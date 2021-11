“La Fábrica de Santa” enamora, innova, cautiva y sorprende en esta Navidad 2021

Un pedazo del Polo Norte en México, donde siempre estarás en

primera fila conviviendo personalmente con Santa Claus y sus duendes

De forma simultánea se puede disfrutar en Plaza Universidad de la Ciudad de México y en Arena Monterrey

Se realiza en formato Drive In para seguridad de los espectadores y el elenco

Arturo Arellano

“La Fábrica de Santa” cumple más de dos décadas presentándose para el público mexicano como uno de los espectáculos de mayor calidad en la cartelera navideña, por lo que este 2021 enamora, innova, cautiva y sorprende con nuevas atracciones para chicos y grandes, como el formato Drive In para garantizar seguridad sanitaria, además de que ahora tendrás la oportunidad de tomarte una foto con Santa Claus desde tu auto que será arrastrado por renos.

De tal manera que el espectáculo multiescenarios y el primer show en movimiento en México para que los niños vivan la Navidad desde el interior, se presenta de forma simultánea en Plaza Universidad de la Ciudad de México, así como en la Arena Monterrey desde el pasado 25 de noviembre, donde las familias pueden llegar para disfrutar de una historia de amor y ecología desde la comodidad de sus autos en el formato Drive In.

“La Fábrica de Santa” fue diseñada para disfrutarse dentro del vehículo, cada estación temática recibe 6 autos a la vez, lo que permite el acceso a 1,500 invitados diariamente, pero para dar mas detalles al respecto, su productor Rodrigo Renovales, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN “‘La Fábrica de Santa’ es un pedazo del Polo Norte, donde podrás ver 6 escenarios de 300 metros cuadrados cada uno y conocer la cocina de la Señora Claus, cómo es que Santa tiene recetas secretas en su laboratorio, vas a poder ver cómo se separan las cartas de los niños buenos y los mal portados, asimismo, te tomarás la foto con Santa Claus”.

Tras dos décadas de presentaciones anuales, Renovales afirma que “el año pasado nos dimos cuenta de que gustaba mucho el formato de Drive In, entras, te frenas dentro de un escenario y ves 10 minutos de historia para pasar a la siguiente estación. Como solo entran 6 coches cada turno, los personajes, Santa, los duendes, atienden casi de forma personal a todos los presentes, siempre estás en primera fila, no te toca hasta atrás del estadio o del teatro, todo mundo lo ven en primera fila y tienen contacto con los duendes, que eso le encanta a los niños”.

Explica que para cumplir las exigencias de este formato “tenemos actores en cada uno de los escenarios, contamos con cuatro elencos completos, dos para la Ciudad de México y dos para Monterrey. Un elenco se conforma por quienes están en cada una de las casitas y se van turnando para que atienda con mucha fuerza a todos los niños”.

MENSAJE DE ECOLOGÍA Y AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER

Sobre el mensaje de la historia, Rodrigo Renovales afirma que “se sigue defendiendo el tema de la ecología, le decimos a los niños que si seguimos contaminando, el Polo Norte se va a derretir y si eso pasa no habrá más Santa Claus”, dijo, pero no solo se queda en un mensaje sino que emprenden acciones de índole social.

Este año Renovales explicó que “tratamos de que Santa deje un mensaje, pero también que se vean acciones, por ejemplo, este año estaremos apoyando a los niños con cáncer, es decir que parte del dinero recaudado será para niños de la Fundación ‘Más magia, más vida’. Santa siempre está dispuesto a ayudar y hacer lo posible porque los niños están bien”.

No obstante, Renovales reconoce que no ha sido fácil mantener con vida este espectáculo con el paso de la contingencia sanitaria, “Ha sido difícil, de hecho tuvimos que ir hasta el Polo Norte a convencer a Santa de que viniera con un pedacito de su casa a la Ciudad de México y a Monterrey, él estaba dudoso, porque cree que los niños no se han portado tan bien, pero le expliqué que eso es porque han estado encerrados un año y medio, que están desesperados, hay que ponernos en sus zapatos y entenderlos un poco. Entonces Santa se convenció de venir a traer esperanza, de recordarles lo importante que es la unión familiar”.

Añade que también Santa quiere invitar a los niños y a sus familias a seguirse cuidando para no enfermarse de Covid-19. “Santa ha estado al pendiente de todo lo que está pasando, tuvo que cuidar mucho a sus duendes, de hecho cuando entras al Polo Norte todos se toman la temperatura, todo mundo se pone gel, la Señora Claus siempre cocina usando cubrebocas y ese mismo ejemplo nos traen a ‘La Fábrica de Santa’, se va a tomar la temperatura, a los duendes se les hace prueba Covid-19, la gente debe permanecer con cubrebocas y además no te bajas de tu coche, por eso tienes la garantía de que nos vas a tener ningún contagio”.

22 AÑOS DE EVOLUCIÓN, MAGIA Y ESPERANZA

Asimismo, Renovales afirma que para sobrevivir con el show por más de 20 años ha tenido que estar a la vanguardia. “Hemos tenido que crecer, innovar, ofrecer cosas nuevas, porque de repente Santa trae un pedazo de hielo para montar todo On Ice, o trae su casa, una villa, un tobogán de nieve, eso seguirá cambiando con el paso del tiempo. En algún momento regresaremos con la villa o al formato de teatro, asimismo iremos respetando el Drive In, es la manera en que Santa seguirá dando sorpresas a las familias, con un mensaje de amor y esperanza”.

Reconoce que al principio Santa Claus no confiaba en traer su fábrica “pero cada vez viene más gente, cada vez se vuelve una tradición, incluso, para tres generaciones. El año pasado nos llegó una persona que nos dijo ‘traigo a mi nieto’ y es que esa persona fue a la primera ‘Fábrica de Santa’ a los 18 años y ahora su hijo ya tiene hijos. Es decir que ya son tres generaciones disfrutando de la magia de la N

En el tenor de las sorpresas, no adelantó que “estamos esperando que para el 2022, Santa Claus nos pueda construir una estación de tren para que la gente pueda hacer el recorrido en coche o lo puedan hacer en tren, creo que eso puede funcionar muchísimo para que los niños y sus familias lo disfruten de una forma más espectacular. Además de que se integra a las familias, salen hablando del show, se refuerzan los lazos de comunicación, algo que hace tanta falta en la actualidad cuando estamos tan metidos en los medios electrónicos”.

En ese sentido, afirma que esta experiencia convence a los niños y los separa un poco de los aparatos electrónicos “no es que sea malo, pero si hace falta que los niños vean algo real, de frente, personas cantando, bailando, contándoles una historia. Es difícil que vayan o que los lleven, pero ya estando ahí en el teatro, es como si se abriera un cuento y tuvieras a los personajes enfrente, de modo que no solo los niños, la gente se desconecta por un momento de los aparatos y se conecta con su imaginación, se mete en el cuento”.

Finalmente, puntualizó que con tecnología de green screen simularán que tu coche es llevado por renos a fin de que te lleves a casa una fotografía bastante original, por supuesto también con la presencia de Santa Claus. Cabe destacar que el costo de la fotografía será de 250 pesos añadidos al boleto por el espectáculo que es de 1 mil 500 pesos por vehículo, ya sea para cinco o siete pasajeros.

Las fechas para este espectáculo son del 25 de noviembre al 23 de diciembre del 2021 con un horario de las 13:00 a las 21:00 horas cada 15 minutos, y la duración del recorrido es de 90 minutos, en el Plaza Universidad (Av. Universidad 1000, Santa Cruz Atoyac; Alcaldía Benito Juárez). Venta de boletos en Ticketmaster.