AMLO asegura que hospitalizaciones por Covid están controladas

Reconoce que sí han aumentado los enfermos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aunque México sí registra un incremento en contagios por la nueva variante de coronavirus Ómicron, no hay aumento en hospitalización de pacientes.

“Afortunadamente no hay incremento en hospitalización y, lo más importante, no hay fallecimientos”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, anticipó que los contagios de la enfermedad respiratoria aumentarán, pero aseguró que la nueva variante “no está afectando” porque “no tiene la gravedad” de la variante Delta, “que nos afectó mucho”. Comentó que las autoridades de Estados Unidos sostienen que hay que guardar cinco días de reposo y que los síntomas no tienen las mismas características de la variante Delta, que es más dañina.

“Desde luego, hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo”.

Respecto de la situación hospitalaria a nivel nacional, dijo que hasta el domingo la ocupación de camas generales alcanzó 14% y 12% la ocupación de camas con ventilador mecánico para terapia intensiva.

“Sí hay más contagios, eh, pero no hay más hospitalización”, admitió al aclarar que informaba de la situación de la epidemia de Covid-19 para evitar “alarmismo y amarillismo”.

“Empresarios tienen facilidades para invertir, no se pueden quejar”

Por otra parte, el presidente López Obrador dijo que su gobierno ha otorgado todas las facilidades para que los empresarios puedan invertir en México, por lo que no se pueden quejar de afectaciones.

El mandatario enfatizó que, como nunca antes, el gobierno ha privilegiado que los empresarios puedan generar empleos y a su vez generar ganancias lícitas.

“No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, han tenido por parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, generar empleos y obtener ganancias lícitas, razonables, no se pueden quejar que se les ha afectado a los empresarios”.

López Obrador sostuvo que su administración no ha incrementado los impuestos y se volcó a la modernización del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, actos que ha reconocido el empresariado.

“Creo que eso ha significado un gran apoyo para todo el sector empresarial de México, tan es así que por eso estamos creciendo, y México está saliendo adelante, enfrentando la crisis de la pandemia, originada por la pandemia”, comentó.

Añadió que su administración ya no entrega contratos por consigna y mucho menos tiene empresarios favoritos lo cual ha contribuido a la competencia y en algunos casos, que se paguen los impuestos.

De igual forma, el Presidente señaló que pese a la pandemia y sus efectos negativos en la economía y el comercio, la clase empresarial no puede negar que ha tenido ganancias durante este periodo.

“Lo otro, que también reconocen, es que no hay corrupción arriba, no se permite que haya empresarios favoritos, en el terreno de la construcción no hay privilegios, no se otorgan contratos por consigna, eso también creo que lo reconocen y el que ahora están pagando todos sus impuestos”, sostuvo.

“Y lo hacen de manera responsable porque estoy seguro que saben que el dinero de los impuestos se está administrando con honradez; no es pagar impuestos para que unos políticos corruptos se roben el dinero, compren yates, aviones, vivan colmados de privilegios, se hagan ricos, creo que eso, los empresarios saben que es distinto, y una cosa que saben, requete saben, que les ha ido bien a pesar de la pandemia”, aseguró.

No soy partidario del culto a la imagen, dice sobre su estatua vandalizada

En otro tema, López Obrador dijo que no está interesado en la vanidad ni en el culto a la imagen, luego de que en Atlacomulco, Estado de México, se erigió una estatua en su honor que posteriormente fue vandalizada.

El mandatario federal agradeció la iniciativa de sus simpatizantes, pero rechazó este tipo de reconocimientos ya que su trabajo es servir únicamente al país, sin protagonismos.

“Lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero también, que me hagan caso porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad y el culto a la personalidad“, comentó el presidente de la República al concluir su conferencia de prensa.

“Estoy muy seguro de lo que estamos haciendo, estoy muy contento y estoy muy feliz y todos los días me confieso con el tribunal de mi conciencia y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo”, afirmó.