Seremos un gobierno con perspectiva de género: alcaldesa electa Karla Fiesco

Nueva administración en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.— La presidenta electa de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco, acudió a la Sesión Ordinaria del Colegio de Abogados del Valle de México A. C., en compañía de la diputada local Ángeles Dávila Vargas, donde hablaron sobre la violencia que viven las mujeres en la entidad mexiquense.

“No mirar nuestra realidad ha dejado de ser por completo una posibilidad, principalmente como representantes de la sociedad, como defensores y en mi caso como presidenta electa mi única opción es conocer cada número por escandaloso que parezca, el nombre de cada mujer que no volvió a casa y comenzar a generar un plan de acciones urgentes para atacar de frente una violencia”, añadió Karla Fiesco.

Además, dijo que ella y su equipo se están preparando en temas como la ECO539, una certificación de “Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género”, todos y cada uno de los directores, coordinadores y cuerpo edilicio deberán estar preparados en materia de perspectiva de género y trabajar desde ese enfoque.

Agregó Fiesco, que el índice de violencia en contra de la mujer debe dolernos, pues es labor tanto de los abogados como de funcionarios públicos, atender y apoyar estos casos, siempre al margen de la ley.

“De manera personal he convocado a todas y todos los que se unen a mi próximo gobierno a conocer a fondo la situación vulnerable en la que se encuentran las mujeres de nuestro estado, a conocer y dominar las principales leyes de protección a víctimas de violencia, sin importar el área a la cual pertenezcan debemos ser un gobierno con perspectiva de género capaz de ayudar a una mujer que así lo requiera”, señaló.

Karla Fiesco, también convocó a los que asistieron a esta reunión de abogados, a ser un canal de conocimiento, a hacer extensivas las leyes que hoy protegen a niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violencia, hacer públicas las leyes y defenderlas.

“Me es imposible no pedirles que seamos nosotros los principales partidarios de la búsqueda de recuperar la seguridad de nuestro estado, de buscar que la ley se haga valer para todas las víctimas, porque desafortunadamente puedo asegurar que hoy en día todas las mujeres que conozco hemos vivido un episodio de violencia y no estoy dispuesta a no hacer todo lo políticamente necesario para que esto deje de ser así”, aseguró.

Finalizó asegurando que el Colegio de Abogados del Valle de México, será un aliado más de los izcallenses para trabajar en conjunto y erradicar la violencia contra la mujer.