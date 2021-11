AMLO pide a Monreal apegarse a las reglas para elegir candidato al 2024

El presidente López Obrador también pidió al senador Ricardo Monreal Ávila apegarse a las reglas de su partido para elegir al sucesor en 2024.

Lo anterior, en respuesta a las diversas ocasiones en que Monreal Ávila ha expresado que no confía en las encuestas de Morena como un método para definir al próximo abanderado presidencial del partido guinda.

“Ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido habla de que se pueden utilizar como procedimiento para elegir candidato las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado”, dijo el titular del Ejecutivo.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el presidente López Obrador señaló que ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado.

“Entonces si no modifican el estatuto me voy, no creo yo, no creo que lo haya dicho, o si lo dijo no lo doy por bueno”, dijo el Presidente.