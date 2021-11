Seudo-diputados fascistas

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Al más puro estilo nazi, los diputadetes de la 4T se fueron como hordas hitlerianas sobre el árbitro electoral para cobrarle supuestas afrentas por no doblegarse a los caprichos presidenciales y por mantener al INE, hasta ahora, como un órgano constitucional autónomo e independiente. Dijera el clásico, “los del coro fácil” se le fueron a la yugular al garante de nuestra democracia. Sin embargo, el bajo nivel parlamentario de los “legisladores” morenistas fueron rebatidos con inteligencia por Lorenzo Córdova. Por cierto, del presupuesto ni hablaron.

Seis horas duró la “comparecencia” del consejero presidente del órgano electoral, quien sufrió desde el inicio la descortesía de la bancada guinda, los que lo citaron a las diez de la mañana para recibirlo una hora después. El pretexto era discutir el presupuesto del Instituto y el costo innecesario del nuevo juguete del inquilino de Palacio Nacional: la revocación de mandato. Tema que por supuesto ni tocaron. Se fueron por las descalificaciones, insistieron en que los funcionarios del INE deben bajarse el sueldo porque así lo dice su jefe, siendo los mismos legisladores quienes aprobaron la plantilla salarial. Vergüenza debiera darles, al igual que a la marioneta que tienen de dirigente de su movimiento, en exigir la reducción de las percepciones, cuando ellos se burlaron del pueblo al que dicen defender, al ofrecer que devolverían la mitad de su financiamiento público para la supuesta compra de vacunas, cuando en realidad sólo pidieron les retuvieran 150 millones de pesos y nos los más de mil millones de pesos que anunciaron con bombo y platillo. Son unos farsantes, mentirosos y rateros, como les espetó un diputado de la oposición.

AMLO tiene viejas rencillas con el INE, desde su derrota ante Felipe Calderón en 2006, acusó un fraude que nunca pudo demostrar y si afectó la economía de la CDMX con un plantón en Reforma por un año que hizo cerrar a muchos negocios y pequeños emprendedores, con el consecuente despido de miles de empleados, de pobres a los que dice ahora apoyar, pero que sólo son carne de cañón electoral, a los que compra su voto a cambio de dádivas que salen del dinero del pueblo, de los contribuyentes.

Entonces, en 2006, culpó al consejero presidente en turno, Luis Carlos Ugalde, de ser cómplice del gobierno, de prestarse a cometer un fraude electoral inexistente. El proyecto político de la 4T busca un INE a modo. Curiosamente, como con el populismo echeverrista que busca implantar, añora los tiempos de la Comisión Federal Electoral, cuando el gobierno organizaba y controlaba los comicios a través del secretario de Gobernación y los diputados y senadores calificaban su propia elección.

Por eso envió a sus huestes pedestres a injuriar y descalificar al doctor Córdova, con gente como el periodista de dudosa reputación Óscar Cantón Zetina -empresario de medios que utiliza para su conveniencia política-, quien le dijo con soberbia “no me toques, no somos iguales”, efectivamente no se parecen en nada, no tiene la estatura intelectual del demócrata.

Con estoicismo aguantó Lorenzo Córdova las diatribas de los “representantes populares”, quienes hasta lo quisieron enfrentar con la figura de su padre el maestro universitario y político de izquierda Arnaldo Córdova. Nada afectó la intervención del líder del INE.

Más allá de la descortesía parlamentaria, de la ignorancia supina de los legisladores, de la patanería de porros como Fernández Noroña o Cantón Zetina, me quedo con la frase del presidente del INE: “La democracia es una construcción colectiva que debemos defender todos”.