AMLO, a favor de la encuesta porque le permite elegir sucesor(a)

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está a menos de un mes de cumplir tres años en el cargo, pero hasta ahora no se conoce públicamente la encuesta que la convirtió en candidata del ahora partido oficial, Morena.

Fue un estudio demoscópico que causó sorpresa, pues la entonces gobernante de la delegación de Tlalpan superó al también delegado, pero en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, un experimentado político que fue uno de los primeros en vencer a su ex partido, el PRI, para convertirse en gobernador de su natal Zacatecas.

Esa encuesta tuvo resultados tan sorpresivos como el hecho de que Monreal fuera relegado hasta el tercer sitio, pues fue superado también por un político local que hasta la fecha se ubica en la segunda división, Martí Batres Guadarrama, como lo evidencia el hecho de que trabaja para Sheinbaum, como secretario general de Gobierno. Para mayor asombro, el primero en anunciar la victoria de Sheinbaum fue precisamente Martí, quien evidentemente estaba entre los pocos enterados del resultado o “alguien” se lo filtró y le ordenó difundirlo.

Uno de los otros pocos que conocen ese sondeo y sus resultados es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no pierde la confianza en estos estudios que, al decir de sus críticos, ocultan o intentan disfrazar que es realmente quien toma las decisiones, al igual que sus antecesores del PRI, que disfrutaban de facultades metaconstitucionales, entre las cuales estaba de manera destacada nombrar candidatos a cargos de representación popular y especialmente a quien sería su sucesor.

Por eso no resulta sorpresiva la declaración de ayer, durante su mañanera efectuada en Cancún, poco antes de volar a Washington para la Reunión Cumbre de Norteamérica con los gobernantes de los Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, de que apoyará al candidato presidencial (de Morena) que gane la encuesta.

En opinión de muchos analistas y observadores la favorita del Presidente es la jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien igualmente en diversas ocasiones se ha manifestado a favor de las encuestas como el método para definir la candidatura presidencial del partido oficial.

Los otros dos destacados políticos que aparecen como precandidatos, el mencionado Monreal y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, además de confirmar sus aspiraciones a la nominación presidencial se han declarado en contra del método de encuestas, pero no han tenido eco en quien verdaderamente decide, no obstante que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, es considerado un personero de Ebrard.

En su conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador se refirió en la elección para la gubernatura de Quintana Roo pero su declaración también tiene alcance para su propia sucesión.

Aseguró que apoyará al candidato o candidata de Morena que resulte ganador en las encuestas internas realizadas por el partido oficial.

“Yo voy estar con el que gane la encuesta -y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo- porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también aplica para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser el candidato de nuestro movimiento voy a apoyar a quien gane la encuesta, hombre o mujer”.

“A ese voy apoyar, claro que será solo con mi voto, porque no puedo utilizar los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato o a ningún partido. Pero como ciudadano si me dicen: ¿a quién va a apoyar de su movimiento? Será a quien gane la encuesta”.

Como señalamos, esta actitud se interpreta generalmente como la confirmación de que el primer mandatario tiene como favorita a la gobernante de la Ciudad de México y que la eventual encuesta servirá para convalidar su decisión.Lo que falta conocer son las decisiones que asumirán los otros dos precandidatos.

Todavía hace unos días, en Oaxaca, al asistir al informe de labores del gobernador saliente, Alejandro Murat Hinojosa, a quien se supone muy alineado con el presidente López Obrador, Monreal confirmó su propuesta de que, en vez de una encuesta, se realice una consulta entre los militantes del partido.

La tradición priista que ahora revive con López Obrador, indica que es el Presidente que va de salida quien tiene la facultad de decidir, pero Monreal evidenció que se podía triunfar sin ser beneficiario del “dedazo” y Ebrard abandonó al tricolor, al lado de su entonces jefe, Manuel Camacho, en protesta porque éste no fue el elegido.

Un senador, o senadora, no hace verano

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado encendió las luces de alarma en el Partido Acción Nacional (PAN) no sólo por abandonar su bancada, sino que puso en peligro el eventual triunfo de ese partido en las elecciones que se celebrarán el año venidero para elegir nuevo gobernador.

Hace muy pocos días, el presidente nacional del partido azul y blanco, Marko Cortés Mendoza, quedó expuesto a la crítica por la revelación de un video difundido subrepticiamente en el que admitió que su partido tenía pocas posibilidades de victoria en las elecciones de seis gobernadores programadas para el año venidero y que su única plaza segura era Aguascalientes.

La salida de la senadora Márquez Alvarado proyectó la duda inclusive sobre esa plaza que parecía la única fortaleza de Acción Nacional. Esto además de que daba pie a las especulaciones en sentido de que había una fuerte división en las filas panistas, acentuadas por la reciente reelección del presidente Cortés Mendoza, acusado de haber abusado de sus poderes para eliminar a posibles competidores.

Por ello fue necesario que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, saliera para aclarar que no existe división

“Yo lo que veo simplemente son temas personales que hay que mantenerlos así. No hay división en el PAN, son asuntos individuales que se están atendiendo y se tendrán que atender por las instancias que corresponde”, sostuvo el líder panista.

A pesar de las referidas protestas por la reelección de Cortés Mendoza, el senador por el estado de Veracruz afirmó que no hay ninguna queja y se encuentran en la disposición de dialogar y hablar sin ningún problema.

Acompañado de los senadores del partido albiazul, el coordinador de esta fracción en el Senado reiteró que los asuntos del PAN se tienen que resolver al interior de este instituto político.

La Comisión de los Derechos Humanos da señales de vida

Envuelta en controversias desde la designación de su actual titular, Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había caído en una larga etapa de silencio durante la cual el único hecho sobresaliente fue pedir mejor trato en prisión para Mario Aburto, el confeso asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en un barrio de Tijuana, hace ya más de un cuarto de siglo.

Luego de un breve revuelo ocasionado por esa extraña y extemporánea demanda, la CNDH asumió un caso mucho más vinculado de lo que se supone que son sus responsabilidades.

En efecto, la Comisión pidió ayer miércoles al gobierno mexicano atender y respetar los derechos de la caravana migrante que avanza ahora por el este del país hacia la frontera norte en condiciones cada vez más precarias.

La CNDH solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional respetar los derechos humanos de los migrantes, en su mayoría de Centroamérica, que ahora están en el estado de Veracruz, en el oriente de México.

“Este organismo nacional llama a las autoridades responsables a que se atienda el principio de no devolución de las personas que pretendan solicitar refugio, brindando la seguridad necesaria en condiciones dignas y adecuadas a las diversas necesidades, en los lugares de tránsito y pernocta”, indicó la resolución de la CNDH.

La Comisión planteó esta demanda luego de la llegada, el pasado martes, de la caravana de migrantes a Veracruz, el tercer estado que pisan desde su salida de la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala y en el estado de Chiapas, y su paso por Oaxaca. Fuera de “sospechosismos”, lo que llama la atención es que la alerta de la CNDH, muy cercana a la llamada Cuarta Transformación, se produzca la víspera de la reunión cumbre de Norteamérica, en donde la migración es uno de los temas latentes.

