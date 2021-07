Nos siguen bolseando

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

ES CURIOSO QUE LOS FISCALES JAMÁS TENGAN TIEMPO DE ESCUCHAR O CONTESTAR LAS LLAMADAS DE LOS CIUDADANOS. TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LAS FISCALÍAS SE ENCUBREN Y PASAN DE UNA SECRETARIA A OTRA Y DE UN SITIO A OTRO LOS RECADOS PARA DEJAR QUE LOS DELINCUENTES TENGAN EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SEGUIRNOS ROBANDO O MANTENERSE EN LA IMPUNIDAD… ASÍ SON LAS TRANSFORMACIONES, CAMBIOS, PARA SEGUIR IGUAL… ES LA REALIDAD, NO LO QUE LE DICEN AL SEÑOR PRESIDENTE O A LOS GOBERNADORES… PERO CLARO, ELLOS NO TIENEN MAYOR INTERÉS QUE EL POLÍTICO PARA CONSERVAR EL PUESTO CON EL PRESUPUESTO… POR ELLO, EN OAXACA, ALGUNAS MALAS LENGUAS DICEN QUE UNA DE LAS FAMOSAS OFICINAS ALTERNAS SE TRANSFORMARON EN COCINAS CON SERVICIO DE LUJO Y CHEF PARA QUE LOS FUNCIONARIOS, POLÍTICOS Y FISCAL NO SUFRAN, TENIENDO QUE ANDAR EN LOS RESTAURANTES….

No se puede negar que durante muchos años, los comunicadores, los dueños de los medios y los “gestores y especialistas en filtrar datos o chismes” tuvieron y gozaron de muchos recursos por parte de los políticos en el poder de aquellos años. Con este sistema controlaban a los medios y a los partidos y por supuesto que manipulaban al infelizaje nacional. Se pensaba y se comprobaba que la POLÍTICA SE HACÍA EN LOS MEDIOS y por esa razón dejaron a las masas al garete y los partidos se convirtieron en pequeños grupos mafiosos que controlaban los recursos fiscales y se repartían, de acuerdo con el poder, los puestos y presupuestos o se manifestaban de tal o cual manera de acuerdo a lo que necesitaran los dueños del poder en esos momentos.

Como no existían grupos políticos que se manifestaran masivamente en la calle los medios se convirtieron en indispensables y fueron utilizados por los políticos para golpear a los grupos de la oposición y en este campo no hay duda de que el Presidente tuvo que soportar muchos embates de esos grupos pensando en que al denigrarle y mentir sobre él y su política, la gente le repudiarían y no votarían por su organización ni por él, pero se equivocaron. El infelizaje nacional vio claramente el sistemita utilizado por los gandallas del poder y cansados, encabronados y dolidos por las acciones de los poderosos en su contra y del entreguismo mostrado y de sus usos y costumbre de utilizar los bienes públicos y los fondos públicos para que se realizaran los negocios privados, ayer ,tal como hoy, pues se volcaron a votar masivamente en contra de esos grupos de tal suerte que ni siquiera el Presidente y su grupo presentían tal votación que eliminaba a los partidos y daba una inmensa mayoría al grupo del Presidente, aunque en este grupo existían muchos que ni siquiera tenían simpatía por el Presidente, ni su forma de ser, ni por la política ni por su partido, pero se quedaron y la sorpresa ha sido que muchos de ellos ganaron sin siquiera hacer algo para convencer y obtener votos, pero el resultado ha sido terrible y en muchos de esos casos los resultados han sido claramente deshonestos y por ello generaron en muchos sitios la desconfianza, y la votación se volcó en contra del grupo del presidente aunque no de López Obrador.

Así que el mejor control de la prensa y los medios se tiene en el manejo de los recursos financieros y cuando se elimina el dinero que anteriormente se les destinaba para mantener la política, pues hoy en día es claro que es el elemento real de su poder como medio de comunicación y de su influencia política, pero al no tener los recursos que antes mantenían, pues se van debilitando de tal suerte que un buen día no tendrán más remedio que cerrar, aun cuando mantengan una política contraria al Presidente, pero donde no existe pues una real movilización social ni el convencimiento de las mayorías, ni confianza ni credibilidad y es por ello que hagan lo que hagan sus dichos se pierden en el vacío y no impactan en el poder…

Ya no hay aquello de que te pago para que me defiendas o para que me pegues, de acuerdo a las necesidades del momento. El control de los medios se entendió claramente en los tiempos de Luis Echeverría por esa razón destruyó al Excélsior y al mismo tiempo protegía a los medios de “oposición” para dar credibilidad a su gobierno, alegando que no existía represión en la prensa y en cambio se permitía la libertad de la misma.

Hoy, el Presidente no requiere de ese juego, simplemente no suelta los presupuestos ni les brinda recursos a los dueños ni a los comunicadores que les servían y así el hambre es cabrona y el tiempo mata, muchas cosas, hasta los recuerdos y a los voraces “chayoteros” que sirvieron a un sistema, es parte del juego del poder y pues si hay tiempo para eliminar a los que les golpeaban, pues eso hace el Presidente y su equipo, lo que es real es que las benditas redes sociales han destruido más a los medios tradicionales y eliminan a los voceros, por ello, hoy, no tenemos análisis serios ni un claro sistema de interpretación de la realidad, la información es caótica y excesiva, sin credibilidad y cuando es mucha, pues se convierte en desinformación, y pues ahí tenemos los resultados. Muchos teléfonos brindando credibilidad al Presidente y sus planteamientos y contestaciones viscerales a lo que puedan decir en los medios tradicionales, y así pues todo se va terminando y olvidando que los anteriores mafiosos del poder ahora son los cuates del mismo… y ellos, siguen mamando y teniendo contratos y concesiones que les dejan millones de los fondos y bienes nacionales, porque siguen haciendo sus negocios privados, y ni quién les diga nada…así, a Chuchita, la siguen bolseando.

