su camino al trasplante por medio del Centro de Apoyo a Pacientes de Be The Match® México. En el país, los centros médicos que ya forman parte de esta red de ayuda son: Ciudad de México: Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Centro Médico ABC, Hospital Ángeles Lomas, Hospital Médica Sur y Hospital Español CDMX. Puebla: Hospital para el Niño Poblano y Clínica Ruiz Puebla. Nuevo León: Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y Hospital Zambrano Hellion TecSalud. Jalisco: Hospital Puerta de Hierro y Hospital México Americano. Querétaro: Hospital Infantil Teletón de Oncología. Coahuila: Sanatorio Español La Laguna.

*****

De acuerdo con la doctora Luz Venta, Directora Médica del Centro de Cuidados Mamarios del Hospital Houston Methodist, después de recibir la vacuna Covid-19, no debe retrasarse la detección del cáncer de mama. Si en la mamografía se detectan ganglios linfáticos inflamados, se puede realizar una ecografía para determinar si estos indican cáncer de mama o bien, fue por una vacuna Covid-19 Aunque sea raro, si puede darse un agrandamiento de ganglios linfáticos derivado de la vacuna Covid-19. Las vacunas contra la Covid-19 de Moderna y Pfizer están haciendo que algunos resultados de mamografías sean más difíciles de evaluar, debido al agrandamiento de los ganglios linfáticos (porque también es un posible indicador del cáncer de mama, y a la vez un efecto secundario de las vacunas). Como resultado, médicos de EU reportan un repunte en los falsos positivos de las mamografías. Algunas instituciones y sociedades profesionales sugieran posponer la detección del cáncer de mama. Incluso la Sociedad de Imagenología Mamaria advirtió que, “cuando no sea una urgencia”, las pacientes y podrían considerar programar exámenes de detección de cuatro a seis semanas después de la segunda dosis de vacunación Covid.

elros05.2000@gmail.com