Esperan unos 10 millones de peregrinos en la Basílica

Para la fe católica no hay barreras

Se orientará a la gente para que no pernocte en el lugar

Pese a la amenaza de un rebrote de Covid-19, en la celebración del Día de la Virgen en la Basílica de Guadalupe, los días 11 y 12 de diciembre, se espera que lleguen alrededor de 10 millones de personas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que de las 5 mil 90 personas que despliega la alcaldía de Gustavo A Madero para todas las tareas de logística, el gobierno de la Ciudad de México cada año coloca a alrededor de 6 mil asistentes y policías para garantizar la integridad de los peregrinos.

Sheinbaum Pardo destacó que se orientará a la gente para que “no pernocten en el lugar, que sólo pasen por allí -y se retiren- y que haya actividades a distancia para los fieles que no quieran estar de manera presencial”. También se invitó a no acudir al recinto guadalupano a los adultos que no cuenten con el esquema completo de vacunación, ni con menores de edad y adolescentes no vacunados.

Debido a que este año no habrá disponibilidad de bicipuertos, exhortó a la población a tomar precauciones respecto a la movilidad.

Por su parte, el alcalde de Gustavo A. Madero, expuso que tan sólo el domingo visitaron la Basílica de Guadalupe alrededor de 136 mil personas.

Dio a conocer que el 12 de diciembre se estima que al minuto pasen por la banda que está al interior de la Basílica de Guadalupe 750 personas, mientras que mil 600 personas entren por el pasillo central

Por eso estamos destinando 350 personas especializadas en control de afluencias al interior de la basílica y no se les permitirá que pernocten dentro”, dijo Chiguil.

Por cuestiones de protección civil están considerando establecer 8 salidas de la Basílica de Guadalupe “para que todos los peregrinos que entren puedan salir sin problemas”.

Ese día, en el recinto guadalupano habrá 2 mil 250 vallas, 175 baños, 15 filtros Covid y carpas de apoyo, así como 50 ambulancias de rescate. Por otra parte se repartirán a la gente 15 mil cubrebocas KN3 Y 25 mil quirúrgicos.