Faltan muchas firmas para asegurar la consulta de Revocación del Mandato

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La consulta popular para la Revocación (que no ratificación) del Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acentuado las controversias entre el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de organizar ese ejercicio, porque éste último ha señalado que no tiene suficientes recursos para organizarlo como manda la ley.

Como respuesta, el gobierno federal y su partido Morena han señalado que el INE debe ajustarse a la política de austeridad impuesta por el presidente López Obrador y, de ser necesario, utilizar recursos guardados por el Instituto en unos fideicomisos que, por el contrario, los consejeros electorales sostienen que no se pueden tocar porque están ya programados para otros fines.

Esta polémica pronto podría quedar como mera anécdota porque podría ocurrir que no fuera necesario realizar la consulta.

Esta posibilidad se abre debido a que los interesados en que se realice la consulta no han logrado reunir las firmas suficientes para respaldar su petición ante el INE.

De acuerdo con una nota informativa de Alonso Urrutia publicada por el diario La Jornada, uno de los medios que tienen el reconocimiento de la llamada Cuarta Transformación, hasta el pasado domingo, 21 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral ha captado sólo 490 mil 847 firmas, que representan menos del 20 por ciento de las poco más de 2.7 millones que se necesitan para convocar a esa consulta, que tanto le interesa al primer mandatario.

Aparte de escaso número de firmas registradas, lo que puede resultar más grave y potencialmente conflictivo es que, conforme a la nota informativa mencionada es que de las firmas presentadas ante el INE para su validación, 51 mil 958 firmas tienen alguna “inconsistencia”, de manera destacada casi 30 mil resultaron duplicadas.

Cabe recordar que el plazo para la recolección de firmas se abrió el pasado 1 de noviembre y terminará el 25 de diciembre, dentro de poco más de un mes.

Si el ritmo de recolección de firmas se mantiene al mismo ritmo, no se podrán reunir las suficientes para validar la convocatoria para la denominada “consulta popular”.

Aunque se supone que los partidos políticos no pueden participar en la recolección de las firmas, ha trascendido que la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado Carrillo, se ha involucrado extraoficialmente en el proceso.

Esto se apreció cuando el INE anunció que sólo serían válidas las firmas recabadas mediante una app para dispositivos electrónicos móviles. De inmediato, la dirigencia de Morena se lanzó contra el Instituto y el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Mediante mensaje en redes sociales, la secretaria general del partido oficial, Citlalli Hernández Mora, protestó por la decisión del órgano colegiado y en particular contra Córdova Vianello, al señalar ya que en su opinión el consejero presidente no conoce el país o pretendía sabotear el ejercicio de democracia directa.

En esta etapa intervino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Trife), el cual determinó que también se debían sumar las firmas de respaldo presentadas por escrito.

En total, se registraron 22,419 ciudadanos y organizaciones promoventes de este proceso y ellos deberán reunir la firma de al menos el 3 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir 2 millones 758,227.

Precisamente por esta decisión del Tribunal Electora, se cambió la fecha para consulta, que en principio estaba programada para el 27 de marzo de 2022 y se pasó al 10 de abril.

Pero en este proceso de recolección de firmas se han registrado algunas particularidades, como el hecho de que de los más de 22 mil promotores registrados, únicamente 10 han captado más de la mitad de las firmas recolectadas a la fecha.

Esto significa que esta decena de promotores lograron recabar 271 mil 642 respaldos ciudadanos y de ellos, cuatro sumaron, respectivamente, 59 mil 65 firmas; 53 mil 437; 48 mil 417 y 40 mil 464.

De todos estos antecedentes resulta que existe la posibilidad de que no se sumen suficientes firmas para respaldar la “consulta popular” que tanto le interesa al gobierno de la llamada Cuarta Transformación y, en tal caso, no habrá responsabilidad de INE.

También Lozoya está el riesgo de cumplir en el plazo que se le fijó

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, que perdió al trato privilegiado que le dispensaba la “autónoma” Fiscalía General de la República a cambio de una cena en un restaurante de comida china, está en riesgo de perder todavía más porque no logra cumplir su promesa de presentar pruebas de actos de corrupción de destacados funcionarios del pasado sexenio encabezado por el priista Enrique Peña Nieto.

Por la imposibilidad de entregar pruebas que confirmen sus denuncias de haber pagado sobornos a ex compañeros del gobierno peñista e inclusive a políticos de oposición, Lozoya y su equipo de abogados han tramitado más de media doce de aplazamientos de la fecha en que debe presentar las prometidas pruebas en las que tanto confía el gobierno de la llamada Cuarta Transformación para comprobar la corrupción que le atribuye a los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”.

El incumplimiento del que fuera considerado proyecto de líder mundial se confirmó ayer, cuando se anunció que el juez del centro de justicia penal federal con sede en el Reclusorio Norte -en el cual está ahora recluido el ex funcionario-, José Artemio Zúñiga Mendoza le otorgó una nueva prórroga de 14 días naturales para el cierre de la investigación complementaria del proceso que se le sigue a Lozoya Austin, relacionado con el caso de Odebrecht, la empresa brasileña que reconoció haberle entregado sobornos por millones de dólares que, a su vez, el ex titular de Pemex asegura haber repartido a otros políticos o invertido para financiar la campaña presidencial de su ex jefe Peña Nieto.

El nuevo plazo vence el próximo 3 de diciembre. Mientras tanto, ayer se efectuó una audiencia con duración de 25 minutos, donde los abogados del ex funcionario argumentaron que no han tenido acceso a ciertos datos de la indagatoria.

Por su parte, la Fiscalía General de la República se comprometió entregar la información, luego de que el juez Zúñiga Mendoza sostuvo que la falta de documentos afectaría el debido proceso y la adecuada defensa de Lozoya Austin.

El juez es el mismo que el pasado 10 de noviembre decretó por segunda ocasión prisión preventiva para Emilio Lozoya Austin, esta vez a causa del proceso penal que se le sigue por la compra con sobreprecio de 200 millones de dólares de la empresa Agronitrogenados.

Al respecto, la defensa del ex funcionario anunció que buscaría negociar con Pemex la entrega de tres inmuebles y dinero para que se retiren todos los cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa que se han imputado a Lozoya.

El acuerdo se cumpliría en pagos anuales, en tanto que su familia podría solicitar un crédito bancario para cubrir las exigencias de Pemex y de la FGR.

En las negociaciones para la reparación del daño hay una diferencia sensible entre lo que ofrece la defensa, que es de un poco más de 5 millones de dólares, mientras que la FGR demanda el pago de 10.9 millones de dólares, lo que abarcaría tanto las denuncias respecto a Agronitrogenados como del caso Odebrecht.

En otro asunto, en el marco del Tianguis Turístico en la ciudad de Mérida, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, (AMAV) otorgó el reconocimiento de Socio Honorario a Luis Alegre Salazar por su trayectoria e impulso al sector turístico, así como su apoyo en la pasada legislatura donde presidió la comisión de turismo en la Cámara de Diputados.

El presidente de la AMAV, Eduardo Paniagua, aseguró que el ex diputado federal “es un aliado ya que, como bien se ha dicho, Luis Alegre es ya un socio honorario que estará luchando con nosotros por la reactivación de la actividad turística y por el trabajo comprometido que ha hecho a través de los años.”

A su vez, Alegre Salazar destacó el papel fundamental que desempeñan las agencias de viajes para el sector turismo, por lo cual señaló que, recibir este reconocimiento, es producto de un esfuerzo compartido con los socios de la AMAV por impulsar el crecimiento del turismo en todo el país.

