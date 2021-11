“Las Perras del Mal” coronaron a su madrina Alejandra Ávalos

A nombre de la comunidad gay

Con su espectáculo multidisciplinario se presentarán estos 26 y 27 de noviembre en el Nuevo Teatro Silvia Pinal

Isabel Violeta

El exitoso concepto del drag mexicano, “Las Perras del Mal”, a nombre de la comunidad gay, reconocieron la trayectoria de Alejandra Ávalos, además, de coronarla por ser una de las artistas más prolíficas para la comunidad LGBTTTI.

Madison Basrey, Raga Diamante, y Sophia Jiménez quienes conforman a “Las Perras del Mal”, fueron las encargadas de dirigir esta pequeña ceremonia de reconocimiento, así como también ofrecieron una conferencia en la que anunciaron su espectáculo multidisciplinario, el cual se presentará en el Nuevo Teatro Silvia Pinal, continuando con su perrísimo tour 2021.

Al inicio, Madison expresó que es difícil que apoyen a su gremio “habíamos estado encasilladas en los antros, pero creo que cada una tiene un talento que explotar y ¿por qué no apoyar al drag mexicano?, viene un extranjero y lo apoyan, pero nosotras hemos batallado mucho y no estamos faltándole el respeto a nadie. Así que invito a todas las personas a que vengan en familia y conozcan nuestro show. En el programa empezamos como una broma, pero las dragas 360 hacen de todo”.

Raga Diamante comentó “seguro se preguntan por qué ¿Perras del Mal?, tratamos de resaltar lo perras que podemos ser no solo para el espectáculo, si no para la vida. Estamos en un punto en el que hacemos valer todo lo que hemos luchado en nuestras vidas, no imaginas lo que tendrás hasta que lo estás viviendo, esto para mí es una glorificación personal. Como parte de la comunidad me sentía diferente a lo que veía en la tele, de lo que me gustaba e imaginaba ser, pero, solitos nos ponemos puertas y las cerramos, así que decidí abrir las puertas y hasta salir del closet, soy una persona que valgo mucho y es algo que me ha demostrado ‘Perras del Mal’”.

Sophia Jiménez, la nueva integrante contó que es parte de este proyecto gracias a una votación en redes sociales donde la escogieron a ella y muy contenta aceptó “significa mucho para la comunidad que te digan perra, ya es un halago, es muy cute, desde chiquito luché mucho, pensaba yo quiero estar ahí y lo he ido logrando, las metas te las pones”.

Para cerrar con broche de oro llamaron al frente a su madrina la actriz y cantante Alejandra Ávalos, poder entregarle un reconocimiento de parte de toda la comunidad gay y coronarla en agradecimiento al apoyo que le da a esta comunidad, Alejandra, totalmente agradecida y contenta dirigió unas palabras “para mí es un orgullo, un honor ser madrina de ‘Perras del mal’ en su debut en el teatro, espero que el público mexicano sepa apreciar el arte de la transformación, me parece increíble poder conocerlas y ver el esfuerzo que pone cada una y el tiempo que dedican a esto, necesitamos la inclusión en esta sociedad”.

Y después de esta entrega y la respectiva coronación, la cantante Ávalos, nos deleitó con un pedacito de su nueva canción que está ya en plataformas digitales, donde invitó a “Las Perras del Mal” a ser parte se su videoclip.

“Perras del Mal” tendrá una duración de 1 hora 40 minutos.