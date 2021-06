Por arribazón atípica de sargazo, reunión emergente de Semar y el gobierno estatal

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Desde esta semana, recalarán alrededor de 4 mil 500 toneladas

Ante un escenario de mayor arribazón de sargazo, el gobernador Carlos Joaquín González anunció la visita del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien verificará las estrategias implementadas para contrarrestar la presencia de sargazo.

“Tendremos una reunión con la Secretaría de Marina, aquí en Quintana Roo, precisamente para revisar algunos de los procedimientos y la haremos también con presidentes municipales. En muchos casos las herramientas que se habían generado han tenido problemas por el clima y la falta de uso desde el año pasado, se han roto algunas barreras y anclajes, derivado del fuerte oleaje, mientras que las lanchas sargaceras no han sido suficientes”, comentó.

Asimismo, confirmó que el mayor volumen de sargazo recala en la zona de la Costa Maya, de manera particular en Xcalac, y el municipio de Benito Juárez (Cancún); mientras que en el litoral de Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum e Isla Mujeres el recale es considerado moderado.

Reconoció también que de acuerdo con el monitoreo que realiza la Secretaría de Marina, en el Océano Atlántico y el mar Caribe aumentará el volumen de recale durante las próximas semanas. “La estrategia para contener la macroplanta es la instalación de anclajes para colocar las barreras contenedoras que se perdieron a consecuencia del clima y la falta de mantenimiento”, explicó.

No olvidemos que autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) visitaron Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos para coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno y poner en práctica los “Lineamientos Técnicos y de Gestión para la Atención de la Contingencia Ocasionada por Sargazo en el Caribe mexicano y el Golfo de México”.

En ellos se explica la necesidad de usar maquinaria y equipo adecuado para remover el sargazo de la playa, pues en caso de no hacerlo, el alga causa afectaciones a la biodiversidad marina, altera y desestabiliza los perfiles de playa, asimismo, ocasiona, compactación del suelo, pérdida de sedimentos, vegetación y alteración del proceso de formación de dunas, entre otros.

Serán más de 4 mil toneladas de sargazo y no dos, como se anticipaba

La preocupación cada vez es mayor para los trabajadores de la industria turística en Quintana Roo, pues además de que no se ha logrado contener el rebrote de Covid-19 en la entidad, ahora se vaticina la llegada de más de 4 mil toneladas de sargazo a las costas y no 2, como se había anticipado anteriormente, de tal manera, que al sector le llueve sobre mojado y sólo esperan que las autoridades tengan acciones contingentes para resolver ambas situaciones.

Según los pronósticos de la Secretaría de Marina (Semar), durante esta semana arribarán a las costas de Quintana Roo, alrededor de 4 mil 500 toneladas de sargazo y alertó que la presencia de la macroalga está llegando distribuida en tres grupos desde el miércoles pasado.

De acuerdo con datos de la dependencia, el sargazo propicia recales masivos desde Xcalak hasta Playa del Carmen y Cozumel toda esta semana y quizá parte de la próxima, el primero de los cuales tiene un volumen de 222 toneladas, al sureste de Punta Allen. Éste, se sumaría a los recales presentes en el sur y este de Cozumel, norte de Sian Ka’an, Tulum y Playa del Carmen.

Mientras que, el segundo grupo cuenta con mil 426 toneladas y alta probabilidad de generar recales excesivos a partir de las siguientes 24 horas en las costas de Puerto Bravo, Sian Ka’an, Tulum y Playa del Carmen. Finalmente, el tercer y último grupo, al sur sureste de Mahahual, tiene un volumen aproximado de dos mil 830 toneladas, que generarían un recale excesivo desde Xcalak hasta el sur de Punta Herrero (Sian Ka’an).

El semáforo de la Red de Monitoreo del Sargazo alerta que en 48 playas de la costa norte de Quintana Roo presentan un excesivo recale de sargazo, principalmente en Cancún, Puerto Morelos, Riviera Maya, Tulum y Cozumel.

Vacuna anti-Covid será para todos los sectores productivos: Coparmex

Sergio León Cervantes, presidente de Coparmex Quintana Roo, informó que el proceso de vacunación contra la Covid-19 a los trabajadores del estado, no es sólo para el sector turismo sino para toda la parte productiva de la entidad, esto de acuerdo con el informe que recibieron por parte de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el programa nacional de vacunación, actualmente se debe atender al sector de la población entre los 40 y 49 años de edad, sin embargo, el líder empresarial afirma que “el mayor grueso de los trabajadores se concentra en edades menores de 30 años, por ello pediremos que se enfoquen en este sector, nosotros confiamos en que dentro de dos semanas más se pueda arrancar con este proceso para inmunizar al mayor número de trabajadores posibles antes de que inicie el periodo vacacional de verano, lo cual sería un gran paso hacia delante”, aseveró.

Asimismo, dijo que “ojalá sea posible también atender de los trabajadores de 20 a los 30 años, aunque el compromiso del IMSS es que la vacuna será para todo el sector productivo iniciando en Benito Juárez (Cancún) porque es difícil atender todo el estado completo y el mayor cumulo de población que tenemos esta precisamente en este municipio”.

Según Sergio León Cervantes, la estrategia será iniciar con módulos de macro vacunación para toda la parte productiva, por lo que invitó a los trabajadores a que una vez que se inicie con el proceso de vacunación aprovechen para vacunarse. “Las autoridades hicieron un gran esfuerzo para lograr que a Quintana Roo se le diera prioridad y no se puede dejar perder las vacunas que permitirán avanzar en la reactivación económica del estado. No hay que dejar pasar la vacuna, en cuanto se de la indicación hay que acudir”, enfatizó.

Es así, que asegura firmemente, que no importa en que sector laboral te desempeñes, en esta oportunidad podrás solicitar la vacuna. “Si tú trabajas en un despacho contable, de abogados o de otro sector ya podrás vacunarte porque no va solo para el sector turístico y estaremos muy pendientes todos para cuando nos den la fecha y se abra el registro nos vacunemos, pero lo más importante es que acudamos y que posteriormente nos sigamos cuidando, porque la vacuna solo es un apoyo, no evita que te enfermes, solo que los síntomas sean menos graves”, abundó.

Por último, León Cervantes, dijo que de 190 empresas afiliadas a la Coparmex, hasta ahora sólo tienen el registro del número de empleados que hay en 75, es decir, más de 8 mil colaboradores en edad de 30 a 40 años, contemplando que gran porcentaje de 40 ya fueron vacunados, por lo que sin tener cifras exactas, se podría calcular que en total estarían necesitando por parte de Coparmex poco más de 16 mil dosis.

Mientras tanto, el líder empresarial invita a que sus agremiados se sigan cuidando y estén al pendiente del anuncio de la fecha en que se instalarán los módulos de macro vacunación en el estado para aprovechar e ir a recibir la dosis.

Donación de vacunas a Belice favorecerá economía del estado

Bertha Medina de Cáceres, Presidenta de la Asociación de Hoteleros del Centro y Sur del Estado, celebró el anuncio federal de que México donará 400 mil vacunas para los países vecinos del sur: Belice, Uruguay y Bolivia, pues afirma, que esta acción favorecerá a la economía de Quintana Roo y principalmente de Chetumal, que colinda directamente con la primer nación mencionada.

Medina de Cáceres afirmó que su postura ante esta determinación de donar vacunas no es en contra, aunque, esos biológicos también se requieran en México, puesto que las dosis donadas a Belice ayudarán a reducir los contagios en ese país y por ende no se propagará el virus cuando crucen hacia lado mexicano.

“En el caso de los beliceños favorece a Chetumal, pues mucha gente de Belice viene en busca de entretenimiento, de compras, y eso nos beneficia, porque evitamos que el virus se siga propagando entre ambos países”, reconoció.

De igual modo destacó, que al estar vacunados, beliceños recuperarán la confianza para continuar con un intercambio turístico y comercial. “Podrán tener mayor confianza sanitaria para atravesar la frontera y abastecerse de los productos que comúnmente compran aquí, en beneficio de la economía local. Lo mismo para pasear, ya que muchos vienen en busca de pasar uno días de vacaciones”, dijo.

En cuanto al anuncio de la vacunación al sector turístico, dijo que hasta hoy siguen a la espera de una respuesta concreta de la federación: “Pese a las gestiones y acercamiento del gobierno estatal e iniciativa privada, aun no se ha dado una estrategia concreta, no obstante, si celebramos que se ha avanzado mucho en ese sentido, esperamos pronto tener fechas y sedes concretas, pues todos estamos en la incertidumbre, nadie tiene un dato seguro del gobierno federal, pero, sin duda, los trabajadores el sector deben ser vacunados, porque de esto depende la mayoría de los habitantes del estado”, indicó.

Mencionó que “el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, y los hoteleros han buscado todos los espacios disponibles en busca de respuestas. Todo lo que sabemos es lo que se pública en los medios de información, pero así directamente de los encargados de la vacunación en el país no tenemos nada”, reiteró.

Vacunar al sector turístico sería un paso importante para todos, asegura “por un lado protegería a los colaboradores y por el otro, daría certidumbre al visitante de que estará atendido en un destino inmunizado. Ahora lo que se tiene es que están con la vacuna de los de 40 y 50, pero de todo lo demás se seguirá en espera de respuestas oficiales”.

En cuanto al asunto del sargazo, Bertha Medina dijo: “Es algo que también causa inquietud entre el sector turístico, pues en determinados momentos es tal el arribazón que supera la capacidad de reacción de la Marina, y de los gobiernos estatal y municipal”.

