El embarazo puede provocar incontinencia urinaria

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Las tabacaleras y su experimentación con animales

El embarazo puede provocar incontinencia urinaria que es la pérdida involuntaria de poca o mucha orina en etapas tempranas incrementa de 17 a 25% y en etapas posteriores de 36 a 67%. Asimismo, la incontinencia posparto es algo común, a veces, los músculos quedan distendidos por la fuerza ejercida, pero no suele ser grave y si no hay complicaciones, normalmente dura entre 8 y 12 semanas. Las causas de la incontinencia durante el embarazo y el posparto van desde cambios hormonales hasta el aumento de peso y la presión que recae en la vejiga por el tamaño del bebé. Además, el peso del bebé durante los meses de gestación provoca un aumento de la presión intraabdominal; conforme la gestación avanza, se altera la posición normal de los órganos pélvicos, el útero crece y esto deja menor espacio a la vejiga, reduciendo la posibilidad de almacenar orina en mayores cantidades. Karla Lara, experta en parto y posparto, explica que este síntoma suele presentarse en muchas mujeres y aunque es muy común, la mayoría de ellas no lo habla. Incluso, hay casos en los que han presentado el síntoma por años y de alguna manera, esperan que se vaya mágicamente y no aceptar que tienen incontinencia y, por ende, usan los productos inadecuados, como toallas para menstruación. Arturo Hernández, uroginecólogo de TENA®, destaca la importancia de acudir al especialista para tratar este síntoma y a su vez, utilizar los productos correctos que brinden protección, comodidad y seguridad. Técnicas que pueden ayudar a tratar la incontinencia: Es importante vaciar la vejiga con frecuencia (lo recomendable cada 2-3 horas). El estreñimiento puede debilitar la musculatura pélvica, por lo que es importante mantener una buena hidratación y una dieta rica en fibra. Alimentarse bien y llevar un buen control de peso, evitar alimentos picantes e irritantes, además de disminuir el consumo de bebidas con cafeína. Evitar realizar ejercicios que requieran grandes esfuerzos (no levantar objetos mayores de 6 kilos. Realizar ejercicios de aspiración diafragmática y ejercitar el piso pélvico con ejercicios de Kegel, que se pueden realizar en distintas posiciones y en cualquier momento, consisten en contraer y relajar voluntariamente los músculos de la pelvis. Es importante saber que vivir con incontinencia NO debe ser un impedimento para seguir y disfrutar de la vida y de tu bebé durante el posparto. Existen productos que van de acuerdo con las diferentes necesidades; desde toallas para incontinencia ligera, que son sumamente discretas, hasta ropa interior absorbente lavable, que te dará más seguridad y tranquilidad. Consultar INCOTALK by Círculo TENA® “Incontinencia en el embarazo”.

*****

Durante el conversatorio virtual “Las tabacaleras y su experimentación con animales”, Arturo Berlanga, Director Ejecutivo de AnimalNaturalis, y Abigail Villaseñor, vocera de Salud Justa Mx, hablaron sobre cómo es que diversas empresas, como las tabacaleras, hacen experimentaciones crueles con animales además de dañar el medio ambiente. Arturo Berlanga, señaló: “La cultura del veganismo es una postura ética y moral hacia los animales, está en contra del uso, consumo y explotación de los animales. El caso de animales en laboratorio es el más polémico porque manejan el discurso falaz que justifica la experimentación de los animales ya que supuestamente salvan a la humanidad o dicen que gracias a la experimentación la humanidad no se enferma, sin embargo, es importante analizar que muchos de los estudios que se hacen con animales no son concluyentes, no hay motivo para seguir con estas prácticas”. Para reducir esto, los consumidores deben hacer conciencia, conocer e investigar de lo que hay detrás de lo que se consume, ya que muchas industrias afectan el medio ambiente. Al respecto Abigail Villaseñor, dijo: “En su intento por encontrar evidencia de que su producto no es dañino, la industria tabacalera sigue haciendo experimentos en perros, gatos, monos, conejos, pollos, ratas, ratones y otros animales. La experimentación con animales engañó al consumidor durante muchos años, debido a que algunos no desarrollan enfermedades como sucede en los humanos. Los estudios para comprender las enfermedades relacionadas con el tabaquismo deben ser epidemiológicos, clínicos y realizados en humanos, no en animales. La industria tabacalera ha escondido los experimentos con animales durante años, tratando inútilmente de disminuir los efectos del tabaco en humanos. Experimento tras experimento intentan probar que fumar no mata”.

