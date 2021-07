Una joven aspiracionista

Las aspiraciones personales son la visión que quieres conseguir en las distintas áreas de tu vida. Se trata de visualizar conscientemente la realidad que te gustaría ver en tu vida. Como cualquier visión, una aspiración personal implica definir acciones, desarrollar sistemas, invertir tiempo y energía para cumplirla.

El Presidente arremetió contra la clase media, a la que calificó de aspiracionista y egoísta, que quiere triunfar a toda costa; con ese talante se mantuvo en la crítica contra ese sector social como resultado del voto del 6 de junio en que de alguna manera le arrancó el poder absoluto que festinaba. Ni esa realidad lo inclinó a realizar un examen de contrición, por el contrario, exacerbó su prepotencia. Él, toda su vida ha sido aspiracionista.

Expertos en el tema señalaron que la aspiración es el motor de este sector y del desarrollo de un país. En términos absolutos 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas constituyen la clase media en el país siendo que tres cuartas partes de ambas magnitudes se ubican en el ámbito urbano, según el Inegi.

El ímpetu del mandatario lo hace irreflexivo; no tomó en cuenta que hirió a un bastión determinante del voto y con sus querellas injuriosas más agranda la herida que se reflejará en el ejercicio de revocación de mandato en 2022, que si pierde continuará, pero, evidentemente en 2014 será definitiva.

Va un ejemplo de aspiracional digno de admiración: Evelin Maxcim López Hipólito, vendía dulces desde el inicio de sus estudios en Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana, en Coatzacoalcos en una banca del campus; años más tarde, la joven de 25 años presume orgullosa su título en una foto que se hizo viral en redes sociales. El Universal, del domingo pasado.

¿A caso AMLO le recriminaría su esfuerzo de superación y la prefería aun vendiendo golosinas en una banqueta y mantenerla a expensas de una aportación de Jóvenes construyendo el futuro, con 4,310 pesos mensuales, como lo hace con medio millón de jóvenes convertidos en rehenes y activistas cegados a su favor de su gobierno?

El mandatario, en meses pasados recomendó: “No consumir de manera enfermiza. Si ya tenemos zapatos ¿Para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado ¿Por qué el lujo?”, expresó al tratar de explicar la austeridad republicana.

Él vive en un palacio donde vivió Hernán Cortés, los virreyes y Presidentes, hasta tiene un rancho, sus hijos no trabajan y pasean a todo lujo en lugares para millonarios. Su morada, cuesta a los mexicanos, 6 millones de pesos en nóminas, consumo de energía eléctrica y agua, necesarios para él y su familia.

Así no se vale, no predica con el ejemplo; es un “ustedes jódanse, sacrifíquense, sean austeros y así sean felices”. En tanto, los derroches de su parte y su familia son exhibidos con grosera notoriedad. Evelin, es un ejemplo de cómo nace la clase media, no manipulable.

