Lo del agua, al agua

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

COMO SEÑALA EL MAESTRO JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS: NO ME DUELE QUE HAYA RICOS, ME DUELE QUE HAYA POBRES”

Ahora sí, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se queja amargamente de que le hackearon su cuenta de WhatsApp y lo que le indigna y le preocupa es que por ese medio están solicitando dinero a su nombre y pues eso es por lo que se encanija: “no llega el dinerito a su bolsillo”, se lo roban… Bueno, es un decir: lo del agua al agua.

Desde hace varios meses cada día nuestra molestia y demanda de que pusieran freno al aumento de los medicamentos en todo el país y que bueno, decimos que el gobierno y sus burócratas pueden presumir que con las “compras consolidadas” se “ahorraron” más de 18 mil millones de pesos, pero mientras eso acontecía los mexicanos que consumimos medicamentos pagamos mucho, pero mucho más por ellos y seguramente esto mejoró, de tal modo a los especuladores de los medicamentos que crearon más de cinco mil nuevas farmacias y se están riendo de las multitas que les imponen para “taparle el ojo al macho”, pues así, ni quién diga que los burócratas por ineficiencia o por corruptelas están ligados a esos enormes negocios que siguen la ruta de los enfermos y consumidores de medicamentos esperando que un día se haga realidad lo prometido por AMLO de que se darán medicamentos gratis a los mexicanos, pero, mientras, pues chiflamos en la loma.

Ahora resulta que el fiscal del estado de Oaxaca, Arturo Peimbert, nos explica lo que hemos explicado muchas veces en el sentido de que la mafia que opera desde Puebla para controlar Oaxaca, lo hace por medio de los grupos políticos y los grupos de la delincuencia organizada y en eso tienen muchas experiencias porque ellos inventaron el robo de combustibles y gas conocido como huachicol y que se comercializa especialmente en las zonas del infeliciaje nacional y de la jodidez total, como la Mixteca, que ahora el fiscal nos dice que es una “región codiciada por el narco,” y la verdad es que solamente los que le hacen al tío Lolo no ven la realidad y saben que desde la región del Istmo se tiene el manejo en grande del tráfico de drogas, armas, gentes, dinero, precursores y combustibles que salen a las dos rutas: en el Golfo y el Pacífico y las rutas y control del narcotráfico comenzaron hace algunos años y se generaron mucho más con el gobierno en donde, Jorge, Coco, Castillo, sigue manipulando a los grupos financieros y de poder para que él cargue las culpas y no se fijen en los políticos, importantes políticos, que han sido los saqueadores y que han entregado a las mafias el poder y los recursos de los oaxaqueños.

Y es bueno que el fiscal, Arturo Peimbert, declare lo que está viendo, pero no es la zona de la mixteca solamente la que se encuentre bajo el control de las mafias, ahora, en la misma capital, operan las mafias financieras de los colombianos y se han generado inmensas construcciones inmobiliarias para lavar los recursos que han traído los colombianos a la región para controlarla tal, como controlan mercados y rutas financieras y manejos de zonas donde las autoridades sólo hacen que, como que ven y no hacen nada, por ello, ahora, la delincuencia desorganizada se encuentra mucho más organizada, porque cuenta con la ineficiencia o los arreglos con los políticos y funcionarios que deben luchar en contra de la delincuencia y proteger a los ciudadanos en vez de dar discursos promocionales que no resuelven nada.

Sin duda, el fiscal oaxaqueño, tiene mucha experiencia en las condiciones en que se encuentran zonas de Oaxaca y sobre todo cuenta con las relaciones poblanas que ahora operan no solamente en el campo de los negocios, sino en la lucha política que se desatará en próximos meses y donde él, quieran o no reconocerlo, tiene ya definido su rumbo y sus preferencias, por ello, es la avanzada política de la reconquista de los viejos caciques oaxaqueños que quieren el poder y el control de tan productivo negocio y del manejo de los principales grupos de la delincuencia organizada… y pues ya veremos en qué termina todo este asunto que pinta mal, muy mal.

Seguramente, no cuentan con que al Presidente le informan la gente del pueblo en muchos sitios y en forma especial, en Oaxaca, donde sus recorridos son importantes y conoce la región y a su gente, el asunto es que ahora, se viene enredando todo porque los intereses en la sucesión son muchos, porque las grandes obras emprendidas por AMLO y Alejandro Murat en la entidad, garantizan un extraordinario desarrollo del sur y es así que se comienzan a mover intereses económicos y políticos que buscan controlar los mejores negocios que se generan con esas obras y el desarrollo del sur, pero además, no hay que olvidarlo, el manejo y el control del enorme tráfico de drogas, armas, gentes, productos, dinero y demás que operan y hacen del Istmo el engranaje principal para el enorme negocio del narcotráfico y es así que una de las rutas más importantes en esto es la de la Mixteca, porque surte a Puebla, Ciudad de México, Estado de México y al centro del país y opera en toda la región del Estado de México, Veracruz, Hidalgo y llega al centro del país como Guanajuato, Querétaro y esa productiva zona que está tan disputada como mercado de consumo de todo tipo de drogas y mercancías, pero no olvidemos que todo esto no opera si no se cuenta con el poder político y paramilitar que garantice la protección a los grupos delictivos, y es por ello que el poder en muchas regiones les es tan importante, sobre todo en Oaxaca donde los fondos financieros de los colombianos han logrado penetrar y controlar el mercado al menudeo y mayoreo y el manejo y operación financiera de los bienes inmobiliarios, y por ello, los políticos hablan de otras regiones para distraer las cosas y no entrar de lleno a donde está el verdadero poder mafioso y de los caciques poblanos.

